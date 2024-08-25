Главные итоги Ф-1: Норрис наступает на те же грабли, но проблема «Макларена» не в этом

Гран-при Нидерландов — первый после летней паузы — завершился не просто уверенной победой, но настоящим доминированием Ландо Норриса. От ещё полгода назад казавшегося непобедимым Макса Ферстаппена британец уехал на 23 секунды и смог сократить отставание от нидерландца в общем зачёте.

Гонка, правда, прошла не без проблем: Норрис в очередной раз завалил старт, когда из-за пробуксовки ещё до первого поворота оказался позади «Ред Булл». Однако для «Макларена», у которого есть реальный шанс зацепиться за Кубок конструкторов, это далеко не единственный повод для беспокойства.

«Макларен» быстрее всех. Но только один

Ещё до летнего перерыва «Макларен» стали называть сильнейшей машиной в пелотоне, но, даже опережая соперников, оранжевые болиды не обладали подавляющим преимуществом. К этапу в Зандворте инженеры подготовили обновления, и в этот раз у «Макларена» буквально не было соперников: Норрис уезжал от Ферстаппена с такой же скоростью, с какой сам Макс совсем недавно отрывался от пелотона.

Эта победа — во многом заслуга «Макларена» и его инженеров. Ландо в очередной раз провалил старт с поул-позиции и после девяти кругов уступал Ферстаппену полторы секунды. Не будь у его машины преимущества, совсем не факт, что после этого удалось бы контратаковать Макса на узкой извилистой трассе. А если бы и удалось, нидерландец в домашней гонке отбивался бы изо всех сил — не факт, что дело не закончилось бы столкновением, как это было в Австрии.

В Зандворте Пиастри уступил Норрису больше, чем Перес — Ферстаппену Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, беспокоить «Макларен» должно не это, а темп Оскара Пиастри. В паддоке регулярно критикуют Серхио Переса за то, что он слишком сильно уступает Ферстаппену, но в этот уикенд Пиастри был от Норриса ещё дальше. В квалификации австралиец проиграл Ландо полсекунды, а в гонке не смог пройти Леклера и отстал на 27 секунд. Подчеркнём: на самой быстрой машине в пелотоне австралиец остался позади двух соперников на менее эффективной технике.

Допустим, Ферстаппена у Пиастри опередить шанса не было — Оскар застрял за Расселлом как раз из-за неудачного старта Норриса, а затем поздновато поехал в боксы. Но опережать Леклера австралиец обязан был, и, если бы у него получилось, «Макларен» отставал бы сейчас от «Ред Булл» на 27 очков, а не на 30. Проблемы Пиастри с темпом уже сказываются на шансах Уокинга на чемпионство, и может так получиться, что именно они будут стоить победы по итогам сезона.

Успеху «Феррари» радоваться рано

Подиум Шарля Леклера — большой успех для «Феррари», однако пока радоваться за Маранелло рано. Во многом этот результат — заслуга лично Леклера, который смог удержаться впереди Пиастри и не позволить гонщику «Макларена» провести атаку. Кроме того, в этот уикенд довольно слабо смотрелся «Мерседес» — и если бы не это, даже четвёртое место могло бы оказаться для Шарля вне досягаемости.

«Обычно я не радуюсь третьему месту, но на фоне старта с шестой позиции и невысоких ожиданий мы должны быть удовлетворены, — сказал после финиша монегаск. — Мы сделали что-то с машиной, это помогло, но не думаю, что мы сами можем объяснить, что именно это было. Нужно понять, как добиваться максимума от имеющейся техники».

Шарль Леклер впереди Оскара Пиастри Фото: Joe Portlock/Getty Images

Кроме того, не стоит забывать, что в квалификации Леклер проиграл времени Норриса 0,9 секунды — для «Зандворта», довольно короткой трассы, это очень большой разрыв. Отставание в 1,3% на «Спа-Франкоршам» означало бы проигрыш более секунды. «Когда видишь такое отставание, начинаешь сомневаться, что его можно отыграть до конца сезона», — сказал Шарль в субботу.

Сезон-2024 — разочаровывающий для «Феррари», несмотря на две победы. К этому году «Скудерия» подготовила совершенно новый автомобиль, но так и осталась позади «Ред Булл», а с неудачными обновлениями сделала ещё один шаг назад. И что дальше? Готовить ещё одну совершенно новую машину к сезону-2025 и надеяться на чудо? Всё больше кажется, что до 2026 года о борьбе за победы «Феррари» стоит забыть.

«Мерседес» тоже разочаровал

Перед летним перерывом «Мерседес» выиграл три гонки из четырёх, и если успех Расселла в Австрии — в большей степени случайность, то в Великобритании и Бельгии немецкая команда победила по делу. Казалось, проблемы с капризным шасси позади, но не тут-то было: в Зандворте «Мерседес» оказался худшим среди четырёх топ-команд.

Льюис Хэмилтон провалился в квалификации и жаловался на поведение машины, а Джордж Расселл, хотя и показал неплохое четвёртое время, проиграл Норрису почти 0,6 секунды. В гонке тоже возникли проблемы: из-за повышенного износа резины Расселлу пришлось совершить лишний пит-стоп, что стоило двух позиций, а Хэмилтон при старте с 14-го места смог подняться лишь на восьмое.

В Зандворте «Мерседес» оказался худшим из топ-команд Фото: Clive Rose/Getty Images

Инженерам теперь нужно разбираться, почему не хватало скорости на одном быстром круге, что было не так с машиной Хэмилтона в квалификации и из-за чего у Расселла слишком быстро уходил «хард». Джордж, отметим, смог проехать на жёстком комплекте лишь 29 кругов, в то время как отрезок Леклера на такой же резине продолжался 48.

Стоит также заметить, что проблемы «Мерседеса» на руку «Макларену» — чем меньше очков Хэмилтон с Расселлом отберут у Норриса с Пиастри, тем больше у Уокинга будет шансов в борьбе с «Ред Булл». В то же время нельзя исключать, что проблемы в Зандворте были разовыми и уже в Монце немецкая команда вернётся в сражение за победу. В общем, концовка сезона обещает быть интересной — пусть даже Гран-при Нидерландов и получился немного пресным.