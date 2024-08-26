Егор Оруджев не поражён супертемпом «Макларена» и хвалит Роберта Шварцмана за работу на тренировке.

Есть ли у Норриса шансы догнать Ферстаппена и на кого менять Сарджента? Разбор Гран-при

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Нидерландов Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Шокированы ли вы таким преимуществом «Макларена» в Зандворте?

Нет. Думаю, что просто им наконец удалось реализовать своё преимущество.

Верите ли, что у Норриса есть реальный шанс опередить Ферстаппена в общем зачёте? И удержит ли «Ред Булл» первое место в Кубке конструкторов?

В целом шансы [обойти «Ред Булл»] есть. Если всё продолжится в таком духе и дальше, то и «Мерседес» опередит «Ред Булл» на постоянной основе. Тогда очки и у Макса отберут, а значит, и за чемпионство борьба совсем не закончена.

Как считаете, в чём причина стабильно слабых стартов Норриса?

На самом деле, Норрис стартовал так же, как и Пиастри. Прямо один в один — это видно с общей камеры. Так что не думаю, что это Ландо сделал что-то не то. Просто пока что старты — слабое место «Макларенов».

Кто из пилотов неприятно удивил на этом Гран-при?

Логан Сарджент: очень глупый убор. Прямо максимально глупый. А для такой команды, как «Уильямс», такая серьёзная авария — болезненный удар.

Стоит ли сейчас убирать Сарджента? И кого лучше посадить вместо него — Лоусона, Шумахера или Антонелли?

Лично мне хотелось бы увидеть на его месте Лоусона. И для «Ред Булл» в целом станет более понятно, чего ждать от Лиама. Они прекрасно знают, на каком уровне Албон, и было бы интересно посмотреть, где будет Лоусон относительно Алекса.

По делу ли штраф Хэмилтона в квалификации за блокировку Переса?

По делу. И могли бы побольше наказать!

Как оцените выступление Шварцмана на пятничной тренировке?

Класс, просто класс, что ещё сказать. Я не следил за практикой очень подробно, но видел, что бо́льшую часть сессии он был впереди Чжоу, причём существенно. В целом показал тот же уровень, что и боевой пилот Ф-1 с двухлетним опытом выступлений.

Алонсо сказал, что в Монце «Феррари» может быть очень сильна. Правда ли есть такой шанс или не верится?

Для меня стало сюрпризом, что Леклер заехал на подиум в Зандворте. Но раз так вышло, то я, пожалуй, соглашусь — думаю, «Феррари» будет сильна в Монце.