Экс-пилот Ф-1 опять начудил в IndyCar: вылетел сам и, возвращаясь, выбил соперника

В минувший уикенд в Портленде состоялся очередной этап серии IndyCar, и ярким выступлением отметился экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан. Ярким, увы, со знаком минус…

«Порой люди не смотрят, куда едут»

Для Грожана Гран-при Портленда поначалу складывался очень здорово — он стартовал с шестого места, но сразу же выбился на четвёртую строчку и более половины дистанции сражался в топ-5. На 61-м круге Ромен даже показал лучший круг гонки. А на 62-м ошибся в повороте и развернулся.

Грожан попытался вернуться на трассу, поставил машину прямо и начал движение медленным ходом… по траектории! В итоге в болид Ромена влетел не ожидавший практически стоячего на апексе соперника Кристиан Расмуссен. Удар получился не слишком сильным, но этого хватило, чтобы Расмуссену потребовался новый носовой обтекатель. Грожан тоже продолжил гонку и на трёх колёсах поехал в боксы.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT IndyCar Series.

Это, к слову, был уже не первый сомнительный эпизод Грожана по ходу гонки — чуть ранее на прямой он выдавил в гравий Колтона Херту. И если в том случае судьи Ромена простили, то после столкновения с Расмуссеном оштрафовали проездом по пит-лейн за «опасное поведение на трассе».

Грожан в итоге финишировал на предпоследнем, 27-м месте, отстав на три круга от лидера. Расмуссен классифицировался 26-м. «У нас был очень хороший темп, мы могли финишировать в топ-12, но, к сожалению, порой люди не смотрят, куда едут», — сказал после финиша Кристиан.

Пауэр победил, но Палоу — фаворит

Победу же в гонке одержал Уилл Пауэр. Австралийский ветеран стартовал вторым, но сразу же опередил выигравшего квалификацию Сантино Ферруччи и фактически возглавлял пелотон до самого финиша. На второе место довольно быстро выбрался Алекс Палоу. Испанец время от времени приближался к лидеру, однако выйти на дистанцию атаки не удавалось, и в итоге он занял второе место.

«Трудная была гонка. Жаль, что не удалось по-настоящему побороться — Уилл сегодня был словно в своей собственной лиге. Я просто не мог его догнать», — признался после финиша Палоу.

«Я очень рад, что удалось победить. Вся команда действовала решительно, это наш общий успех. Мне повезло выступать за «Пенске», — сказал Пауэр.

Палоу, Пауэр и Ньюгарден на подиуме Гран-при Портленда Фото: indycar.com

Третьим финишировал Джозеф Ньюгарден, Колтон Херта, несмотря на инцидент с Грожаном, закончил гонку на четвёртой позиции, а топ-5 замкнул известный по выступлениям в Формуле-2 Маркус Армстронг, который опередил Маркуса Эрикссона. Блеснул Скотт Макглоклин, который с 20-го места на старте пробился на седьмое, а стартовавший с поула Сантино Ферруччи стал лишь восьмым.

Несмотря на поражение от Пауэра, Палоу продолжает уверенно лидировать в общем зачёте: австралийца испанец опережает на 54 очка, это максимальное количество баллов, которое можно заработать за уикенд. До конца сезона остаётся три этапа, а шансы на титул, помимо Палоу и Пауэра, сохраняют ещё шесть гонщиков, включая Херту, Макглоклина. Остальные, правда, уступают уже более сотни очков.

Общий зачёт IndyCar за три этапа до конца сезона:

1.

2. Уилл Пауэр (Team Penske) — 430.

3. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 417.

4. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 396.

5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 383.

6. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 360.

7. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 353.

8. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 342.

9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 295.

10. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) — 274. 1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 484 очка.2. Уилл Пауэр (Team Penske) — 430.3. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 417.4. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 396.5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 383.6. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 360.7. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 353.8. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 342.9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 295.10. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) — 274.

Сезон IndyCar продолжится в предстоящие выходные сдвоенным этапом на овале в Милуоки.