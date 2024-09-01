Неужели лидер «Макларена» опять провалит старт? Гран-при Италии Ф-1 — LIVE!

Главный преследователь Макса Ферстаппена в общем зачёте Формулы-1 Ландо Норрис завоевал поул-позишен в квалификации этапа в Монце. Вот только все уже в курсе, что когда британский пилот «Макларена» стартует первым, то всегда теряет лидерство по итогам первого круга – прервётся ли традиция в воскресенье? Второй вопрос – сумеют ли прибавить после субботнего провала «Ред Булл» и лично Ферстаппен? После седьмого результата в квалификации Макс жаловался на работу машины – удастся ли нидерландцу всё же не проиграть Норрису слишком много очков и не обострить борьбу за титул?

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