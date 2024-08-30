«На «МАЗе» меня расшатало». Почему знаменитый гонщик-кольцевик пересел в раллийную «Ниву»

Один из самых опытных и успешных пилотов кольцевых гонок Михаил Митяев в конце 2023 года попробовал себя в ралли-рейдах. Опыт оказался настолько успешным, что гонщик заводской команды Lada Sport Rosneft полностью переключился на заезды по бездорожью. После двух коротких гонок в России за рулём Lada Niva Sport T2 спортсмен вышел на старт международной гонки «Шёлковый путь» и благополучно добрался до финиша в Улан-Баторе четвёртым в своём классе. Открыв новую главу своей автоспортивной карьеры, тольяттинский пилот рассказал, как вообще оказался за рулём рейдовой «Нивы», чем его привлекает новая дисциплина и какие ралли-рейдовые мечты есть у спортсмена.

— Михаил, мы с вами знакомы по кольцевым гонкам, а теперь встретились во время ралли-марафона «Шёлковый путь». Как вышло, что вы настолько радикально изменили спортивную карьеру?

— Да очень просто всё получилось. В прошлом году меня вызвали, скажем так, на ковёр и предложили — хочешь попробовать ралли-рейды? Я согласился. Съездил на неделю на тренировку в Волгоград в пески. Сначала было жарко, как-то всё не то, но потом понял, что просто нужно высыпаться, чтобы силы были на следующий день. После тренировок, на которых мы ездили с моим штурманом Егором Охотниковым, поехали уже на гонки. В прошлом году мы проехали этапы в Волгограде и Астрахани, где получилось на третье место заехать.

Потом уже для себя долго сидел, думал-думал-думал — в «кольце» уже, наверное, хорош ездить. Надо что-то новое. Во-первых, в «кольце» же я выступил в чемпионате мира WTCR на финале в Сочи. И вот после той гонки для себя понял: блин, а хочется там и ехать дальше, но, естественно, не было такой возможности. И понял, что надо что-то менять. Вот сидел на «Шёлковом пути» и смотрел прямую трансляцию РСКГ — понял, ни капельки не пожалел, что выбрал ралли-рейды. Во-вторых, это моя команда, тольяттинская, а не где-то там у нас машина на обслуживании.

Я сейчас хожу на работу сюда, и мне снова всё интересно. Сейчас набираюсь опыта, а сам себе ставлю задачей увидеть финиш в каждой гонке. Меня сейчас не интересуют позиции — я даже, честно, сейчас особо в протоколы не лезу. Буду очень счастлив, если приеду домой с тем чувством, что я финишировал и, соответственно, набрался опыта и знаю, что надо использовать для постройки новой машины, которую мы сейчас готовим.

Может быть, в ближайшее время снимут какие-то санкции и мы выедем на тот же «Дакар». Потому что там, где он сейчас проходит, нам вроде как интересна эта страна для участия, да и зовут нас тоже.

Михаил Митяев Фото: LADA Sport ROSNEFT Raid

— Чем пока больше всего нравятся ралли-рейды?

— Особенно нравятся пейзажи, маршруты, вот это вот всё. Очень нравится, что нет никаких тренировок. То есть в «кольце» ты приезжаешь, выезжаешь, кому-то везёшь полторы секунды, но потом они тренируются и тебе уже везут. А здесь вот этого нет — с чистого листа едешь, своими глазами. Пока вот одни плюсы! Конечно, в дальнейшем, я уверен, и народу будет побольше.

Нравится, что уже на восьмой день гонки все люди устали. Не только я, а все: всем приходится рано вставать, приходится адаптироваться под другое время, которое постоянно меняется. Утром просыпаюсь, а дома, грубо говоря, ещё только укладываются.

— Насколько изменилась ваша подготовка по сравнению с кольцевыми гонками?

— Тренировался как обычно: бег, велосипед. Думал, этого будет мало, но чувствовал себя отлично — очень комфортно за рулём, у меня, тьфу-тьфу-тьфу, не болит спина, мне это не доставляет какого-то дискомфорта, то есть прям классно за рулём. И поза, и то, что я HANS сменил на систему Hybrid — это в сто раз круче для ралли-рейдов! HANS давит на кости — на четвёртый день уже невозможно пристегнуть верхние ремни, затянуть их как следует, потому что тебе больно. А Hybrid сзади — я его не чувствую, но при этом он в разы лучше фиксирует шею от постоянной тряски на трассе, с которой HANS не справляется.

