Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1, Гран-при Италии 2024 года 1 сентября — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Неужели лидер «Макларена» опять провалит старт? Гран-при Италии Ф-1 — LIVE!
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Италии Ф-1
Комментарии
Интригующая гонка в легендарной Монце стартует в 16:00 мск.

Главный преследователь Макса Ферстаппена в общем зачёте Формулы-1 Ландо Норрис завоевал поул-позишен в квалификации этапа в Монце. Вот только все уже в курсе, что когда британский пилот «Макларена» стартует первым, то всегда теряет лидерство по итогам первого круга – прервётся ли традиция в воскресенье? Второй вопрос – сумеют ли прибавить после субботнего провала «Ред Булл» и лично Ферстаппен? После седьмого результата в квалификации Макс жаловался на работу машины – удастся ли нидерландцу всё же не проиграть Норрису слишком много очков и не обострить борьбу за титул?

Все подробности Гран-при Италии Формулы-1 сезона-2024, а также основных гонок Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Ф-3: атака Форнароли в последнем повороте
Live Дмитрий Захарченко

Ф-3: атака Форнароли в последнем повороте

Мегетуниф пересекает линию финиша и выигрывает финальную гонку сезона. Мини финиширует вторым, а вот Форнароли в «Параболике» проходит Мэнселла, возвращает себе место на подиуме — и завоёвывает за счёт этого чемпионский титул!

Мэнселл пропускает Форнароли в последнем повороте сезона

Мэнселл пропускает Форнароли в последнем повороте сезона

Фото: x.com/formula3

Пятым финиширует Данн, шестое место у Стенсхорна, седьмым становится Трамниц, восьмую позицию занимает Леон, девятый — ван Хупен, а топ-10 замыкает Линдблад.

Никита Бедрин финишировал 16-м.

Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Сами Мегетуниф (Trident) — 22 круга.
2. Габриэле Мини (Prema) +3,9 сек.
3. Леонардо Форнароли (Trident) +4,5.
4. Кристиан Мэнселл (ART) +5,5.
5. Алекс Данн (MP) +6,8.
6. Мартиниус Стенсхорн (Hitech) +10,6.
7. Тим Трамниц (MP) +12,8.
8. Ноэль Леон (Van Amersfoort) +14,6.
9. Лауренс ван Хупен (ART) +15,4.
10. Арвид Линдблад (Prema) +15,7.
…16. Никита Бедрин (AIX) +23,4.

10:19 Дмитрий Захарченко

На последнем круге Форнароли атакует Мэнселла в «Роджии», но срезает эску и вынужден вернуть позицию! Леонардо отчаянно бьётся за чемпионство!

10:17 Дмитрий Захарченко

На предпоследнем круге перед первым поворотом Мини всё-таки проходит Форнароли и поднимается на второе место!

Мэнселл тоже проходит Форнароли и теперь Леонардо идёт лишь четвёртым — а это значит, что Мини он проигрывает шесть очков и теряет титул!

21/22: 1 Мегетуниф — 2 Мини — 3 Мэнселл — 4 Форнароли — 5 Данн — 6 Стенсхорн — 7 Интрапхувасак — 8 Войзин — 9 Линдблад — 10 Трамниц.

10:16 Дмитрий Захарченко

Мини атакует Форнароли в «Курва Гранде», но к моменту входа в «Роджию» завершить обгон не удаётся.

Трамниц теряет позиции — он откатился в конец топ-10.

20/22: 1 Мегетуниф — 2 Форнароли — 3 Мини — 4 Мэнселл — 5 Данн — 6 Стенсхорн — 7 Интрапхувасак — 8 Войзин — 9 Линдблад — 10 Трамниц.

10:13 Дмитрий Захарченко

Форнароли в отчаянной атаке проходит Мэнселла в борьбе за второе место, но в процессе Леонардо блокирует колёса и явно портит себе комплект резины! Удержится ли Леонардо с такой резиной впереди Мини?

Форнароли с блокировкой проходит Мэнселла

Форнароли с блокировкой проходит Мэнселла

Фото: x.com/formula3

Мини и сам перед «Аскари» проходит Мэнселла и возвращается в топ-3.

18/22: 1 Мегетуниф — 2 Форнароли — 3 Мини — 4 Мэнселл — 5 Данн — 6 Трамниц — 7 Стенсхорн — 8 Интрапхувасак — 9 Войзин — 10 ван Хупен.

