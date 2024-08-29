В Формуле-1 разбили машину безопасности. Гран-при ещё даже не стартовал — как так?

Обычная подготовка Формулы-1 к Гран-при Италии на легендарном автодроме в Монце оказалась нарушена аварией в четверг. Да, гоночные болиды так рано боксы не покидают, а вот сейфти-кар и медицинский автомобиль чемпионата — очень даже. Но на сей раз обратно в боксы машина безопасности вернулась лишь на эвакуаторе…

Как это обычно и бывает, штатный пилот сейфти-кара Бернд Майландер накатывал круги на трассе, чтобы проверить все системы перед Гран-при: тайминг, сигнализацию на маршальских постах и так далее. Заодно напомнить самому себе все детали трассы и проверить исправность техники. Ну, теперь-то она точно неисправна.

В общем, при прохождении очередного круга Майландер внезапно потерял контроль над своей спецверсией «Астон Мартин»: судя по видео, Бернд словно захотел отправить машину в управляемый занос перед «Параболикой», однако эффектный дрифт стремительно превратился в предвестник аварии. Крутясь вокруг своей оси, сейфти-кар улетел в гравий и уткнулся в отбойник безопасности TecPro.

К счастью, тормоза, гравий и отбойник погасили скорость, Aston Martin Vantage достаточно крепок, а сам Майландер и его пассажир были облачены в шлемы — так что травм никто не получил.

Что же до автомобиля, то не переживайте: разумеется, на трассе есть запасной сейфти-кар, который и будет использоваться во время уикенда. Да и нынешний экземпляр, судя по фото с места аварии, вполне подлежит восстановлению, кузов не повело, внутренние агрегаты — все или подавляющее число — вряд ли пострадали.

Разбитый сейфти-кар «Астон Мартин» Фото: Kym Illman/Getty Images

«Астон Мартин» расследует причину, но может подтвердить, что и пилот, и пассажир в порядке. На трассе появится запасной сейфти-кар, и это не повлияет на уикенд», — отметила ФИА в своём официальном заявлении после инцидента.

Мы же напоследок напомним: в последнее время у машины безопасности было слишком мало работы: сейфти-кар не появлялся на трассе уже в шести гонках кряду. Возможно, «от безделья» Майландер немного растерял форму.