Очень большая разница, которую надо было почувствовать на своём опыте, чтобы понять. И так — во всяких мелочах. Например, никогда до этого не ездил с поилкой на борту. Сейчас едешь, спокойно попил холодненькое — тебе классно. Сейчас внедрили кондиционер — это просто +100500 к машине. Как мне и сказали — едешь и соображаешь. В жару на длинной дистанции ты не так сильно потеешь, потому что кондиционер всё-таки остужает салон. Пока идём в правильном направлении.

Да, есть какие-то трудности. Но опять же, этой командой мы впервые попали в такие пески. Тяжеловато, но мы научимся, сделаем выводы. Например, сделаем мотор более низовой, чтобы это всё работало лучше. Потому что пески в Монголии… После них пескам, что в Волгограде и Астрахани, я теперь просто улыбаюсь. Нас раньше «Большим братом» пугали — ой, да вы не видели барханы на «Шёлковом пути»!

Михаил Митяев на «Шёлковом пути» Фото: LADA Sport ROSNEFT Raid

— Но здесь совсем другая специфика — это не часовая гонка по ровному асфальту, а вы трясётесь почти целый день.

— В «Туринге» едешь 45 минут — столько длится стандартная гонка. И, поверь, она ушатывает сильнее, чем здесь 300-километровый спецучасток. Да, здесь ты дольше по времени находишься за рулём, но тут нет таких перегрузок, как в «кольце»: там каждый раз на торможении давишь на педаль по 100 бар. В «кольце» очень сильно выматывают жара, боковые перегрузки, разгоны и торможения, тебя кто-то атакует, ты кого-то атакуешь… Бывает, кругами за соперником ездишь бампер в бампер, так что в салон выхлоп затягивает. Такое ощущение, что кольцевые гонки немножко потяжелее даже, а уж марафонские многочасовые заезды — точно тяжелее. На мой взгляд.

В ралли-рейдах, конечно, тоже устаёшь, но выспишься — и нормально. Пока мне здесь кажется немножко легче, хотя и дистанция длиннее. Да, в «кольце» ты приехал — тебе полотенчико холодное, ты пошёл купаться, а здесь проехал 300 или 400 километров, шлем снял, попил, а тебе ещё, образно, 300 километров ехать лиазон. Это, конечно, совсем другое. Плюс ещё вечером с командой работаешь на брифинге. Пока поработаешь с инженерами, пока стратегию на завтрашний день обсудишь, что делаем, что не делаем. Но всё нравится, всё интересно, всё в новинку!

— Какой опыт вам дал нынешний «Шёлковый путь»?

— Это очень важный и ценный опыт для меня, для всех механиков, инженеров. Ну, что там они в прошлом году по Средней Волге прошвырнулись по Чернозёму? Ну, где-то в Уфе камешков было немножко, но это не сравнить с тем, с чем мы столкнулись в Монголии.

Самое пугающее — высота дюн. Я таких не видел никогда! Навскидку, там шестой-седьмой этаж был, с которого надо съезжать: тебе некуда деваться — всё, назад не поедешь. Ну я и съезжал, плюс-минус уже понял, как машину надо располагать при определённых ситуациях, чтобы она не перевернулась. Подъехал, глянул, тут же руль выкручиваешь, даёшь газу — и пошёл вниз. То есть спускался уже с таких барханов, с которых до этого скажи, что я поеду, не поверил бы.

Сразу понятно: надо ездить, привыкать, пробовать, учиться, копать, буксовать, колёса стравливать. Просто нужен опыт. Но у меня никогда не было моментов, когда я думал, зачем в это ввязался — мне подсказали, что, если тут другие едут, значит, и я могу. Мы же все люди, не роботы, так что я придерживался такой тактики: если тот проехал, то и я проеду.

Всё было. И ремонтировался на жаре в песке, и ребятам на Nissan помогли, которые подъехали и воду просили, и мотоцикл лежит, а райдера нет — остановились, посмотрели, всё ли в порядке. Нормальная такая гоночная жизнь.

