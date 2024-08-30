Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Интервью с гонщиком Лады Спорт Роснефть Михаилом Митяевым о переходе из РСКГ в ралли-рейды, ощущениях от Шёлкового пути

«На «МАЗе» меня расшатало». Почему знаменитый гонщик-кольцевик пересел в раллийную «Ниву»
Максим Вершинин
Интервью с Михаилом Митяевым
Аудио-версия:
Комментарии
Привык — и по кольцевой «Весте» вообще не скучает.

Один из самых опытных и успешных пилотов кольцевых гонок Михаил Митяев в конце 2023 года попробовал себя в ралли-рейдах. Опыт оказался настолько успешным, что гонщик заводской команды Lada Sport Rosneft полностью переключился на заезды по бездорожью. После двух коротких гонок в России за рулём Lada Niva Sport T2 спортсмен вышел на старт международной гонки «Шёлковый путь» и благополучно добрался до финиша в Улан-Баторе четвёртым в своём классе. Открыв новую главу своей автоспортивной карьеры, тольяттинский пилот рассказал, как вообще оказался за рулём рейдовой «Нивы», чем его привлекает новая дисциплина и какие ралли-рейдовые мечты есть у спортсмена.

— Михаил, мы с вами знакомы по кольцевым гонкам, а теперь встретились во время ралли-марафона «Шёлковый путь». Как вышло, что вы настолько радикально изменили спортивную карьеру?
— Да очень просто всё получилось. В прошлом году меня вызвали, скажем так, на ковёр и предложили — хочешь попробовать ралли-рейды? Я согласился. Съездил на неделю на тренировку в Волгоград в пески. Сначала было жарко, как-то всё не то, но потом понял, что просто нужно высыпаться, чтобы силы были на следующий день. После тренировок, на которых мы ездили с моим штурманом Егором Охотниковым, поехали уже на гонки. В прошлом году мы проехали этапы в Волгограде и Астрахани, где получилось на третье место заехать.

Потом уже для себя долго сидел, думал-думал-думал — в «кольце» уже, наверное, хорош ездить. Надо что-то новое. Во-первых, в «кольце» же я выступил в чемпионате мира WTCR на финале в Сочи. И вот после той гонки для себя понял: блин, а хочется там и ехать дальше, но, естественно, не было такой возможности. И понял, что надо что-то менять. Вот сидел на «Шёлковом пути» и смотрел прямую трансляцию РСКГ — понял, ни капельки не пожалел, что выбрал ралли-рейды. Во-вторых, это моя команда, тольяттинская, а не где-то там у нас машина на обслуживании.

Я сейчас хожу на работу сюда, и мне снова всё интересно. Сейчас набираюсь опыта, а сам себе ставлю задачей увидеть финиш в каждой гонке. Меня сейчас не интересуют позиции — я даже, честно, сейчас особо в протоколы не лезу. Буду очень счастлив, если приеду домой с тем чувством, что я финишировал и, соответственно, набрался опыта и знаю, что надо использовать для постройки новой машины, которую мы сейчас готовим.

Может быть, в ближайшее время снимут какие-то санкции и мы выедем на тот же «Дакар». Потому что там, где он сейчас проходит, нам вроде как интересна эта страна для участия, да и зовут нас тоже.

Михаил Митяев

Михаил Митяев

Фото: LADA Sport ROSNEFT Raid

— Чем пока больше всего нравятся ралли-рейды?
— Особенно нравятся пейзажи, маршруты, вот это вот всё. Очень нравится, что нет никаких тренировок. То есть в «кольце» ты приезжаешь, выезжаешь, кому-то везёшь полторы секунды, но потом они тренируются и тебе уже везут. А здесь вот этого нет — с чистого листа едешь, своими глазами. Пока вот одни плюсы! Конечно, в дальнейшем, я уверен, и народу будет побольше.

Нравится, что уже на восьмой день гонки все люди устали. Не только я, а все: всем приходится рано вставать, приходится адаптироваться под другое время, которое постоянно меняется. Утром просыпаюсь, а дома, грубо говоря, ещё только укладываются.

