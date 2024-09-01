Норрис отыграл очки у Ферстаппена, но куда меньше, чем хотел бы.

Да как он это сделал?! Леклер и «Феррари» украли у «Макларена» победу

После очередной поул-позишен лидера «Макларена» Ландо Норриса в субботней квалификации главная тема была очевидна: удастся ли британцу на сей раз удачно стартовать, остаться первым и в итоге по максимуму отыграть очки у Макса Ферстаппена…

Старт гонки: жёсткий Пиастри и рассвирепевший Халк

Так удержал ли Норрис лидерство? И да, и нет. Ландо хорошо рванул с места и вышел из первого поворота первым, но Оскар Пиастри занял внутреннюю траекторию перед «Роджей» и несколько рискованным манёвром вышел вперёд! Самому же британцу пришлось отлавливать машину, так что он заодно пропустил и Шарля Леклера, чем ещё ухудшил собственное положение.

Впрочем, ещё хуже всё сложилось для Джорджа Расселла: на торможении к первому повороту британец не ожидал смещения Пиастри на свою траекторию, повредил о «Макларен» переднее антикрыло и затем срезал поворот, откатившись на седьмую позицию. Мечты о победе моментально сошли на нет — ещё повезло, что повреждённые детали антикрыла отвалились и не заставили пилота «Мерседеса» рано заезжать в боксы.

Этих самых ранних пит-стопов не избежали Цунода и проваливший старт Хюлькенберг. Нико пропустил Алонсо и Риккардо, после чего Дэн ещё и выдавил его с трассы перед «Аскари» — в итоге немец потерял за первый круг шесть позиций! В попытке отыграться Халк оптимистично атаковал Цуноду и просто врезался в бок «РБ» — японец из-за последствий столкновения сошёл в боксах, а немец получил 10 штрафных секунд.

Впрочем, если Хюлькенбергу дисквалификация пока не грозит, то вот его напарник Кевин Магнуссен, возможно, на неё таки наработал. В упорной борьбе с Пьером Гасли датчанин чуть не рассчитал и задел болид «Альпин» в «Родже» — Кевин получил 10 штрафных секунд, и в комплекте с ними по идее полагаются штрафные баллы. Если будет два, то пилота «Хааса» ждёт пропуск Гран-при Азербайджана.

Тактический сюрприз от «Феррари»

Вернёмся к лидерам. Как это обычно и бывает, «Макларен» некоторое время выжидал, прежде чем получил преимущество по шинам: Пиастри резко уехал от Леклера, а Норрис… Нет, Ландо в необычной для «Макларена» манере пошёл на андеркат и за счёт этого действительно выехал впереди пилота «Феррари».

Казалось, что теперь на свободной трассе Ландо сможет побороться за победу с Пиастри, тем более что по радио Норрису официально это разрешили — при условии соблюдения внутренних правил команды. Однако Ландо не только не догнал напарника, но после обмена быстрейшими кругами начал от него отставать и поехал в боксы во второй раз. После этого Норрису ещё и пришлось обгонять Ферстаппена, который при тактике «хард»-«хард»-«медиум» ещё не останавливался и с радостью помешал сопернику.

Ближе к финишу стало понятно, что победа в Гран-при «Макларену» не гарантирована: оба гонщика «Феррари» решили ограничиться всего одним визитом в боксы. Это значило, что Леклер и Сайнс будут молиться о низком износе шин, а Пиастри и Норрис — атаковать по максимуму в своей погоне.

В итоге Пиастри настиг Сайнса на 45-м круге и стремительно обошёл. После этого Оскар проигрывал Леклеру чуть менее 12 секунд, а ехать оставалось восемь — успеет ли догнать и обогнать?! Нет! За пару кругов до финиша стало очевидно, что монегаску хватит запаса, если, конечно, одно из изношенных колёс просто не лопнет. Шины, болид и сам гонщик справились — Леклер одержал эмоциональную победу на домашнем для «Феррари» автодроме! Пиастри финишировал вторым — со стороны «Макларена» не было попыток применить командную тактику и отдать Норрису лишние три очка в личном зачёте. Ландо ограничился бонусным баллом за быстрейший круг, ну а Сайнс финишировал четвёртым.

Магнуссен в очках — перед дисквалификацией?

Позади первой четвёрки Льюис Хэмилтон спокойно занял пятое место, проведя небогатую на события гонку. Ферстаппен стал шестым, воспользовавшись стартовыми проблемами Расселла. Перес — восьмой после жёсткой, но безуспешной обороны от гонщика «Мерседеса».

Девятым на трассе финишировал Магнуссен, но те самые 10 штрафных секунд чуть не лишили датчанина места в очковой зоне. Алекса Албона представитель «Хааса» в протоколе пропустил, а вот Фернандо Алонсо оставил на обидном 11-м месте — испанцу не хватило 193 тысячных секунды, чтобы обойти датчанина!

Новичок «Уильямса» Франко Колапинто провёл достойную гонку и финишировал 12-м. Но мы помним, что в Монце новички — особенно на «Уильямсе» — нередко хороши. Посмотрим на аргентинца дальше. Следующий Гран-при Формулы-1 пройдёт в Азербайджане. Гоночный уикенд в Баку запланирован на 13-15 сентября.