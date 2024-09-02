Норрис и Расселл расстраивают, Леклер — снова лучший. Оценки за Гран-при Италии

Эту победу Шарля будут вспоминать ещё долго.

16-й этап Формулы-1 — в по традиции субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 10

Эту победу будут вспоминать годы спустя — никто не ставил на «Феррари», а Леклер сделал то, что всем казалось невозможным. Шарль блестяще работал с резиной и распределил её ресурс так, чтобы сохранить запас на финише. Более чем заслуженный триумф.

Александер Албон — 9

Как Леклер и Магнуссен, Албон провёл гонку с одним пит-стопом и смог на финише уехать от останавливавшегося два раза Фернандо Алонсо. На фоне штрафа Магнуссена Алекс стал сильнейшим среди команд-середняков, хотя опередить «Хаас» не смог.

Оскар Пиастри — 8

Австралиец завалил последнюю попытку в квалификации, но отлично справился в гонке. Мало того, что Пиастри сумел красиво обогнать Норриса на первом круге, так ещё и демонстрировал куда более стабильный темп и лучше работал с резиной.

Кевин Магнуссен — 8

Магнуссен — один из главных героев гонки. Он выбрал самую рискованную тактику — с одним пит-стопом, притом ранним. На одном комплекте Кевин проехал почти 40 кругов и даже с учётом штрафа за столкновение с Гасли удержался в топ-10, хотя и пропустил Албона. К слову, в эпизоде со штрафом ошибка датчанина была не столь уж грубой и не заслуживает большого снижения оценки.

Карлос Сайнс — 7,5

Сайнс тоже провёл неплохую гонку, а большое отставание от Леклера отчасти объясняется более поздним пит-стопом. В этот уикенд Карлос действительно уступал Шарлю, но не так много, и при таком тайминге пит-стопа едва ли мог подняться выше.

Макс Ферстаппен — 7,5

Это был худший уикенд «Ред Булл» в сезоне, и шестое место Ферстаппена выглядит на этом фоне даже неплохим результатом. Макс, впрочем, тоже был небезупречен и в Q3 проехал медленнее, чем во втором сегменте. Шанс опередить Хэмилтона был упущен тогда.

Ферстаппен всё больше разочаровывается в машине Фото: Mark Thompson/Getty Images

Фернандо Алонсо — 7,5

В топ-10 Алонсо прорвался на старте и за счёт андерката Албона в начале гонки вышел даже на девятое место. Однако Фернандо, в отличие от соперников, ехал с двумя пит-стопами и контратаковать после второй остановки уже не успел — до топ-10 не хватило 0,2 секунды.

Франко Колапинто — 7,5

Аргентинец вполне уверенно держался в кокпите Сарджента, а единственной существенной неудачей стала ошибка в «Лесмо» в последней попытке квалификации. В гонке же Колапинто занял достойное 12-е место, опередив в том числе Риккардо и Окона.

Льюис Хэмилтон — 7

Экс-чемпион в очередной раз слабо выступил в квалификации, проиграв не только Расселлу, но и гонщикам «Феррари». Тем не менее в гонке Льюис был надёжен и завоевал пятое место — на фоне скорости соперников подняться выше было нереально.

Эстебан Окон — 7

Француз рискнул пройти дистанцию с одной остановкой, но уже к концу первого отрезка «хард» был слишком изношен — отыграться на «медиуме» в концовке не получилось. В то же время и темп машины был слишком слабым, чтобы рассчитывать на топ-10.

Валттери Боттас — 7

«Кик-Заубер» в Монце немного прибавил, но по-прежнему остаётся самой медленной машиной в пелотоне. В надежде на появление сейфти-кара Боттас выбрал тактику единственного оттянутого пит-стопа, но расчёт не оправдался.

Ландо Норрис — 6,5

Для Норриса это был неудачный уикенд. Ландо ошибался в квалификации и завоевал поул лишь благодаря машине (и ошибкам Пиастри), затем прозевал атаку напарника на первом круге, а на втором отрезке быстро износил резину и стал отставать.

Норрис в этот уикенд смотрелся хуже напарника Фото: Clive Rose/Getty Images

Серхио Перес — 6,5

В этот уикенд Чеко был куда ближе к Ферстаппену, однако вновь провёл этап довольно средне. Перес ошибся в «Лесмо» в финальной попытке квалификации и почти на 20 секунд отстал от напарника при примерно одинаковой стратегии.

Лэнс Стролл — 6,5

В квалификации Стролл выбыл в Q1, потому что его финальную попытку испортил вылет Магнуссена. При старте с 17-го места Лэнс весь заезд провёл в группе аутсайдеров и не смог подняться выше 15-й позиции.

Джордж Расселл — 6

Расселл испортил себе гонку уже в первом повороте, когда неверно рассчитал скорость позади Пиастри, срезал «Варианте Реттифильо» и откатился на седьмое место. В защиту Джорджа отметим, что стартовал он здорово и мог бы вновь побороться в топ-3.

Даниэль Риккардо — 6

Из тех, кто проехал гонку с одним пит-стопом, раньше всех останавливался Риккардо — затем он героически преодолел на одном комплекте более 40 кругов. Однако из-за столкновения с Хюлькенбергом шансы на высокий результат были потеряны уже на старте.

Пьер Гасли — 6

Гасли опередил в квалификации Окона, но на дистанции выглядел слабее. Пьер сразу выбрал стратегию двух пит-стопов, но ещё до первой остановки вынужден был пропустить напарника и в конце концов финишировал позади него.

Юки Цунода — 6

Японец уже в третий раз в четырёх последних квалификациях уступил Риккардо, затем пропустил на старте Окона и в итоге получил удар от Нико Хюлькенберга, который и положил конец мучениям Юки.

Гонку в Монце Халк потерял в борьбе с «РБ» Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 5,5

Халк хорошо квалифицировался, но затем неудачно стартовал и заборолся с Риккардо, который выбил «Хаас» в гравий, а затем отыгрался на Цуноде. В итоге Нико занял невзрачное 17-е место, уступив даже Боттасу на тихоходном «Кик-Заубере».

Гуаньюй Чжоу — 5

В квалификации Чжоу проиграл Боттасу 0,34 секунды (обоим финальную попытку испортил вылет Магнуссена), а в гонке должен был стать последним — спас пит-стоп Стролла. Гуаньюй стабильно медленнее напарника, и уже не верится, что китаец это изменит.