10:11 Дмитрий Захарченко

Сантьяго Рамоса разворачивает в «Роджии» — мексиканец пытался объехать Стенсхорна, но в итоге зацепил гравий и вылетел с трассы.

Никита Бедрин тем временем откатился на 18-е место.

17/22: 1 Мегетуниф — 2 Мэнселл — 3 Форнароли — 4 Мини — 5 Данн — 6 Трамниц — 7 Стенсхорн — 8 Войзин — 9 Интрапхувасак — 10 ван Хупен.

10:09 Дмитрий Захарченко

Кругом спустя Алекс Данн пропускает на четвёртое место Габриэле Мини. Последний держится менее чем в секунде позади Форнароли…

16/22: 1 Мегетуниф — 2 Мэнселл — 3 Форнароли — 4 Мини — 5 Данн — 6 Трамниц — 7 Рамос — 8 Стенсхорн — 9 Войзин — 10 Интрапхувасак.

10:07 Дмитрий Захарченко

Форнароли на стартовой прямой атакует Данна и поднимается на третье место. Пока всё идёт к чемпионству Леонардо, который, к слову, ни разу в этом сезоне не побеждал…

Форнароли опережает Данна

Форнароли опережает Данна

Фото: x.com/formula3

15/22: 1 Мегетуниф — 2 Мэнселл — 3 Форнароли — 4 Данн — 5 Мини — 6 Трамниц — 7 Рамос — 8 Стенсхорн — 9 Войзин — 10 ван Хупен.

10:04 Дмитрий Захарченко

Никита Бедрин прошёл Ноэля Леона и вышел на 15-е место. Перед россиянином теперь Арвид Линдблад.

10:03 Дмитрий Захарченко

Трамниц опередил Рамоса в борьбе за шестое место.

Бедрин одну позицию потерял — он теперь 17-й, позади Ноэля Леона.

12/22: 1 Мегетуниф — 2 Мэнселл — 3 Данн — 4 Форнароли — 5 Мини — 6 Трамниц — 7 Рамос — 8 Стенсхорн — 9 Войзин — 10 Интрапхувасак.

10:00 Дмитрий Захарченко

Мегетуниф проходит Данна и становится новым лидером гонки! Кругом позже Алекс пропускает на второе место и Кристиана Мэнселла.

Мегетуниф впереди Данна

Мегетуниф впереди Данна

Фото: x.com/formula3

11/22: 1 Мегетуниф — 2 Мэнселл — 3 Данн — 4 Форнароли — 5 Мини — 6 Рамос — 7 Трамниц — 8 Войзин — 9 Интрапхувасак — 10 Стенсхорн.

09:58 Дмитрий Захарченко

Никита Бедрин к концу девятого круга поднимается уже на 16-е место. Россиянин теперь идёт позади Дино Бегановича.

09:56 Дмитрий Захарченко

Мини тоже теряет позицию — итальянец пропускает Мэнселла, а на следующем круге цепляет гравий колесом и пропускает Форнароли перед «Аскари» на четвёртое место.

Форнароли контратакует Мини

Форнароли контратакует Мини

Фото: x.com/formula3

Никита Бедрин вышел на 17-е место.

08/22: 1 Данн — 2 Мегетуниф — 3 Мэнселл — 4 Форнароли — 5 Мини — 6 Рамос — 7 Интрапхувасак — 8 Трамниц — 9 Стенсхорн — 10 Войзин.

09:55 Дмитрий Захарченко

Ошибается Форнароли в шикане «Аскари»! Итальянец выезжает на гравий, срезает поворот и возвращается на трассу лишь пятым, в двух позициях позади Мини!

Ошибка Форнароли

Ошибка Форнароли

Фото: x.com/formula3

07/22: 1 Данн — 2 Мегетуниф — 3 Мини — 4 Мэнселл — 5 Форнароли — 6 Рамос — 7 Интрапхувасак — 8 Трамниц — 9 Дюфек — 10 Стенсхорн.

09:52 Дмитрий Захарченко

В конце шестого круга автомобиль безопасности покидает гонку, заезд продолжается в боевом режиме.

Форнароли атакует Данна в борьбе за лидерство, но не проходит и отступает.

09:47 Дмитрий Захарченко

Люка Браунинга разворачивает в эске «Аскари». Пилоты объезжают неуправляемую машину, но получается не у всех: дальше в этой связке у Шилдса происходит столкновение с Загазетой, в гравий после их аварии улетает и Флёрш…

Инцидент на третьем круге

Инцидент на третьем круге

Фото: x.com/formula3

Автомобиль безопасности выезжает на трассу, а Бедрин успел выбраться на 18-е место.

