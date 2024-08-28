Шварцман, Феттель или всё же Боттас? Кто займёт последнее вакантное место в Ф-1

Сезон переходов в Формуле-1 постепенно подходит к логическому завершению. Одни команды определились с пилотским составом на следующий год, другие – очень близки к этому: «Мерседес» и «РБ» ждут удачного момента, чтобы объявить о подписании Антонелли и Лоусона соответственно. Чуть ли не единственная трансферная интрига заключается в том, кто станет напарником Нико Хюлькенберга в «Кик-Заубере» – будущей «Ауди». Вашему вниманию список из шести кандидатов на контракт с немецким концерном.

Валттери Боттас

Главный плюс Боттаса – опыт (в этом году проводит свой 13-й сезон в Ф-1). На старте проекта «Ауди» явно пригодится гонщик, который сможет предоставить инженерам столь ценную для усовершенствования машины обратную связь. К тому же не будем забывать, что Валттери провёл в команде из Хинвиля последние три сезона, а значит, прекрасно знаком с её персоналом. Правда, в этом есть и минус: говорят, стороны немножко устали друг от друга и от последних неудач — в том числе поэтому прежний босс Андреас Зайдль не горел желанием переподписывать Валттери, даже когда лишился многих альтернатив.

Впрочем, слабые места у Боттаса также имеются – с медийной точки зрения он представляет собой не очень привлекательную фигуру, хотя стал явно живее, чем в «Мерседесе». Примагнитить спонсоров персоной финского пилота будет сложновато. И ладно бы первый пилот «Ауди» обладал громким именем, но нет: Хюлькенберг – по сути, «Боттас на максималках», гонщик высокого уровня, но и близко не звезда. Плюс к этому Валттери стукнуло 35 лет — возраст не ветеранский, но и не мегаперспективный, что в связке с 37-летним Хюлькенбергом вызывает у боссов желание поискать кого-то помоложе.

Себастьян Феттель

Казалось бы, в конце 2022-го Феттель окончательно и бесповоротно попрощался с Формулой-1, но, возможно, он ещё не сказал последнего слова в «Королевских гонках». Не так давно поползли слухи об интересе «Ауди» к персоне четырёхкратного чемпиона. В чём ценность Феттеля для немецкого концерна, думаю, особо объяснять не нужно. Себастьян – титулованный гонщик, громкое имя и просто большая звезда, да ещё и с немецким паспортом – одним словом, магнит для спонсоров. В теории Феттель даже мог бы стать лицом проекта «Ауди» в Формуле-1.

А вот что в этой истории может насторожить, так это актуальная форма и мотивация прославленного гонщика. Бо́льшую часть карьеры Феттель выступал за топ-команды и сражался за победы, поэтому не совсем понятно, зачем ему нужен контракт с «Ауди». На первых порах немецкая команда в лучшем случае будет пребывать на позициях середняка. Стоит ли оно того, чтобы променять заслуженную пенсию на постоянные разъезды в сумасшедшем графике – большой вопрос. Хотя, возможно, Феттель настолько соскучился по Формуле-1, что готов гоняться даже в середине пелотона.

Серхио Перес

Перес мог потерять работу уже этим летом, но в «Ред Булл» всё же не решились расторгать контракт с проваливающим второй подряд сезон гонщиком (наверное, стоит благодарить мексиканских спонсоров). Впрочем, далеко не факт, что Чеко сохранит место в системе «Ред Булл» в следующем году. Существует немалая вероятность, что по окончании сезона австрийцы всё же решатся выставить Серхио за дверь. В таком случае Перес мог бы стать хорошим вариантом для «Ауди». Да, мексиканец крайне неудачно провёл два последних сезона, но прежде в «середняках» (так сказать, без лишнего давления) он был вполне убедителен.

Конечно, нет никаких гарантий, что Перес придёт в себя после двух откровенно провальных и оттого тяжёлых с ментальной точки зрения сезонов. Однако для Чеко контракт с «Ауди» может стать последней возможностью продолжить карьеру в Формуле-1, поэтому с мотивацией у мексиканца проблем точно не должно возникнуть.

Даниэль Риккардо

А вот если Перес всё же сохранит место в «Ред Булл», искать новую команду будет вынужден уже Риккардо. В кандидатуре Дэна «Ауди» может смутить его актуальная форма. Последний раз стабильно хорошо австралиец выступал аж четыре года назад в «Рено». Последующие два года в «Макларене» получились откровенно провальными, да и возвращение в младшую команду «быков» удачным назвать язык не повернётся – Даниэль нередко проигрывает Цуноде.

А вот чем Риккардо силён, так это медийной составляющей. Как ни крути, Дэн – звезда. С точки зрения привлечения спонсоров такой пилот команде точно пригодится – особенно на старте проекта. В общем, потенциальный трансфер Риккардо в «Ауди» во многом зависит от приоритетов немецкого концерна. И от того, найдёт ли сам австралиец мотивацию выступать дальше в середняке.

Роберт Шварцман

Ещё пару месяцев назад фамилия Шварцмана в подобном списке смотрелась бы странно. Последний раз в открытых колёсах Роберт соревновался аж три года назад, а в прошлом сезоне так и вовсе перешёл в «кузова», где добился первых локальных успехов – получил повышение из категории GT в класс Hypercar. Казалось бы, Шварцман успешно перепрофилировался, выступает за аффилированную с «Феррари» команду AF Corse и впереди его ждёт светлое будущее в гонках на выносливость, как вдруг формульную программу «Ауди» возглавил бывший босс «Скудерии» Маттиа Бинотто – ровно с этого момента фамилия Шварцмана начала мелькать в списке кандидатов на место в «Ауди».

По данным инсайдеров, кандидатуру российско-израильского пилота лоббирует лично Бинотто. Итальянский специалист знаком с Робертом достаточно давно и отлично знает его возможности – как минимум Бинотто в курсе его успехов на симуляторе. В общем, если в «Ауди» всё же решатся взять новичка, Шварцман будет первым в списке кандидатов. На некий фаворитизм по отношению к Роберту намекает и проведённая им в Зандворте тренировка в составе «Кик-Заубер»: собственным «академикам» Пуршеру и Мэлоуни в команде предпочли гонщика со стороны. Кто знает, быть может, это неспроста.

Габриэл Бортолето

Если кто-то среди пилотов без опыта выступлений в Ф-1 и может претендовать на место в «Ауди», помимо Шварцмана, так это Бортолето. Если верить инсайдерам, бразильский пилот, как и Роберт, является протекцией Маттиа Бинотто. Причём, что интересно, итальянский специалист нигде раннее не пересекался с Бортолето. Видимо, нового босса «Ауди» впечатлил стремительный прогресс Габриэла. На ранних этапах юниорской карьеры бразилец ничем особенным не выделялся, но в прошлом году он с первой попытки взял титул в Формуле-3, а в этом сезоне весьма достойно проводит дебютную кампанию в Формуле-2: за четыре этапа до финиша сезона занимает второе место в личном зачёте.

В теории потенциальному приходу Бортолето в «Ауди» может помешать членство молодого бразильца в программе поддержки «Макларена», но вряд ли в Уокинге так сильно будут держаться за Габриэла, что заблокируют его переход в стан другой команды Ф-1. Тем более что самому «Макларену» Бортолето не сказать, что сильно нужен – в ближайшие годы обновления состава формульной команды не предвидится.