Неужели лидер «Макларена» опять провалит старт? Гран-при Италии Ф-1 — LIVE!

Главный преследователь Макса Ферстаппена в общем зачёте Формулы-1 Ландо Норрис завоевал поул-позишен в квалификации этапа в Монце. Вот только все уже в курсе, что когда британский пилот «Макларена» стартует первым, то всегда теряет лидерство по итогам первого круга – прервётся ли традиция в воскресенье? Второй вопрос – сумеют ли прибавить после субботнего провала «Ред Булл» и лично Ферстаппен? После седьмого результата в квалификации Макс жаловался на работу машины – удастся ли нидерландцу всё же не проиграть Норрису слишком много очков и не обострить борьбу за титул?
Все подробности Гран-при Италии Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!
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Ф-3: атака Форнароли в последнем повороте
Мегетуниф пересекает линию финиша и выигрывает финальную гонку сезона. Мини финиширует вторым, а вот Форнароли в «Параболике» проходит Мэнселла, возвращает себе место на подиуме — и завоёвывает за счёт этого чемпионский титул!
Мэнселл пропускает Форнароли в последнем повороте сезона
Фото: x.com/formula3
Пятым финиширует Данн, шестое место у Стенсхорна, седьмым становится Трамниц, восьмую позицию занимает Леон, девятый — ван Хупен, а топ-10 замыкает Линдблад.
Никита Бедрин финишировал 16-м.
Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Сами Мегетуниф (Trident) — 22 круга.
2. Габриэле Мини (Prema) +3,9 сек.
3. Леонардо Форнароли (Trident) +4,5.
4. Кристиан Мэнселл (ART) +5,5.
5. Алекс Данн (MP) +6,8.
6. Мартиниус Стенсхорн (Hitech) +10,6.
7. Тим Трамниц (MP) +12,8.
8. Ноэль Леон (Van Amersfoort) +14,6.
9. Лауренс ван Хупен (ART) +15,4.
10. Арвид Линдблад (Prema) +15,7.
…16. Никита Бедрин (AIX) +23,4.
На последнем круге Форнароли атакует Мэнселла в «Роджии», но срезает эску и вынужден вернуть позицию! Леонардо отчаянно бьётся за чемпионство!
На предпоследнем круге перед первым поворотом Мини всё-таки проходит Форнароли и поднимается на второе место!
Мэнселл тоже проходит Форнароли и теперь Леонардо идёт лишь четвёртым — а это значит, что Мини он проигрывает шесть очков и теряет титул!
21/22: 1 Мегетуниф — 2 Мини — 3 Мэнселл — 4 Форнароли — 5 Данн — 6 Стенсхорн — 7 Интрапхувасак — 8 Войзин — 9 Линдблад — 10 Трамниц.
Мини атакует Форнароли в «Курва Гранде», но к моменту входа в «Роджию» завершить обгон не удаётся.
Трамниц теряет позиции — он откатился в конец топ-10.
20/22: 1 Мегетуниф — 2 Форнароли — 3 Мини — 4 Мэнселл — 5 Данн — 6 Стенсхорн — 7 Интрапхувасак — 8 Войзин — 9 Линдблад — 10 Трамниц.
Форнароли в отчаянной атаке проходит Мэнселла в борьбе за второе место, но в процессе Леонардо блокирует колёса и явно портит себе комплект резины! Удержится ли Леонардо с такой резиной впереди Мини?
Форнароли с блокировкой проходит Мэнселла
Фото: x.com/formula3
Мини и сам перед «Аскари» проходит Мэнселла и возвращается в топ-3.
18/22: 1 Мегетуниф — 2 Форнароли — 3 Мини — 4 Мэнселл — 5 Данн — 6 Трамниц — 7 Стенсхорн — 8 Интрапхувасак — 9 Войзин — 10 ван Хупен.
