В Формуле-1 — историческая дисквалификация. Отстранённый пилот негодует

Впервые в истории Формулы-1 сработало правило об автоматической дисквалификации пилота за перебор штрафных баллов. Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен по итогам гонки Гран-при Италии получил два балла, таким образом, собрал 12 за последние 365 дней, а с ними и отстранение на следующий Гран-при в Азербайджане. Как датчанин дошёл до такой жизни, что он сам думает о бане, и кто его теперь заменит?

Как Магнуссен собрал свои баллы?

Вообще, штрафные баллы в Ф-1 ввели из-за бывшего напарника Магнуссена по «Хаасу» Ромена Грожана. В 2012 году тогдашний новичок «Лотуса» регулярно провоцировал аварии — в итоге после знаменитого завала на Гран-при Бельгии терпение судей лопнуло, и француза дисквалифицировали на один этап, а заодно задумались о введении в Ф-1 системы, которая намекала бы пилотам, что постоянно нарушать правила нехорошо. Так и появились штрафные баллы за разного рода проступки и правило: собрал за последний год 12 баллов — отдыхаешь.

Магнуссен к сезону-2024 подходил «чистым», однако стремительно взялся за дело. На Гран-при Саудовской Аравии датчанин заработал три штрафных балла за столкновение с Алексом Албоном. На Гран-при Китая — ещё два балла — за аварию с Юки Цунодой. Ну а на Гран-при Майами Кевин разом заработал пять баллов: три за неоднократные выезды за пределы трассы с получением преимущества и ещё два — за аварию с Логаном Сарджентом.

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Надо отметить, что в Майами Магнуссен даже без просьбы со стороны команды решил поработать на Нико Хюлькенберга и отчаянно сдерживал пилотов за собой — даже ценой срезок трассы и последующих штрафов. В итоге немца конкуренты действительно не достали, но сам Кевин с 10 баллами оказался на грани дисквалификации.

Долгое время Кевин держался, но бана всё же не избежал. На Гран-при Италии Магнуссен слишком оптимистично атаковал Пьера Гасли, заставил пилота «Альпин» срезать трассу и допустил контакт с французом. Стюарды назначили Кевину 10 штрафных секунд, а вместе с ними — два роковых балла. Итого — те самые 12, а с ними и дисквалификация на Баку. Соответственно, к Гран-при Сингапура Кевин подойдёт обнулённым.

Как Магнуссен отреагировал на дисквалификацию?

Датчанин предсказуемо раскритиковал стюардов за очередное наказание: «Я расстроен из-за этого штрафа, я его вообще не понимаю и в полном замешательстве. Мы с [Пьером] Гасли мчались на полной скорости в четвёртом повороте, у нас произошёл небольшой контакт, и мы оба промахнулись мимо поворота, но вернулись на трассу. Ни одна из машин не получила повреждений, так что это не повлияло на гонку ни для кого из нас.

И вот я получаю 10-секундный штраф, но на первом круге, когда Даниэль Риккардо вывез Нико [Хюлькенберга] на траву на скорости 300 км/ч, он полностью сломал Нико гонку, и это имело серьёзные последствия и повредило машину Нико, и он получает лишь пятисекундный штраф. Где логика, я просто не понимаю… Но я хотя бы вернусь в Сингапуре с нулём [штрафных] баллов. Я лишь от журналистов узнал, что получил два балла, официально мне об этом еще не говорили. Но я не собираюсь сдерживать себя, это уже бессмысленно. Я набрал сегодня очко. Одно очко и два штрафных балла».

Вот, кстати, как штраф обосновали сами стюарды: «На подходе к четвёртому повороту машина №20 попыталась обогнать машину №10. Передняя ось машины №20 находилась ближе зеркала машины №10, как и предписывают стандарты пилотажа, однако обгон должен совершаться в «безопасной и контролируемой манере на протяжении всего манёвра». Стюарды определили, что в данном случае это было не так. Пилот машины №20 полностью виноват в столкновении, а потом назначены стандартные наказание и штрафные баллы».

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Кто заменит Магнуссена в Баку?

Основной кандидат очевиден. В следующем году новым боевым пилотом станет член академии «Феррари» Оливер Берман, и максимально логично дать британцу дополнительный гоночный опыт, раз уж так сложилась ситуация. Правда, у Бермана по плану в Азербайджане очередной этап Формулы-2, однако там Оливер всё равно не сражается за титул, так что в младшей серии Бермана ничего особо не держит. К тому же только что завершился сезон Формулы-3, поэтому команда «Према» легко найдёт кандидата, который провёдёт один этап вместо основного пилота.

При этом ни «Хаас», ни «Феррари» пока официально не подтвердили выход Бермана на замену — ещё нужно соблюсти все контрактные формальности.

Если что, альтернативным вариантом для американцев может стать их резервный пилот Пьетро Фиттипальди. Правда, у него в даты Гран-при Азербайджана финальный этап сезона IndyCar. Заняты и ещё два резервных пилота дружественной «Хаасу» «Феррари»: Антонио Джовинацци и Роберт Шварцман должны выступить на очередном этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость в Японии. Соответственно, кандидатура Бермана становится практически безальтернативной.