Как прошёл «Шёлковый путь» для «КАМАЗ-мастер»:
«Всё могло закончиться летальным исходом». Большое интервью о драматичной победе «КАМАЗа»
Эксклюзив
«Всё могло закончиться летальным исходом». Большое интервью о драматичной победе «КАМАЗа»

— Насколько изменилась ваша подготовка по сравнению с кольцевыми гонками?
— Тренировался как обычно: бег, велосипед. Думал, этого будет мало, но чувствовал себя отлично — очень комфортно за рулём, у меня, тьфу-тьфу-тьфу, не болит спина, мне это не доставляет какого-то дискомфорта, то есть прям классно за рулём. И поза, и то, что я HANS сменил на систему Hybrid — это в сто раз круче для ралли-рейдов! HANS давит на кости — на четвёртый день уже невозможно пристегнуть верхние ремни, затянуть их как следует, потому что тебе больно. А Hybrid сзади — я его не чувствую, но при этом он в разы лучше фиксирует шею от постоянной тряски на трассе, с которой HANS не справляется.

Очень большая разница, которую надо было почувствовать на своём опыте, чтобы понять. И так — во всяких мелочах. Например, никогда до этого не ездил с поилкой на борту. Сейчас едешь, спокойно попил холодненькое — тебе классно. Сейчас внедрили кондиционер — это просто +100500 к машине. Как мне и сказали — едешь и соображаешь. В жару на длинной дистанции ты не так сильно потеешь, потому что кондиционер всё-таки остужает салон. Пока идём в правильном направлении.

Да, есть какие-то трудности. Но опять же, этой командой мы впервые попали в такие пески. Тяжеловато, но мы научимся, сделаем выводы. Например, сделаем мотор более низовой, чтобы это всё работало лучше. Потому что пески в Монголии… После них пескам, что в Волгограде и Астрахани, я теперь просто улыбаюсь. Нас раньше «Большим братом» пугали — ой, да вы не видели барханы на «Шёлковом пути»!

Михаил Митяев на «Шёлковом пути»

Михаил Митяев на «Шёлковом пути»

Фото: LADA Sport ROSNEFT Raid

— Но здесь совсем другая специфика — это не часовая гонка по ровному асфальту, а вы трясётесь почти целый день.
— В «Туринге» едешь 45 минут — столько длится стандартная гонка. И, поверь, она ушатывает сильнее, чем здесь 300-километровый спецучасток. Да, здесь ты дольше по времени находишься за рулём, но тут нет таких перегрузок, как в «кольце»: там каждый раз на торможении давишь на педаль по 100 бар. В «кольце» очень сильно выматывают жара, боковые перегрузки, разгоны и торможения, тебя кто-то атакует, ты кого-то атакуешь… Бывает, кругами за соперником ездишь бампер в бампер, так что в салон выхлоп затягивает. Такое ощущение, что кольцевые гонки немножко потяжелее даже, а уж марафонские многочасовые заезды — точно тяжелее. На мой взгляд.

В ралли-рейдах, конечно, тоже устаёшь, но выспишься — и нормально. Пока мне здесь кажется немножко легче, хотя и дистанция длиннее. Да, в «кольце» ты приехал — тебе полотенчико холодное, ты пошёл купаться, а здесь проехал 300 или 400 километров, шлем снял, попил, а тебе ещё, образно, 300 километров ехать лиазон. Это, конечно, совсем другое. Плюс ещё вечером с командой работаешь на брифинге. Пока поработаешь с инженерами, пока стратегию на завтрашний день обсудишь, что делаем, что не делаем. Но всё нравится, всё интересно, всё в новинку!

— Какой опыт вам дал нынешний «Шёлковый путь»?
— Это очень важный и ценный опыт для меня, для всех механиков, инженеров. Ну, что там они в прошлом году по Средней Волге прошвырнулись по Чернозёму? Ну, где-то в Уфе камешков было немножко, но это не сравнить с тем, с чем мы столкнулись в Монголии.

Самое пугающее — высота дюн. Я таких не видел никогда! Навскидку, там шестой-седьмой этаж был, с которого надо съезжать: тебе некуда деваться — всё, назад не поедешь. Ну я и съезжал, плюс-минус уже понял, как машину надо располагать при определённых ситуациях, чтобы она не перевернулась. Подъехал, глянул, тут же руль выкручиваешь, даёшь газу — и пошёл вниз. То есть спускался уже с таких барханов, с которых до этого скажи, что я поеду, не поверил бы.

Сразу понятно: надо ездить, привыкать, пробовать, учиться, копать, буксовать, колёса стравливать. Просто нужен опыт. Но у меня никогда не было моментов, когда я думал, зачем в это ввязался — мне подсказали, что, если тут другие едут, значит, и я могу. Мы же все люди, не роботы, так что я придерживался такой тактики: если тот проехал, то и я проеду.

