20 лет последнему титулу Михаэля Шумахера
В этот день в 2004 году состоялся Гран-при Бельгии Формулы-1, по итогам которого Красный Барон стал семикратным чемпионом мира.
«Феррари» была сильнейшей
В начале 2000-х собранная под руководством Жана Тодта «Феррари» с Михаэлем Шумахером во главе стала сильнейшей в Ф-1 и с 2000 по 2003 год выиграла три чемпионата подряд.
Новый уровень доминирования
В сезоне-2004 преимущество «Скудерии» вышло на новый уровень: в 13 первых гонках чемпионата Шумахер одержал 12 побед и создал баснословный отрыв в общем зачёте.
Неудача в Монако
Из этих 13 гонок победить Михаэлю не удалось только в Монако, где его гонка завершилась столкновением с Монтойей в тоннеле.
Шумахер против Баррикелло
Ближайшим преследователем Шумахера в чемпионате был напарник Баррикелло. Чтобы обеспечить себе чемпионство, Михаэлю нужно было отыграть в Спа два очка.
Безумный старт в Спа
На первом круге гонки произошло сразу несколько инцидентов, и в одном из них уже в первом повороте Уэббер зацепил «Феррари» Баррикелло, из-за чего бразилец поехал в боксы.
Неудача «Рено»
Лидерство поначалу захватили пилоты «Рено» Трулли и Алонсо, но первого отбросило назад столкновение с Монтойей, а второй сошёл с дистанции после вылета из-за утечки масла.
Вторая победа Райкконена
Первое место уже после трети дистанции перешло к Райкконену, который благополучно добрался до финиша и одержал свою вторую победу в Формуле-1.
Два пилота «Феррари» на подиуме
Шумахер финишировал вторым, а третье место занял отыгравшийся после стартовых неудач Баррикелло. Тем не менее шансы на титул Рубенс потерял окончательно.
Рекордный титул
В тот день Шумахер стал первым в истории Формулы-1 семикратным чемпионом мира. Прошло 20 лет, но никто пока так и не смог превзойти рекорд Михаэля.
20 лет последнему титулу Михаэля Шумахера. В 2004-м Красный Барон был недосягаем
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