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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Италии — 2024: Норрис, Хюлькенберг, Чжоу или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Италии Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Италии Формулы-1?
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В этот раз без Переса, но опять с гонщиком «Макларена».

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Монце редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Италии Формулы-1?
Ландо Норрис
Фото: Lars Baron/Getty Images
1 место

Ландо Норрис

Британцу вновь не удалось использовать преимущество быстрейшей машины пелотона. Пожалуй, на первом круге Ландо мог действовать чуть жёстче в борьбе с Оскаром Пиастри, хотя бы уменьшив шансы напарника на атаку. Позднее же по ходу гонки Норрис после пит-стопа не сумел приблизиться к австралийцу и, наоборот, допустил ошибку с блокировкой колеса. В итоге шансов опередить Оскара больше не осталось.

Лэнс Стролл
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
2 место

Лэнс Стролл

Гонка канадца получилась… Да просто никакой. Если Алонсо боролся за очки (в итоге не хватило всего одной десятой), то Стролл после слабой квалификации провёл гонку столь же невыразительно. Странный пит-стоп перед финишем в попытке установить быстрейший круг (зачем? Бонусное очко за него не дали бы) привёл к финишу Лэнса на последней позиции.

Гуаньюй Чжоу
Фото: Mark Thompson/Getty Images
3 место

Гуаньюй Чжоу

Неприятная стабильность от китайца: как бы ни развивались события, Чжоу остаётся позади Боттаса. Правда, в этот раз получилось приличнее, чем обычно: на финише Гуаньюй проиграл финну всего 13 секунд. Так или иначе, традиционно невыразительное выступление Чжоу, который оказался позади даже сломавшего крыло и заработавшего 10 штрафных секунд Хюлькенберга.

Даниэль Риккардо
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
4 место

Даниэль Риккардо

Австралиец всё себе испортил на первом круге, когда в борьбе с Нико Хюлькенбергом не оставил гонщику «Хааса» места на торможении перед «Аскари» и заработал пять штрафных секунд. С учётом не самого высокого темпа «РБ», это само по себе должно было оказаться роковой ошибкой, а тут ещё механики решили от себя досыпать дополнительные 10 секунд штрафа.

Нико Хюлькенберг
Фото: Clive Rose/Getty Images
5 место

Нико Хюлькенберг

Немец слабенько стартовал, пропустив на старте Алонсо и Риккардо — последний ещё и отправил Нико в гравий по ходу первого круга, после чего Халк обнаружил себя только 16-м. В попытке хоть как-то отыграться Нико переборщил и просто врезался в бок «РБ» Цуноды, сломав антикрыло и заработав штраф. Очень слабая гонка.

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