Всё было. И ремонтировался на жаре в песке, и ребятам на Nissan помогли, которые подъехали и воду просили, и мотоцикл лежит, а райдера нет — остановились, посмотрели, всё ли в порядке. Нормальная такая гоночная жизнь.

«Нива» Михаила Митяева

«Нива» Михаила Митяева

Фото: LADA Sport ROSNEFT Raid

— Если говорить о новом опыте с точки зрения экипажа — в «кольце» вы один, а здесь вы едете вдвоём. Насколько просто было приспособиться, что надо прислушиваться к человеку в соседнем кресле?
— В ралли-рейдах ни в коем случае нельзя уходить в себя. Едешь, слушаешь, и если тебе говорят «300, овраг», то тебе эти 300 метров надо быстренько распределить на торможение, понять, какое покрытие. Машина же не сразу останавливается, всё равно проскальзывает, особенно когда трава — тем более после «кольца», когда там за несколько метров такие скорости получается сбросить! Конечно, ко всему надо адаптироваться и привыкать слушать штурмана.

У нас так получилось, что на этом «Шёлковом пути» уже кое-где первыми ехали, следов нет, и это уже совсем другое ралли! Ты первый едешь, нет следов. И тебе кажется — блин, может, ошибся, не туда едешь. Но, опять же, всегда слушаешь штурмана. Это очень крутой опыт.

Мне Егор даже говорит, какой темп где поддерживать. То «давай чуть потише, мы слишком быстро сейчас едем» — я всё понял, и едем помедленнее. То «можно прибавить» — так я и действую. Но в этом и суть ралли-рейдов, что вы единый экипаж, а ты действуешь не один. И так — во всех ситуациях. Это всё добавляет дополнительный интерес к гонке, ну и делает её не такой скучной. Одному бы вообще там скукотень была ехать.

— Но многим не удаётся сохранить на протяжении почти двух недель рабочую атмосферу в машине…
— Нет у нас никакого напряжения, недопонимания. Мы же один экипаж, и неважно, что я старше Егора — я его слушаю, молча впитываю всю информацию. Иногда мы в отеле вместе живём и, бывает, лежим перед сном в номере и проговариваем: а как завтра поедем, а давай так попробуем, а если вот так, то сделаем так.

У нас очень хорошая атмосфера в команде, потому что если появятся хоть малейшие контры, то это будет мгновенно чувствоваться всеми. Поэтому у нас очень открытые и дружеские отношения со всеми. У нас второй экипаж имеет большой опыт в ралли-рейдах — мы делимся информацией, обмениваемся мнениями.

Это в кольцевых гонках можно посмотреть у напарников какие-то настройки, телеметрию подглядеть, а здесь ничего такого нет. Для меня в этом ещё один плюс ралли-рейдов. Да, на тестах новую подвеску оценили, глянули, как она работает, подкорректировали слегка, и всё. А вот кто где как тормозит, сколько руля поворачивает — этого, естественно, уже нет. Ну, можно посмотреть по оборотам, а что толку? Ты же не проедешь этот участок трассы ещё раз с новыми знаниями.

Добавляет это интереса. В «кольце» ты везёшь напарнику секунду, а он открывает твою телеметрию, смотрит и делает всё так же — сейчас все пилоты стали такими профессионалами, что им достаточно взглянуть одним глазком на телеметрию. Все уже знают, где какие параметры смотреть и на что обращать внимание — фактически это книга с ответами на его вопросы. Это раньше все ездили по ощущениям «ну так, вроде, нормально!», а сейчас открываешь телеметрию — у кого мотор мощнее, кто сколько руля где даёт и целая история.

Егор Охотников и Михаил Митяев

Егор Охотников и Михаил Митяев

Фото: LADA Sport ROSNEFT Raid

— Как раз о машине поговорим. Почему выбрали вариант Lada Niva Sport с более мощным двигателем?
— Я не то что выбирал — просто инженер сказал, что мотор будет такой. А я ему: подожди, нельзя, чтобы две машины были одинаковые — когда два экипажа, всегда надо пробовать что-то новое. Когда мы поймём, что это на 100% правильно, тогда поставим на оба автомобиля. И уже на работе с нашими специалистами мы решили попробовать ту версию двигателя, которая сейчас у меня стоит. Она чуть-чуть более верховая, нежели у Димы Воронова. У Димы серийный мотор от Vesta Sport обычный — без всяких доработок, без всего. Он ему нравится.