«Нива» Михаила Митяева Фото: LADA Sport ROSNEFT Raid

— Если говорить о новом опыте с точки зрения экипажа — в «кольце» вы один, а здесь вы едете вдвоём. Насколько просто было приспособиться, что надо прислушиваться к человеку в соседнем кресле?

— В ралли-рейдах ни в коем случае нельзя уходить в себя. Едешь, слушаешь, и если тебе говорят «300, овраг», то тебе эти 300 метров надо быстренько распределить на торможение, понять, какое покрытие. Машина же не сразу останавливается, всё равно проскальзывает, особенно когда трава — тем более после «кольца», когда там за несколько метров такие скорости получается сбросить! Конечно, ко всему надо адаптироваться и привыкать слушать штурмана.

У нас так получилось, что на этом «Шёлковом пути» уже кое-где первыми ехали, следов нет, и это уже совсем другое ралли! Ты первый едешь, нет следов. И тебе кажется — блин, может, ошибся, не туда едешь. Но, опять же, всегда слушаешь штурмана. Это очень крутой опыт.

Мне Егор даже говорит, какой темп где поддерживать. То «давай чуть потише, мы слишком быстро сейчас едем» — я всё понял, и едем помедленнее. То «можно прибавить» — так я и действую. Но в этом и суть ралли-рейдов, что вы единый экипаж, а ты действуешь не один. И так — во всех ситуациях. Это всё добавляет дополнительный интерес к гонке, ну и делает её не такой скучной. Одному бы вообще там скукотень была ехать.

— Но многим не удаётся сохранить на протяжении почти двух недель рабочую атмосферу в машине…

— Нет у нас никакого напряжения, недопонимания. Мы же один экипаж, и неважно, что я старше Егора — я его слушаю, молча впитываю всю информацию. Иногда мы в отеле вместе живём и, бывает, лежим перед сном в номере и проговариваем: а как завтра поедем, а давай так попробуем, а если вот так, то сделаем так.

У нас очень хорошая атмосфера в команде, потому что если появятся хоть малейшие контры, то это будет мгновенно чувствоваться всеми. Поэтому у нас очень открытые и дружеские отношения со всеми. У нас второй экипаж имеет большой опыт в ралли-рейдах — мы делимся информацией, обмениваемся мнениями.

Это в кольцевых гонках можно посмотреть у напарников какие-то настройки, телеметрию подглядеть, а здесь ничего такого нет. Для меня в этом ещё один плюс ралли-рейдов. Да, на тестах новую подвеску оценили, глянули, как она работает, подкорректировали слегка, и всё. А вот кто где как тормозит, сколько руля поворачивает — этого, естественно, уже нет. Ну, можно посмотреть по оборотам, а что толку? Ты же не проедешь этот участок трассы ещё раз с новыми знаниями.

Добавляет это интереса. В «кольце» ты везёшь напарнику секунду, а он открывает твою телеметрию, смотрит и делает всё так же — сейчас все пилоты стали такими профессионалами, что им достаточно взглянуть одним глазком на телеметрию. Все уже знают, где какие параметры смотреть и на что обращать внимание — фактически это книга с ответами на его вопросы. Это раньше все ездили по ощущениям «ну так, вроде, нормально!», а сейчас открываешь телеметрию — у кого мотор мощнее, кто сколько руля где даёт и целая история.

Егор Охотников и Михаил Митяев Фото: LADA Sport ROSNEFT Raid

— Как раз о машине поговорим. Почему выбрали вариант Lada Niva Sport с более мощным двигателем?

— Я не то что выбирал — просто инженер сказал, что мотор будет такой. А я ему: подожди, нельзя, чтобы две машины были одинаковые — когда два экипажа, всегда надо пробовать что-то новое. Когда мы поймём, что это на 100% правильно, тогда поставим на оба автомобиля. И уже на работе с нашими специалистами мы решили попробовать ту версию двигателя, которая сейчас у меня стоит. Она чуть-чуть более верховая, нежели у Димы Воронова. У Димы серийный мотор от Vesta Sport обычный — без всяких доработок, без всего. Он ему нравится.

