Отдыхать без любимого питомца — не дело
Гонщик Формулы-1 Шарль Леклер отправился отдыхать вместе со своим четвероногим другом. Щенок таксы по кличке Лео появился в семье Леклера в начале 2024 года и отныне сопровождает Шарля во многих поездках.
Лео стал героем милейших фотографий с отдыха
Лео чуть больше полугода, и для него этот отдых с хозяином стал первым в жизни. Но вы только посмотрите, как Лео потрясающе смотрится на кадрах с моря.
«Вот видишь, я многому у тебя научился»
Леклер без ума от своего питомца и недавно вспомнил, как пытался приучить Лео к пелёнкам: «… он ещё маленький, ему шесть месяцев. Лео всё ещё писает везде в доме, но я каждый раз сажаю его на пелёнку».
«Как только заканчивает, он идёт на пеленку, садится на неё и смотрит на меня, как будто говоря: «Вот видишь, я многому у тебя научился».
Ми-ми-ми: чудо-пёс Шарля Леклера на отдыхе с гонщиком «Феррари»
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