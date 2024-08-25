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Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Пиастри теряет очки, а Феррари и Мерседес стали медленнее

Главные итоги Ф-1: Норрис наступает на те же грабли, но проблема «Макларена» не в этом
Дмитрий Захарченко
Главные итоги Гран-при Нидерландов
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В «Феррари» не поняли, почему поехали быстрее, а в «Мерседесе» — куда делась скорость.

Гран-при Нидерландов — первый после летней паузы — завершился не просто уверенной победой, но настоящим доминированием Ландо Норриса. От ещё полгода назад казавшегося непобедимым Макса Ферстаппена британец уехал на 23 секунды и смог сократить отставание от нидерландца в общем зачёте.

Гонка, правда, прошла не без проблем: Норрис в очередной раз завалил старт, когда из-за пробуксовки ещё до первого поворота оказался позади «Ред Булл». Однако для «Макларена», у которого есть реальный шанс зацепиться за Кубок конструкторов, это далеко не единственный повод для беспокойства.

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«Макларен» быстрее всех. Но только один

Ещё до летнего перерыва «Макларен» стали называть сильнейшей машиной в пелотоне, но, даже опережая соперников, оранжевые болиды не обладали подавляющим преимуществом. К этапу в Зандворте инженеры подготовили обновления, и в этот раз у «Макларена» буквально не было соперников: Норрис уезжал от Ферстаппена с такой же скоростью, с какой сам Макс совсем недавно отрывался от пелотона.

Эта победа — во многом заслуга «Макларена» и его инженеров. Ландо в очередной раз провалил старт с поул-позиции и после девяти кругов уступал Ферстаппену полторы секунды. Не будь у его машины преимущества, совсем не факт, что после этого удалось бы контратаковать Макса на узкой извилистой трассе. А если бы и удалось, нидерландец в домашней гонке отбивался бы изо всех сил — не факт, что дело не закончилось бы столкновением, как это было в Австрии.

В Зандворте Пиастри уступил Норрису больше, чем Перес — Ферстаппену

В Зандворте Пиастри уступил Норрису больше, чем Перес — Ферстаппену

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, беспокоить «Макларен» должно не это, а темп Оскара Пиастри. В паддоке регулярно критикуют Серхио Переса за то, что он слишком сильно уступает Ферстаппену, но в этот уикенд Пиастри был от Норриса ещё дальше. В квалификации австралиец проиграл Ландо полсекунды, а в гонке не смог пройти Леклера и отстал на 27 секунд. Подчеркнём: на самой быстрой машине в пелотоне австралиец остался позади двух соперников на менее эффективной технике.

Допустим, Ферстаппена у Пиастри опередить шанса не было — Оскар застрял за Расселлом как раз из-за неудачного старта Норриса, а затем поздновато поехал в боксы. Но опережать Леклера австралиец обязан был, и, если бы у него получилось, «Макларен» отставал бы сейчас от «Ред Булл» на 27 очков, а не на 30. Проблемы Пиастри с темпом уже сказываются на шансах Уокинга на чемпионство, и может так получиться, что именно они будут стоить победы по итогам сезона.

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Успеху «Феррари» радоваться рано

Подиум Шарля Леклера — большой успех для «Феррари», однако пока радоваться за Маранелло рано. Во многом этот результат — заслуга лично Леклера, который смог удержаться впереди Пиастри и не позволить гонщику «Макларена» провести атаку. Кроме того, в этот уикенд довольно слабо смотрелся «Мерседес» — и если бы не это, даже четвёртое место могло бы оказаться для Шарля вне досягаемости.

«Обычно я не радуюсь третьему месту, но на фоне старта с шестой позиции и невысоких ожиданий мы должны быть удовлетворены, — сказал после финиша монегаск. — Мы сделали что-то с машиной, это помогло, но не думаю, что мы сами можем объяснить, что именно это было. Нужно понять, как добиваться максимума от имеющейся техники».

Шарль Леклер впереди Оскара Пиастри

Шарль Леклер впереди Оскара Пиастри

Фото: Joe Portlock/Getty Images

Кроме того, не стоит забывать, что в квалификации Леклер проиграл времени Норриса 0,9 секунды — для «Зандворта», довольно короткой трассы, это очень большой разрыв. Отставание в 1,3% на «Спа-Франкоршам» означало бы проигрыш более секунды. «Когда видишь такое отставание, начинаешь сомневаться, что его можно отыграть до конца сезона», — сказал Шарль в субботу.

Сезон-2024 — разочаровывающий для «Феррари», несмотря на две победы. К этому году «Скудерия» подготовила совершенно новый автомобиль, но так и осталась позади «Ред Булл», а с неудачными обновлениями сделала ещё один шаг назад. И что дальше? Готовить ещё одну совершенно новую машину к сезону-2025 и надеяться на чудо? Всё больше кажется, что до 2026 года о борьбе за победы «Феррари» стоит забыть.

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«Мерседес» тоже разочаровал

Перед летним перерывом «Мерседес» выиграл три гонки из четырёх, и если успех Расселла в Австрии — в большей степени случайность, то в Великобритании и Бельгии немецкая команда победила по делу. Казалось, проблемы с капризным шасси позади, но не тут-то было: в Зандворте «Мерседес» оказался худшим среди четырёх топ-команд.

Льюис Хэмилтон провалился в квалификации и жаловался на поведение машины, а Джордж Расселл, хотя и показал неплохое четвёртое время, проиграл Норрису почти 0,6 секунды. В гонке тоже возникли проблемы: из-за повышенного износа резины Расселлу пришлось совершить лишний пит-стоп, что стоило двух позиций, а Хэмилтон при старте с 14-го места смог подняться лишь на восьмое.

В Зандворте «Мерседес» оказался худшим из топ-команд

В Зандворте «Мерседес» оказался худшим из топ-команд

Фото: Clive Rose/Getty Images

Инженерам теперь нужно разбираться, почему не хватало скорости на одном быстром круге, что было не так с машиной Хэмилтона в квалификации и из-за чего у Расселла слишком быстро уходил «хард». Джордж, отметим, смог проехать на жёстком комплекте лишь 29 кругов, в то время как отрезок Леклера на такой же резине продолжался 48.

Стоит также заметить, что проблемы «Мерседеса» на руку «Макларену» — чем меньше очков Хэмилтон с Расселлом отберут у Норриса с Пиастри, тем больше у Уокинга будет шансов в борьбе с «Ред Булл». В то же время нельзя исключать, что проблемы в Зандворте были разовыми и уже в Монце немецкая команда вернётся в сражение за победу. В общем, концовка сезона обещает быть интересной — пусть даже Гран-при Нидерландов и получился немного пресным.

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