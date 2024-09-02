Был ли Пиастри слишком жёсток и правда ли проблема «Ред Булл» в уходе Ньюи? Разбор

Не слишком ли агрессивно по отношению к напарнику действовал Пиастри на первом круге?

Достаточно жёстко, но очень чисто. Думаю, Оскар был уверен, что Ландо не будет рисковать, и воспользовался этим.

Мог ли сам Норрис сделать на первом круге что-то по-другому?

Норрис делал всё слишком консервативно. Оскар его перетормозил метров на 10. Так что просто затормози попозже, и уже у Оскара бы не было шансов, он бы поехал на срезку. Не думаю, что Ландо бы наказали.

Должен ли был «Макларен» применить командную тактику — или с самого начала, или хотя бы приказав Оскару отдать второе место?

После обгона приказывать было бы совсем некрасиво. А вот обсудить до старта, что если вдвоём уехали, то не рубиться, вполне было бы можно.

Сделают ли теперь Норриса однозначным первым номером?

У меня на этот счёт мыслей нет. Норрис и сам мог бы выиграть — всё было в его руках. Так что смысла делать его категоричным первым номером, может, и нет. Пока до контакта не дойдут, я бы гонщиков «Макларена» не трогал.

Материалы по теме В «Макларене» определились с гонщиком номер 1 на остаток сезона

Насколько грубая ошибка — решение «Макларена» провести второй пит-стоп?

Опять же, консервативное. Явно не думали, что «Феррари» поедет до конца.

Чего ждать дальше от «Феррари»?

Не думаю, что они будут бороться за победы. Монца им очень подошла. А вот потом может быть сложно.

Справедливо ли Расселл жаловался на старте на действия Пиастри?

На мой взгляд, нет. Да, жёстко, но на его месте он бы поступил так же.

Правильно ли считать, что «Ред Булл» так провалился из-за постепенного ухода из команды Ньюи?

Я поддерживаю такую точку зрения. Такое ощущение — с момента их конфликта прогресса у команды нет. А остальные не только догнали, но и обогнали. Плюс думаю, что там система с тормозами явно играла роль. У Макса всегда была избыточная поворачиваемость (острая и отзывчивая передняя ось), сейчас он все повороты едет с недостаточной (морда едет мимо). Получается, они не могут решить эту проблему.

Как вам дебют Колапинто и чего ждёте от него дальше?

Никак. Это Монца, выглядит нормально, но и Ник де Врис смотрелся хорошо во время своего дебюта.

Заслужил ли Магнуссен дисквалификацию на один Гран-при?

Да, очевидно, заслужил. Но вот 10 секунд конкретно в этой гонке я вообще не понял за что.