В Ф-1 сенсационный новичок: предпочли Шумахеру и надежде «Ред Булл». Похоже на ошибку

Босс «Уильямса» Джеймс Ваулз всё-таки не выдержал и уволил американского второгодника Логана Сарджента, после того как пилот в безобидной ситуации уничтожил обновлённый болид команды на тренировке Гран-при Нидерландов. Сарджент в любом случае покидал Ф-1 по окончании сезона, уступая место в команде Карлосу Сайнсу, но в итоге оставшиеся девять Гран-при кокпит для испанца будет греть другой воспитанник «Уильямса» Франко Колапинто, которого переводят из Формулы-2. И это странный выбор…

Почему не Лоусон и Шумахер?

Когда пошли разговоры о замене Сарджента, то называли трёх претендентов: резервного пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона, резервиста «Мерседеса» Мика Шумахера и на 99% будущего пилота «Серебряных стрел» Андреа Кими Антонелли. Против последнего играло отсутствие опыта в Формуле-1: при всём таланте Антонелли наверняка потребовалось время на адаптацию, пошли бы традиционные для новичка ошибки, так что Андреа Кими вряд ли сумел бы принести «Уильямсу» сильные результаты.

В то же время Шумахер и в особенности Лоусон как раз могли бы реально помочь «Уильямсу» в попытке подняться выше в Кубке конструкторов — например, отыграть дефицит в девять очков у «Альпин» и подняться на восьмое место. У Мика за спиной два сезона в Формуле-1, пусть и спорных, с авариями, а Лиам здорово дебютировал «с листа» в прошлом году, когда срочно заменил сломавшего руку Даниэля Риккардо.

В общем, выбор любого из этих пилотов был бы логичен. Почему же Ваулз взял не их? Что касается сына Михаэля, то, по слухам, Джеймс не очень высокого мнения о Мике, плюс пришлось бы срочно договариваться с командой «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость — очередной этап пройдет в Остине в эти выходные, накладываясь на Гран-при Ф-1.

Что же до Лоусона, то есть ощущение, что в «Ред Булл» почему-то не очень хотели сдавать новозеландца в аренду. Кристиан Хорнер в интервью вроде и не исключал такого развития событий, но с оговорками — мол, если что, хотим иметь возможность срочно вернуть Лоусона. Такой вариант явно не мог устроить Ваулза. Уволить гонщика без гарантий, что его сменщик проведёт все Гран-при — сомнительная перспектива.

В общем, варианты со стороны отпали, и если «Уильямс» твердо решил не терпеть дальше Сарджента, нужно было оценить внутренние резервы — и в таком случае выбор мог пасть только на Франко Колапинто, поскольку остальные юниоры британцев ещё менее опытные и, за исключением Зака О‘Салливана, не имеют суперлицензии, без которой выступать в Гран-при нельзя.

Юниоры «Уильямса» О’Салливан и Колапинто сражаются в Формуле-2 Фото: Clive Mason/Getty Images

Почему Колапинто не лучше Сарджента

Получается, Колапинто — единственно верный выбор? Ну, если вы просто уже не можете видеть за рулём своей машины Сарджента, то да. А вот если думаете о результатах команды, то как-то сомнительно, что Франко проведёт предстоящие девять Гран-при сильнее Логана.

Во-первых, у Сарджента за спиной уже полтора сезона в Формуле-1. Да, неудачных, с авариями и постоянными проигрышами Алексу Албону, и всё-таки это уже адаптировавшийся пилот, который в хороший день оказывался в квалификациях не так и далеко от напарника, а в гонках мог ехать стабильно — опять же, относительно неподалёку от таиландца. Если даже допустить, что Колапинто талантливее Сарджента, то он вряд ли успеет это показать. Франко понадобится время на адаптацию, вкатывание, да и нынешний болид даже с учётом свежего удачного обновления всё ещё остаётся середнячком, управиться с которым нелегко.

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Во-вторых, вся прежняя карьера Колапинто до перехода в Ф-1 не даёт оснований считать, что он сильнее Сарджента — они ну примерно на одном уровне. Колапинто провёл два сезона в Ф-3 за бодрые, но не чемпионские команды и стал девятым и четвёртым. Сарджент стал 19-м в «Карлине» и третьим в «Преме» в сезон, когда во многом сам проиграл кампанию Пиастри и Пуршеру, а на третий год вытянул седьмое место в составе скромного «Хароуза».

В Формуле-2 у Колапинто на данный момент шестая позиция в дебютном сезоне. Сарджент в своём единственном сезоне в серии стал четвёртым, что открыло ему дорогу в «Уильямс» — как многие тогда считали, слишком рано, что в итоге и подтвердилось провалом в Ф-1. Американцу в том числе не хватало опыта, а Франко теперь бросают в Ф-1 после всего половины сезона. Да, суперталанты шагают в чемпионат мира вообще без Формулы-2, но называть таковым Франко пока оснований нет.

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Не подумайте, что мы считаем Колапинто каким-то слабеньким гонщиком, нет. С учётом того, что у него не было супербюджетов для выступлений за команды-доминаторы вроде «Трайдента» в Ф-3 или «Премы» в Ф-2, Франко преодолевает пирамиду младших серий адекватно, но он скорее один из многих достойных пилотов, а не последователь Леклера, Расселла, Пиастри.

Грубо говоря, Колапинто — это просто новый Сарджент. Такой же неплохой, но сырой пилот, который при этом окажется в ещё более скверных условиях, чем сам Логан. Без спокойной предсезонной подготовки, без зимних тестов, без серьёзной программы на болиде двухлетней давности… По сути, «Уильямс» подставляет собственного молодого гонщика. Перспектив на будущее тоже нет: на ближайшие сезоны места в команде заняты Албоном и Сайнсом, и сомнительно, что Колапинто выступит так, что за него начнут драться другие конюшни с прицелом на сезон-2026 и далее.

Зачем это самому гонщику

Тем не менее мотивацию Франко и его спонсоров (если они внесли какую-то сумму) понять легко. Не факт, что когда-либо в будущем у Колапинто появился бы шанс попасть в Ф-1, а так у тебя есть полсезона. Если они окажутся единственными в карьере — лучше, чем ничего. Если случится невероятное и Франко зацепится на будущее — идеально.

Труднее понять Ваулза — опять же, если не берём в расчёт чисто эмоциональное состояние, выгорание во взаимоотношениях команды и Сарджента. В официальном пресс-релизе Джеймс заявил, что замена гонщика позволит максимизировать шансы «Уильямса» набирать очки, но выше мы уже объяснили, почему с Колапинто эти шансы должны стать разве что ниже.

Однако же дело сделано. Сарджент бесславно покидает Ф-1 без каких-либо перспектив получить второй шанс, Мик Шумахер упускает, вероятно, последний шанс на камбэк, ну а Колапинто… Повторимся — возможно, он ничего и не теряет, даже если провалится ещё сильнее Логана.