03/22: 1 Данн — 2 Форнароли — 3 Мегетуниф — 4 Мини — 5 Мэнселл — 6 Рамос — 7 Монтойя — 8 Бойя — 9 Интрапхувасак — 10 Дюфек.

09:43 Дмитрий Захарченко

Мини теряет позицию — итальянец пропускает на третье место Сами Мегетунифа и оказывается ещё на шаг дальше от титула.

Бедрин поднялся на 22-ю позицию.

02/22: 1 Данн — 2 Форнароли — 3 Мегетуниф — 4 Мини — 5 Монтойя — 6 Мэнселл — 7 Рамос — 8 Бойя — 9 Интрапхувасак — 10 Дюфек.

09:41 Дмитрий Захарченко

Алекс Данн перед «Параболикой» опережает Форнароли и выходит в лидеры гонки!

Данн обгоняет Форнароли

Данн обгоняет Форнароли

Фото: x.com/formula3

Бедрин вернулся на 24-е место.

01/22: 1 Данн — 2 Форнароли — 3 Мини — 4 Мегетуниф — 5 Рамос — 6 Монтойя — 7 Мэнселл — 8 Бойя — 9 Дюфек — 10 Беганович.

09:40 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка Формулы-3! Форнароли блестяще разгоняется с поул-позиции и блокирует Данна. Мини пытается прорваться на второе место, но остаётся третьим. Следом за ним Мегетуниф и Рамос, а топ-6 замыкает Монтойя.

Старт гонки Формулы-3

Старт гонки Формулы-3

Фото: x.com/formula3

Никита Бедрин потерял одну позицию и теперь идёт 25-м.

09:36 Дмитрий Захарченко

Пилоты ушли на прогревочный круг. Почти всё готово к старту финальной гонки Формулы-3 сезона-2024.

09:32 Дмитрий Захарченко

В Монце сейчас 24,5 градуса тепла, температура асфальта утром составляет 29,9 градусов. Всё готово к старту прогревочного круга.

09:25 Дмитрий Захарченко

Первый ряд с лидером чемпионата и фаворитом чемпионской гонки разделит Алекс Данн, протеже «Макларена». Со второго ряда — бок о бок с Мини — стартует Сами Мегетуниф, партнёр Форнароли по Trident, а позади них — на пятой позиции — третий представитель итальянского «Трезубца» Сантьяго Рамос.

Следом расположились Себастьян Монтойя, Джошуа Дюфек и Кристиан Мэнселл.

Никита Бедрин стартует с 24-й позиции.

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Фото: FIA

09:21 Дмитрий Захарченко

Большой автоспортивный день в Монце начинается с гонки Формулы-3 — причём последней в этом сезоне! В сражении за чемпионство участвуют четыре пилота, и главный фаворит — Леонардо Форнароли, который лидирует в общем зачёте и стартует сегодня с поул-позиции.

Однако его главный преследователь — Габриэле Мини, уступающий пять очков, — стоит буквально позади соотечественника — на третеьй позиции. И если Мини прорвётся к победе, то Форнароли не спасёт даже второе место.

Ещё один претендент на титул — Люк Браунинг из программы «Уильямса». Британец отстаёт на семь очков и в теории в случае победы тоже может стать чемпионом (зависит от того, кто получит бонус за лучший круг), однако стартует Браунинг сегодня лишь с 13-й позиции.

Кроме того, шансы на титул сохраняет Арвид Линдблад, хотя ему для победы в чемпионате необходимо выигрывать гонку (с 17-го места на старте) и надеяться на неудачи других претендентов.

Общий зачёт Ф-3 (топ-10):
1. Леонардо Форнароли (Trident) — 135 очков.
2. Габриэле Мини (Prema) — 130.
3. Люк Браунинг (Hitech) — 128.
4. Арвид Линдблад (Prema) — 113.
5. Дино Беганович (Prema) — 107.
6. Кристиан Мэнселл (ART) — 97.
7. Оливер Гёте (Campos) — 94.
8. Никола Цолов (ART) — 75.
9. Тим Трамниц (MP) — 73.
10. Ноэль Леон (Van Amersfoort) — 73.
…19. Никита Бедрин (AIX) — 25.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android