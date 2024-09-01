«Ред Булл» беспомощен, но «Макларен» даже не стал помогать Норрису. Итоги Гран-при Италии

У Ландо был шанс сократить отставание в чемпионате — и он вновь сам его разбазарил.

Гран-при Италии в Монце завершился невероятной победой «Феррари» — рискованное решение пройти дистанцию с одним пит-стопом более чем окупилось и привело Шарля Леклера на вершину подиума. Для «Скудерии» эта победа стала уже 20-й в Гран-при Италии — и первой в Монце с 2019 года, когда Леклер проводил свой первый сезон в составе команды из Маранелло.

Разбираем, как монегаску это удалось, что снова пошло не так у Норриса и почему даже шестое место Ферстаппена — успех для «Ред Булл».

Как «Феррари» «Макларен» переиграла

После первых 20 кругов гонка, казалось, развивалась по сценарию «Макларена»: Норрис за счёт андерката контратаковал Леклера, а Пиастри, несмотря на более поздний пит-стоп, остался впереди. Однако уже через 10 кругов у Ландо начались проблемы: он резко отстал от Пиастри, промахнулся в шикане и попал под атаки Леклера.

В «Макларене», чтобы не терять лишнего времени, позвали Норриса в боксы — и на трассу он вернулся в 24 секундах позади Леклера. Остановка Ландо, казалось, была вызвана ошибками — Пиастри ехал достаточно стабильно, но и у него износ был высоким: австралиец свой второй пит-стоп совершил на 38-м круге, на шесть позже напарника.

Рискованная стратегия принесла Леклеру красивую победу Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На трассу Пиастри вернулся впереди Норриса, который потерял некоторое время из-за Ферстаппена, но в 18 секундах позади Леклера. При таком разрыве Шарль никак не устоял бы впереди «Макларенов» в случае второй остановки, но в боксы он так и не поехал. Пиастри активно догонял «Феррари», но Леклер блестяще рассчитал ресурс резины и на финише опередил преследователя на 2,6 секунды.

«Феррари» идеально выбрала момент для пит-стопа: Сайнс, который останавливался на пять кругов позднее, потерял на этом семь секунд. Сам Шарль тоже сработал блестяще — ему предстояло пройти на жёстких шинах 38 кругов и поддерживать при этом достаточный темп, чтобы не попасть под атаки «Макларенов». Превосходная работа и отличный подарок тифози.

Норрис опять расстраивает

В этот раз Норрису удалось устоять впереди пелотона в первом повороте, но, на его беду, в Монце больше одного поворота. Ландо пропустил атаку от Пиастри в «Роджии» и, замешкавшись, уступил и Леклеру — к концу первого круга британец шёл лишь третьим. Вновь и вновь Ландо не может собрать начало гонки воедино и сам себе создаёт проблемы.

После первых пит-стопов, когда Норрис с помощью андерката опередил Леклера, Ландо проигрывал Пиастри 2,5 секунды. Однако уже через 18 кругов у британца возникли проблемы — он отдал напарнику ещё две секунды и промахнулся в шикане. Если бы не это, Норрис мог бы оставаться на трассе дольше, выехать с пит-лейна впереди Ферстаппена и не терять на него времени.

Ферстаппен впереди Норриса Фото: Lars Baron/Getty Images

Таким образом, проблемы в конце второго отрезка дважды ударили по Норрису — он терял время не только перед пит-стопом, но и после него, когда боролся с Ферстаппеном. И если у Пиастри в концовке ещё были призрачные шансы побороться с Леклером, то Норрис выше третьего места подняться уже не мог.

В этой гонке Норрис мог отыграть у Ферстаппена 17 очков, а отыграл лишь восемь. С учётом того, что у Макса в запасе ещё 62, улов не слишком большой. И, кажется, даже в «Макларене» не слишком верят в Ландо. Когда стало ясно, что Пиастри Леклера не догонит, его могли бы попросить помочь напарнику и отдать второе место с тремя дополнительными очками. Но на командном мостике посчитали это излишним.

«Ред Булл» повезло, но это не их заслуга

Уикенд в Монце был для «Ред Булл» худшим в этом году. Не в смысле набранных очков — в Мельбурне было и того меньше, а в плане скорости машины. Если в Спа и Зандворте Ферстаппен обладал по крайней мере второй по скорости машиной, то в Монце «быки» оказались худшими среди топ-команд!

По словам Ферстаппена, он весь уикенд испытывал проблемы с балансом и не мог в полной мере атаковать в поворотах. Кроме того, постоянные скольжения быстро уничтожали резину. Наконец, машине просто не хватало скорости — за 10 кругов до финиша Макс на свежем «медиуме» выехал в 13 секундах позади Хэмилтона на уже немного прикатанном «харде» и вообще ничего не смог отыграть у британца.

Для «Ред Булл» уикенд сложился обескураживающе плохо Фото: Mark Thompson/Getty Images

На этом фоне финиш на шестом месте и потеря лишь восьми очков преимущества в чемпионате — очень хороший исход. Если бы Норрис не ошибался, а у «Макларена» была бы более выигрышная тактика, действующий чемпион в этот день лишился бы трети своего отрыва. Впрочем, заслуги «Ред Булл» в этом нет.

Весь уикенд команда выглядела беспомощно и даже не могла выявить проблему, не говоря уже об её устранении. С одной стороны, проблемы могут быть вызваны тем, что шасси «Ред Булл» хуже ведёт себя при низкой аэродинамической загрузке, и тогда в Баку австрийцы вернутся на свой привычный уровень. Но в Азербайджане может выясниться, что и при более традиционных настройках RB20 больше неконкурентоспособна…

Аргентинский новичок не подвёл

По итогам гонки также следует выделить Франко Колапинто. Аргентинца позвали в «Уильямс» на замену провалившемуся Логану Сардженту, и ожидания от его дебюта были откровенно невысокими. Ошибка в квалификации, казалось, подтверждала худшие опасения — Франко временами показывал неплохую скорость, но какой от неё прок, если в решающей попытке ты выезжаешь в гравий?

Франко Колапинто перед первым стартом в Формуле-1 Фото: Clive Rose/Getty Images

Тем не менее гонку Колапинто провёл уверенно: немало боролся, совершал обгоны и финишировал на 12-й позиции в 14 секундах позади Албона. Даже для Сарджента с его опытом это был бы неплохой результат! Колапинто, который в Формуле-2 держится немного на вторых ролях, выпал уникальный шанс — и если он его использует, то может оказаться кандидатом на место призового пилота в сезоне-2026. Впрочем, памятуя об опыте де Вриса, раньше времени раздавать авансы гонщику тоже не стоит.