Сантьяго Рамоса разворачивает в «Роджии» — мексиканец пытался объехать Стенсхорна, но в итоге зацепил гравий и вылетел с трассы.
Никита Бедрин тем временем откатился на 18-е место.
17/22: 1 Мегетуниф — 2 Мэнселл — 3 Форнароли — 4 Мини — 5 Данн — 6 Трамниц — 7 Стенсхорн — 8 Войзин — 9 Интрапхувасак — 10 ван Хупен.
Кругом спустя Алекс Данн пропускает на четвёртое место Габриэле Мини. Последний держится менее чем в секунде позади Форнароли…
16/22: 1 Мегетуниф — 2 Мэнселл — 3 Форнароли — 4 Мини — 5 Данн — 6 Трамниц — 7 Рамос — 8 Стенсхорн — 9 Войзин — 10 Интрапхувасак.
Форнароли на стартовой прямой атакует Данна и поднимается на третье место. Пока всё идёт к чемпионству Леонардо, который, к слову, ни разу в этом сезоне не побеждал…
Форнароли опережает Данна
Фото: x.com/formula3
15/22: 1 Мегетуниф — 2 Мэнселл — 3 Форнароли — 4 Данн — 5 Мини — 6 Трамниц — 7 Рамос — 8 Стенсхорн — 9 Войзин — 10 ван Хупен.
Никита Бедрин прошёл Ноэля Леона и вышел на 15-е место. Перед россиянином теперь Арвид Линдблад.
Трамниц опередил Рамоса в борьбе за шестое место.
Бедрин одну позицию потерял — он теперь 17-й, позади Ноэля Леона.
12/22: 1 Мегетуниф — 2 Мэнселл — 3 Данн — 4 Форнароли — 5 Мини — 6 Трамниц — 7 Рамос — 8 Стенсхорн — 9 Войзин — 10 Интрапхувасак.
Мегетуниф проходит Данна и становится новым лидером гонки! Кругом позже Алекс пропускает на второе место и Кристиана Мэнселла.
Мегетуниф впереди Данна
Фото: x.com/formula3
11/22: 1 Мегетуниф — 2 Мэнселл — 3 Данн — 4 Форнароли — 5 Мини — 6 Рамос — 7 Трамниц — 8 Войзин — 9 Интрапхувасак — 10 Стенсхорн.
Никита Бедрин к концу девятого круга поднимается уже на 16-е место. Россиянин теперь идёт позади Дино Бегановича.
Мини тоже теряет позицию — итальянец пропускает Мэнселла, а на следующем круге цепляет гравий колесом и пропускает Форнароли перед «Аскари» на четвёртое место.
Форнароли контратакует Мини
Фото: x.com/formula3
Никита Бедрин вышел на 17-е место.
08/22: 1 Данн — 2 Мегетуниф — 3 Мэнселл — 4 Форнароли — 5 Мини — 6 Рамос — 7 Интрапхувасак — 8 Трамниц — 9 Стенсхорн — 10 Войзин.
Ошибается Форнароли в шикане «Аскари»! Итальянец выезжает на гравий, срезает поворот и возвращается на трассу лишь пятым, в двух позициях позади Мини!
Ошибка Форнароли
Фото: x.com/formula3
07/22: 1 Данн — 2 Мегетуниф — 3 Мини — 4 Мэнселл — 5 Форнароли — 6 Рамос — 7 Интрапхувасак — 8 Трамниц — 9 Дюфек — 10 Стенсхорн.
В конце шестого круга автомобиль безопасности покидает гонку, заезд продолжается в боевом режиме.
Форнароли атакует Данна в борьбе за лидерство, но не проходит и отступает.
Люка Браунинга разворачивает в эске «Аскари». Пилоты объезжают неуправляемую машину, но получается не у всех: дальше в этой связке у Шилдса происходит столкновение с Загазетой, в гравий после их аварии улетает и Флёрш…
Инцидент на третьем круге
Фото: x.com/formula3
Автомобиль безопасности выезжает на трассу, а Бедрин успел выбраться на 18-е место.