Говорю: Дим, я же командный человек — сядь на мою машину, проедь. Он в Астрахани проехал и сказал, что ему не нравится. Всё, на этом закончили и определились, что я поеду на этом моторе, он — на том. Дима проехал прошлый, позапрошлый «Шёлковый путь», и каждый раз у него были разные моторы, то есть у него сейчас третья версия двигателя. А я для себя пока что первый только собрал.

Все говорили, что Митяев — кольцевик и потому выбрал себе мощный верховой мотор. Отчасти да, но теперь-то я сделал выводы и понял, что в ралли-рейдах такой двигатель не нужен. Он нужен на гонках типа Ульяновска, где по полю три километра прямо-ровно едешь, остановился вдоль посадки, повернул, выстрелил ещё три километра прямо. Вот такой мотор я бы там и поставил, 100%. А вот на «Шёлковом пути» нет — тут не подходит такой двигатель.

Сейчас приеду, буду с мотористами уже обсуждать про более низовой, чтобы снизу был момент. Надо, чтобы было легче тронуться. В камнях не газовать, не крутить его, чтобы вот шёпотом он разгонялся. В принципе, это банально, и это все знают. Никаких там каких-то сверхъестественных вещей секретных нет.

«Лада Спорт Роснефть» на «Шёлковом пути» Фото: LADA Sport ROSNEFT Raid

— В ралли-рейдах дистанции длинные, есть марафонские этапы, где экипаж должен обслуживать машину своими силами. Насколько для вас это просто и привычно?

— Да ничего в этом сложного нет, потому что, во-первых, сколько лет я механиком работал в нашей команде, хотя это давным-давно было. То есть я знаю, какой там ключ куда использовать, где какой болт и как всё это устроено. Но я хочу, чтобы я приехал, стёкла протёр и пошёл спать-отдыхать — мне кажется, что такая машина должна быть, чтобы не надо было под ней лежать. Если ты под ней лежишь — значит, не проедешь гонку.

Надо брать надёжностью, потому что мы каждый день теряли-теряли-теряли участников. Причём не каких-то любителей, а топовых пилотов! Топовых, на которых смотришь и думаешь, что он выиграет без проблем, а он — раз, сломался, раз, застрял или ещё что-то. Это такие игры… Отчасти мне нравится эта непредсказуемость ралли-рейдов.

— В ралли-рейдах вы дебютировали в категории T2 для практически стандартных внедорожников, но вам лично на технике какого класса было бы интересно прокатиться?

— На рейдовом грузовике меня Сергей Вязович прокатил, и я понял, что это немножко не моё: слишком тряско. Я с ним в боевом режиме проехал тестовый 15-километровый спецучасток, и меня расшатало. Грузовик очень быстрый, очень жёсткий, прыжки огромные, и ты всё это через себя пропускаешь. Понял, что, наверное, не принял бы приглашение проехать гонку на грузовике. Как я вижу, туда надо молодых сажать, которые ещё крепки здоровьем, а в моём возрасте уже спину пора поберечь.

Багги… Это как будто моно-класс. Так что мне хотелось бы попробовать проехать на настоящей машине категории T1 — там у всех какие-то разные решения, всё по-разному сделано. И скорость у них побольше, чем у грузовиков, уже 170 км/ч. Это я бы хотел попробовать.

Может быть, когда-нибудь мы сделаем прототип — нельзя загадывать. Сейчас так, пока на «Ниве», а потом, может, всё изменится. Причём у нас уже есть какие-то намётки на бумаге: как, что и куда. Естественно, я за прототип — чтобы быстро, с большими ходами подвески, с хорошими амортизаторами, с мотором, лёгкий, а сейчас мир дошёл до таких технологий, что реально его лёгким можно сделать.

Прототип в кузове «Нивы» — я вот, кстати, когда вернулся с РСКГ, то понял, что очень много поклонников «Нивы». То есть в каком бы городе я ни был, все «нивоводы»! Дед какой-нибудь подходит: «Пацаны, у меня четвёртая «Нива» уже — да я там на рыбалку, да я там это, а вот «21-я» лучше, чем Niva Travel»! И вот это приятно: все, кто на «Нивах», машут нам, сигналят — сразу понятно, что это народный автомобиль. Где бы мы ни оказались, мы 100% чувствуем эту поддержку!