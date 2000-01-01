Ми-ми-ми: чудо-пёс Шарля Леклера на отдыхе с гонщиком «Феррари»

«Вот видишь, я многому у тебя научился»

Леклер без ума от своего питомца и недавно вспомнил, как пытался приучить Лео к пелёнкам: «… он ещё маленький, ему шесть месяцев. Лео всё ещё писает везде в доме, но я каждый раз сажаю его на пелёнку».