Говорю: Дим, я же командный человек — сядь на мою машину, проедь. Он в Астрахани проехал и сказал, что ему не нравится. Всё, на этом закончили и определились, что я поеду на этом моторе, он — на том. Дима проехал прошлый, позапрошлый «Шёлковый путь», и каждый раз у него были разные моторы, то есть у него сейчас третья версия двигателя. А я для себя пока что первый только собрал.

Все говорили, что Митяев — кольцевик и потому выбрал себе мощный верховой мотор. Отчасти да, но теперь-то я сделал выводы и понял, что в ралли-рейдах такой двигатель не нужен. Он нужен на гонках типа Ульяновска, где по полю три километра прямо-ровно едешь, остановился вдоль посадки, повернул, выстрелил ещё три километра прямо. Вот такой мотор я бы там и поставил, 100%. А вот на «Шёлковом пути» нет — тут не подходит такой двигатель.

Сейчас приеду, буду с мотористами уже обсуждать про более низовой, чтобы снизу был момент. Надо, чтобы было легче тронуться. В камнях не газовать, не крутить его, чтобы вот шёпотом он разгонялся. В принципе, это банально, и это все знают. Никаких там каких-то сверхъестественных вещей секретных нет.

«Лада Спорт Роснефть» на «Шёлковом пути»

«Лада Спорт Роснефть» на «Шёлковом пути»

Фото: LADA Sport ROSNEFT Raid

— В ралли-рейдах дистанции длинные, есть марафонские этапы, где экипаж должен обслуживать машину своими силами. Насколько для вас это просто и привычно?
— Да ничего в этом сложного нет, потому что, во-первых, сколько лет я механиком работал в нашей команде, хотя это давным-давно было. То есть я знаю, какой там ключ куда использовать, где какой болт и как всё это устроено. Но я хочу, чтобы я приехал, стёкла протёр и пошёл спать-отдыхать — мне кажется, что такая машина должна быть, чтобы не надо было под ней лежать. Если ты под ней лежишь — значит, не проедешь гонку.

Надо брать надёжностью, потому что мы каждый день теряли-теряли-теряли участников. Причём не каких-то любителей, а топовых пилотов! Топовых, на которых смотришь и думаешь, что он выиграет без проблем, а он — раз, сломался, раз, застрял или ещё что-то. Это такие игры… Отчасти мне нравится эта непредсказуемость ралли-рейдов.

— В ралли-рейдах вы дебютировали в категории T2 для практически стандартных внедорожников, но вам лично на технике какого класса было бы интересно прокатиться?
— На рейдовом грузовике меня Сергей Вязович прокатил, и я понял, что это немножко не моё: слишком тряско. Я с ним в боевом режиме проехал тестовый 15-километровый спецучасток, и меня расшатало. Грузовик очень быстрый, очень жёсткий, прыжки огромные, и ты всё это через себя пропускаешь. Понял, что, наверное, не принял бы приглашение проехать гонку на грузовике. Как я вижу, туда надо молодых сажать, которые ещё крепки здоровьем, а в моём возрасте уже спину пора поберечь.

Багги… Это как будто моно-класс. Так что мне хотелось бы попробовать проехать на настоящей машине категории T1 — там у всех какие-то разные решения, всё по-разному сделано. И скорость у них побольше, чем у грузовиков, уже 170 км/ч. Это я бы хотел попробовать.

Может быть, когда-нибудь мы сделаем прототип — нельзя загадывать. Сейчас так, пока на «Ниве», а потом, может, всё изменится. Причём у нас уже есть какие-то намётки на бумаге: как, что и куда. Естественно, я за прототип — чтобы быстро, с большими ходами подвески, с хорошими амортизаторами, с мотором, лёгкий, а сейчас мир дошёл до таких технологий, что реально его лёгким можно сделать.

Прототип в кузове «Нивы» — я вот, кстати, когда вернулся с РСКГ, то понял, что очень много поклонников «Нивы». То есть в каком бы городе я ни был, все «нивоводы»! Дед какой-нибудь подходит: «Пацаны, у меня четвёртая «Нива» уже — да я там на рыбалку, да я там это, а вот «21-я» лучше, чем Niva Travel»! И вот это приятно: все, кто на «Нивах», машут нам, сигналят — сразу понятно, что это народный автомобиль. Где бы мы ни оказались, мы 100% чувствуем эту поддержку!

Материалы по теме
«Нива» снова на «Дакаре»! Две машины выставили фанаты модели из Испании
Фото
«Нива» снова на «Дакаре»! Две машины выставили фанаты модели из Испании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android