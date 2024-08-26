Леклер — герой, а Хэмилтон вновь выступил средне. Оценки за Гран-при Нидерландов

15-й этап Формулы-1 сезона-2024 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 9,5

Лучшим пилотом Гран-при Нидерландов стал Шарль Леклер, который не просто провёл безошибочную гонку, но и в некотором смысле прыгнул выше головы, отстояв подиум под натиском Оскара Пиастри на лучшей машине пелотона и более свежих шинах.

Пьер Гасли — 9

Великолепно выступил и Пьер Гасли, который на старте прошёл пилотов «Астон Мартин», а после пит-стопа опередил Алекса Албона и Нико Хюлькенберга, став на финише лучшим среди представителей команд-середняков.

Ландо Норрис — 8,5

Норрис одержал более чем уверенную победу и даже поставил на финише лучший круг гонки, показав, что у него ещё был запас. Но очередной смазанный старт портит всё впечатление — не будь у «Макларена» такого преимущества, не было бы и победы.

Макс Ферстаппен — 8,5

У «Ред Булл» в Зандворте не было скорости для борьбы с «Маклареном», так что второе место — максимум возможного. Если бы Ландо не провалил старт, шанса его обогнать на дистанции уже не было бы. В то же время и ощущения, что Макс атакует изо всех сил, не возникло.

Фернандо Алонсо — 8

Алонсо не лучшим образом стартовал и уже в первом повороте пропустил Гасли, тем не менее в остальном испанский ветеран добился максимума: в третий раз подряд опередил напарника в квалификации и завоевал для «Астон Мартин» одно очко.

Александер Албон — 8

Просчёт «Уильямса» с размерами днища не дал Албону никакого преимущества: восьмое время в квалификации — это реальный темп Алекса. После дисквалификации таец не опустил руки и отыграл на старте две позиции, однако дотянуться до топ-10 было уже нереально.

Албон не сдался даже после субботней дисквалификации Фото: Joe Portlock/Getty Images

Карлос Сайнс — 7,5

Испанец провёл боевитую гонку, прорвавшись с 10-го места на пятое и уверенно опередив Серхио Переса. Квалификация для Карлоса действительно прошла не лучшим образом, однако отчасти это объясняется скомканными из-за технических проблем тренировками.

Джордж Расселл — 7

Превосходный старт в теории сулил шанс на подиум, но с андеркатом со стороны Леклера поделать что-то было уже сложно. В то же время на втором отрезке у Джорджа слишком быстро ушли шины, да и в концовке на «софте» он уступал в темпе Льюису.

Нико Хюлькенберг — 6,5

Немец дважды попадал в аварию в тренировках и не смог как следует подготовиться к квалификации (хотя тут проблема, вероятно, в тормозах, а не в пилоте). В гонке Халк попытался отыграться рискованной тактикой раннего пит-стопа, но она не сработала.

Валттери Боттас — 6,5

«Кик-Заубер» в этот уикенд был самой медленной машиной пелотона, но даже на ней Валттери на старте удалось выбраться на 14-е место. К сожалению, в дальнейшем финн лишь терял позиции — ни на одном из составов резины машина ехать не хотела.

Оскар Пиастри — 6

Можно было бы сказать, что это был неплохой уикенд для Пиастри, если бы его напарник не привёз пелотону более 20 секунд. Оскару опять не хватало темпа на дистанции, но теперь не было темпа и в квалификации, где из-за ошибок он потерял полсекунды.

Серхио Перес — 6

Чеко на фоне напарника тоже смотрелся невнятно, при том что на его машине стояло более эффективное днище — на этом фоне проигрыш 0,4 секунды в квалификации выглядит ещё хуже. И не будем забывать, что Перес в очной борьбе уступил Сайнсу на «Феррари».

Льюис Хэмилтон — 6

Очередной провал экс-чемпиона в квалификации вкупе со штрафом за блокировку Переса отправил Льюиса на 14-е место стартовой решётки. И пусть в гонке британец смотрелся неплохо, итог всё равно удручающий: последнее место среди пилотов топ-команд.

Уикенд Хэмилтона был испорчен уже в субботу Фото: Clive Rose/Getty Images

Эстебан Окон — 5,5

В Зандворте Окон, увы, смотрелся беспомощно. В квалификации Эстебан проиграл Гасли более четверти секунды (и в третий раз в четырёх последних этапах вылетел уже в Q1), на первом круге пропустил Боттаса и почти всю гонку шёл не выше 14-го места.

Кевин Магнуссен — 5,5

Магнуссен тоже проиграл напарнику квалификацию, а кроме того, допустил вылет на первых кругах. При старте с пит-лейна шансы на финиш в топ-10 были исключительно умозрительными, однако на финише Кевин опередил лишь пилотов «Кик-Заубера».

Лэнс Стролл — 5

У Стролла был реальный шанс превзойти Алонсо в этот уикенд, но канадец допускал ошибки на решающем круге финала квалификации и в итоге остался позади испанца, а в гонке схлопотал штраф за превышение скорости на пит-лейне.

Юки Цунода — 5

Цунода стартовал в Зандворте на «софте», но не просто не извлёк выгоды из более мягкой резины, так ещё и потерял на первых кругах две позиции. После такого на тактике двух пит-стопов японец предсказуемо финишировал одним из последних.

Даниэль Риккардо — 4,5

Риккардо вновь разочаровал. За провалом в квалификации (16-е место и 0,34 секунды отставания от Цуноды) последовали неудачный старт и потеря двух позиций на старте, а на финише опередил лишь оштрафованного Стролла, Албона, совершившего два пит-стопа, да Окона с Сарджентом. Хвалить австралийца в этот уикенд буквально не за что.

Риккардо обещает исправиться в Монце Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 3

Откровенно провальный этап китайца, у которого в принципе не было темпа. В квалификации Гуаньюй был на секунду с лишним медленнее Боттаса, а в гонке уже на втором круге пропустил стартовавшего с пит-лейна Магнуссена.

Логан Сарджент — 2

Логан — главное разочарование уикенда. Американец допустил очень грубую ошибку, причём в самый неподходящий момент: разбил машину за три часа до квалификации. Правда, в гонке Сарджент 50 кругов проехал на одном комплекте и при этом оставил позади Цуноду.