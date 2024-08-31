Да что происходит с «Ред Булл»?! Теперь провалился даже Ферстаппен

Суперплотность в квалификации Ф-1 в Монце: шесть лидеров в двух десятых. Макса среди них нет.

Q1: ошибка новичка и странная концовка от Магнуссена

Далеко не всем фаворитам удалось снять вопросы о попадании в топ-15 квалификации Гран-при Италии после первого же быстрого круга. Оскар Пиастри заблокировал колёса — пришлось проехать лишний виток по трассе. Карлос Сайнс вовсе выехал во второй раз, но на прежнем комплекте шин и уверенно исправился. Исправился и Серхио Перес, который в какой-то момент упал аж на 19-ю позицию. В итоге Чеко прошёл с запасом, но не сказать, что слишком уверенно.

Не сумел с ходу проявить себя Франко Колапинто. После сильных тренировок и достойной первой попытки аргентинец в решающий момент предсказуемо перестарался, зацепил в гравий и улучшить не сумел — первую в карьере гонку новичок «Уильямса» начнёт 18-м впереди только двух гонщиков безнадёжного «Кик-Заубера». Чжоу, к слову, по традиции проиграл Боттасу — на сей раз более трёх десятых.

Обиднейшее 16-е место на счету Юки Цуноды — он уступил Даниэлю Риккардо всего 44 тысячные и много жаловался на поведение машины. 17-м стал Лэнс Стролл — возможно, ему помешали жёлтые флаги, после того как Кевин Магнуссен внезапно уехал в «Параболике» в зону безопасности — то ли был перебой в работе машины, то ли датчанин так странно пытался пропустить пилотов позади себя. Так или иначе, сам пилот «Хааса» пробился дальше даже вопреки такому странному кругу.

Q2: Хюлькенберга спасли 10 тысячных!

На сей раз все фавориты пробились в следующий сегмент без серьёзной нервотрёпки, так что, по сути, нужно было определить лишь обладателей девятой и 10-й путёвок. Ими в итоге стали Албон и Хюлькенберг, что вполне вытекало из результатов свободных заездов. Правда, Нико дал шанс конкурентам, когда ошибся в конце второго быстро круга. Казалось, время немца перебьёт Алонсо, но лидеру «Астон Мартин» не хватило всего десяти тысячных секунды!

Вероятно, имел шанс пробиться дальше и Дэн Риккардо, который проиграл Халку 68 тысячных. Правда, сам австралиец сказал по радио, что выложился по максимуму. 13-м стал Магнуссен, проигравший напарнику четверть секунды, ну а худшими в Q2 оказались Гасли и Окон — у «Альпин» объективно не было темпа для сражения за топ-10.

Q3: и всё-таки Норрис!

Первая попытка решающей части квалификации осталась за «Маклареном»: Норрис и Пиастри имели запас в полторы-две десятые от представителей «Мерседеса», дуэт «Феррари» уступал три, ну а реальный потенциал Ферстаппена мы понять не могли: нидерландец ошибся в «Параболике» и проигрывал даже Пересу, находясь на промежуточном восьмом месте.

Казалось, действующий чемпион мира сейчас контратакует, чтобы оказаться хотя бы рядом с пилотами «Макларена», однако и вторая попытка Ферстаппена оказалась провальной — всё, что удалось Максу, так это опередить Переса и занять седьмое место на стартовой решётке. Это плохие новости на трассе, где трудно обгонять, а у «быков» были проблемы с «максималкой».

Пилоты «Макларена» не сумели провести идеальные финальные попытки — Норрис улучшил лишь с одним «зелёным» сектором, а Пиастри и вовсе проехал медленнее, чем ранее. Тем не менее не только Ландо сохранил первую строчку, но и Пиастри остался вторым — с преимуществом всего в четыре тысячные от Расселла!

Вообще, плотность позади Норриса невероятная: Леклер проиграл Расселлу 21 тысячную и сам лишь на шесть опередил Сайнса. Более того, Хэмилтон тоже уместился в две десятые от времени поул-позишен — как же близки оказались друг к другу представители трёх команд. И как же шокирует, что среди них нет «Ред Булл»!

Ещё раз обращаем внимание: Ферстаппен и Перес заняли лишь седьмое и восьмое места, при этом Макс быстрее Серхио лишь на половину десятой — можно поразмышлять, насколько шустрее он в теории мог проехать. Наконец, пятую линию предсказуемо сформировали Албон и Хюлькенберг — в схватке двух лучших середняков Алекс превзошёл Нико на 40 тысячных.

Непредсказуемая воскресная гонка Гран-при Италии Формулы-1 стартует в 16:00 по московскому времени, не пропустите!