03/22: 1 Данн — 2 Форнароли — 3 Мегетуниф — 4 Мини — 5 Мэнселл — 6 Рамос — 7 Монтойя — 8 Бойя — 9 Интрапхувасак — 10 Дюфек.
Мини теряет позицию — итальянец пропускает на третье место Сами Мегетунифа и оказывается ещё на шаг дальше от титула.
Бедрин поднялся на 22-ю позицию.
02/22: 1 Данн — 2 Форнароли — 3 Мегетуниф — 4 Мини — 5 Монтойя — 6 Мэнселл — 7 Рамос — 8 Бойя — 9 Интрапхувасак — 10 Дюфек.
Алекс Данн перед «Параболикой» опережает Форнароли и выходит в лидеры гонки!
Данн обгоняет Форнароли
Фото: x.com/formula3
Бедрин вернулся на 24-е место.
01/22: 1 Данн — 2 Форнароли — 3 Мини — 4 Мегетуниф — 5 Рамос — 6 Монтойя — 7 Мэнселл — 8 Бойя — 9 Дюфек — 10 Беганович.
Стартовала гонка Формулы-3! Форнароли блестяще разгоняется с поул-позиции и блокирует Данна. Мини пытается прорваться на второе место, но остаётся третьим. Следом за ним Мегетуниф и Рамос, а топ-6 замыкает Монтойя.
Старт гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
Никита Бедрин потерял одну позицию и теперь идёт 25-м.
Пилоты ушли на прогревочный круг. Почти всё готово к старту финальной гонки Формулы-3 сезона-2024.
В Монце сейчас 24,5 градуса тепла, температура асфальта утром составляет 29,9 градусов. Всё готово к старту прогревочного круга.
Первый ряд с лидером чемпионата и фаворитом чемпионской гонки разделит Алекс Данн, протеже «Макларена». Со второго ряда — бок о бок с Мини — стартует Сами Мегетуниф, партнёр Форнароли по Trident, а позади них — на пятой позиции — третий представитель итальянского «Трезубца» Сантьяго Рамос.
Следом расположились Себастьян Монтойя, Джошуа Дюфек и Кристиан Мэнселл.
Никита Бедрин стартует с 24-й позиции.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Большой автоспортивный день в Монце начинается с гонки Формулы-3 — причём последней в этом сезоне! В сражении за чемпионство участвуют четыре пилота, и главный фаворит — Леонардо Форнароли, который лидирует в общем зачёте и стартует сегодня с поул-позиции.
Однако его главный преследователь — Габриэле Мини, уступающий пять очков, — стоит буквально позади соотечественника — на третеьй позиции. И если Мини прорвётся к победе, то Форнароли не спасёт даже второе место.
Ещё один претендент на титул — Люк Браунинг из программы «Уильямса». Британец отстаёт на семь очков и в теории в случае победы тоже может стать чемпионом (зависит от того, кто получит бонус за лучший круг), однако стартует Браунинг сегодня лишь с 13-й позиции.
Кроме того, шансы на титул сохраняет Арвид Линдблад, хотя ему для победы в чемпионате необходимо выигрывать гонку (с 17-го места на старте) и надеяться на неудачи других претендентов.
Общий зачёт Ф-3 (топ-10):
1. Леонардо Форнароли (Trident) — 135 очков.
2. Габриэле Мини (Prema) — 130.
3. Люк Браунинг (Hitech) — 128.
4. Арвид Линдблад (Prema) — 113.
5. Дино Беганович (Prema) — 107.
6. Кристиан Мэнселл (ART) — 97.
7. Оливер Гёте (Campos) — 94.
8. Никола Цолов (ART) — 75.
9. Тим Трамниц (MP) — 73.
10. Ноэль Леон (Van Amersfoort) — 73.
…19. Никита Бедрин (AIX) — 25.