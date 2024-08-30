Самый ожидаемый новичок Ф-1 разбил машину в первой же тренировке! Точно пора в «Мерседес»?

Об Андреа Кими Антонелли в паддоке говорят уже целый год. Итальянский юниор — гонщику лишь на этой неделе исполнилось 18 — должен в следующем году заменить в «Мерседесе» Льюиса Хэмилтона. И на этапе в Монце — домашнем для себя — ему впервые доверили выступить в свободных заездах в рамках Гран-при.

И уже на втором круге итальянец попал в аварию, прервав сессию красными флагами. Будут ли последствия у неудачного дебюта?

Антонелли проездил лишь 10 минут

К моменту аварии Антонелли проехал четыре полных круга и в первой быстрой попытке оказался быстрее Льюиса Хэмилтона — причём на полсекунды. Не то чтобы экс-чемпион куда-то торопился на первом круге, но это был хороший индикатор уверенности итальянца.

Разворот Антонелли в свободных заездах Фото: x.com/f1

На втором быстром круге Антонелли шёл ещё лучше и установил рекорд второго сектора. Но уже внутри «Параболики», последнего поворота трассы, заднюю часть «Мерседеса» стало заносить наружу, и гонщик не успел поймать автомобиль. Болид закрутило и бросило через гравий прямо в отбойники.

Разбитая после ошибки Антонелли машина Фото: x.com/f1

По радио руководитель команды Тото Вольф тут же поддержал пилота: «Кими, всё в порядке». Удар в целом получился не слишком серьёзным, но механикам всё равно придётся потрудиться. Кроме того, Джорджу Расселлу теперь предстоит начинать всю работу заново и умещать её в одну-единственную сессию.

«Мерседесу» нужен такой новичок?

К фигуре Антонелли многие относятся насторожённо, отмечая, что у итальянца не так много опыта — после FRECA он пропустил Формулу-3, а в Формуле-2 смотрится нестабильно и не блистает так, как это делали Джордж Расселл и Шарль Леклер. Это справедливо, но и «Према» с переходом на новое шасси оказалась не так сильна, как прежде.

Сильно ругать новичка за ошибку в свободных заездах тоже не стоит. Не только у него возникали в этой сессии проблемы в «Параболике» — здесь же на одном из кругов сорвало Карлоса Сайнса, ошибался Франко Колапинто, ещё один дебютант этого уикенда. Обоим, правда, удалось избежать столкновения с отбойником.

Франко Колапинто на свободных заездах в Монце Фото: Lars Baron/Getty Images

Для Антонелли эта ошибка станет полезным опытом и едва ли сыграет какую-то роль в его будущем: всё выглядит так, что в «Мерседесе» уже решили, и, даже если передумают, каких-то других вариантов на горизонте не видно. Мик Шумахер? Немцы давно дали бы ему машину, если бы захотели.

В «Мерседесе» создали для Антонелли уникальные условия, в которых он может допускать ошибки и не ощущать дополнительного прессинга. Тем не менее гонщик обязан извлекать уроки и не повторять ошибок в будущем. Иначе немецкая команда найдёт способ заменить итальянца — в конце концов, ещё и недели не прошло с тех пор, как авария в тренировке поставила точку в карьере другого пилота.