Отец Ферстаппена пошёл в новую атаку на босса «Ред Булл» на фоне поражений

Поражение в Нидерландах стало для «Ред Булл» и Макса Ферстаппена весьма чувствительным. И пока Кристиан Хорнер призывает команду не паниковать, отец гонщика — Йос Ферстаппен — открыто усомнился в компетентности руководителя.

«С машиной что-то явно не так»

В «Ред Булл» знали, что гонка в Зандворте будет для команды трудной — об этом предупреждал Хельмут Марко. У машины проблемы с балансом, и, чтобы разобраться в них (не решить!), Максу установили днище старой конфигурации — одно это стоило ему по 0,2 секунды с круга. Несмотря на это, баланс оставлял желать лучшего.

«В первых гонках такого не было. Что-то изменилось в машине, и ею стало труднее управлять, и сейчас очень трудно понять почему, — рассказал после финиша на втором месте Ферстаппен. — Это влияет и на скорость на одном круге, и на темп на длинных отрезках. Мы слишком медленные, вместе с тем износ резины очень плох, и это странно, потому что в предыдущие годы у нас с этим было всё хорошо. С машиной что-то явно не так».

Макс Ферстаппен на Гран-при Нидерландов Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Если и в оставшихся девяти гонках темп будет такой же, будет тяжело, да, — признаёт Кристиан Хорнер. — Но это был лишь четвёртый раз в сезоне, когда отрыв Макса в чемпионате сократился. Это только вторая победа Ландо.

Мы знаем, что должны найти темп, мы хотим упрочить отрыв в общем зачёте, а не наблюдать, как он постоянно сокращается. Ситуация меняется очень быстро. Мы побеждали с отрывом в 20-25 секунд, и Стефано Доменикали (исполнительный директор Формулы-1. — Прим. Чемпионата) в первых гонках просил нас притормозить. Нам просто нужно выявить проблему и решить её».

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис на Гран-при Нидерландов Фото: Clive Rose/Getty Images

Однако не все в «Ред Булл» верят, что Хорнер способен справиться с этой задачей — и после домашней гонки руководителя команды жёстко раскритиковал Йос Ферстаппен. «Обновления не работают, команда уже не раз шла в ошибочном направлении. Нужно взглянуть в зеркало и признать, что дела не всегда идут так блестяще, как об этом говорят. Ещё не поздно спросить себя. Команду покидают хорошие люди, и я очень недоволен происходящим. Кристиану нужно исправить ситуацию», — сказал он в интервью Bild.

Когда немецкий журналист спросил Йоса, уверен ли тот, что Хорнер с этим справится, нидерландец ответил отрицательно. «Я бы удивился. В данный момент сказал бы, что нет. Многое произошло, атмосфера в команде изменилась», — заявил Ферстаппен-старший. Наличие конфликта между Йосом Ферстаппеном и Кристианом Хорнером — не новость, но сейчас он, похоже, перешёл в принципиальный клинч.

Война в Милтон-Кинсе продолжается

Этот конфликт длится уже несколько месяцев, но долгое время на результатах он не сказывался — «Ред Булл» побеждал, Ферстаппен неумолимо шёл к чемпионству. Теперь же ситуация совсем иная, и риск упустить чемпионство всё более реален.

Да, у Макса ещё 70 очков в запасе, но тенденция такова, что этот отрыв скорее будет сокращаться, чем увеличиваться, поскольку «Макларен» убедительно быстрее «Ред Булл». В Кубке конструкторов разрыв и вовсе сократился до 30 очков — уже в Монце австрийцы могут потерять первую строчку.

Кристиан Хорнер Фото: Clive Rose/Getty Images

Из команды действительно уходят ключевые специалисты: Эдриан Ньюи больше не работает над машиной, Джонатан Уитли, занимающий роль спортивного директора, переходит в «Ауди». Заменить Уитли в Милтон-Кинсе смогут — хотя какое-то количество сил и времени на притирку к новому спортивному директору потратить придётся. А вот задачи технического департамента куда труднее.

На «Ред Булл» как на лидера чемпионата накладывается больше ограничений на работу в аэродинамической трубе и с инструментами вычислительной гидродинамики. У Милтон-Кинса ресурсов для развития машины меньше, чем у «Макларена». При этом разобраться с шасси нужно до конца текущего сезона — в следующем году часть ресурсов придётся отдать на создание болида 2026 года и разработку двигателя к нему.

Йос Ферстаппен и Хельмут Марко Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Ситуация действительно кризисная, и Йос Ферстаппен прав, когда говорит, что одними лишь красивыми словами Кристиана Хорнера теперь не отделаться. Йос наверняка будет счастлив, если владельцы команды назначат её руководителя виновным во всех бедах и уволят его.

Однако вряд ли одновременный уход Хорнера, Ньюи и Уитли скажется на делах «Ред Булл» положительно — спасать тонущий корабль Йосу и Кристиану придётся вместе. Хотя именно у Ферстаппенов есть шанс сбежать — «Астон Мартин» и «Мерседес» готовы выложить за Макса огромные деньги. Война в Милтон-Кинсе продолжается, и не хотелось бы, чтобы завершилась она превращением великой команды в руины.