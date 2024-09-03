«Феррари» Алена Делона — одна из самых дорогих машин в истории. Актёр был этим недоволен

В историю Ален Делон вошёл как один из самых известных киноактёров и мировых секс-символов, но для людей знающих — французская кинозвезда ещё и один из самых ярких поклонников спортивных автомобилей и гонок. Эта часть биографии Делона не так известна, хотя в ней немало интересного — мало того, что у Алена была собственная команда, так ещё актёр владел редким спорткаром Ferrari, который уже в наши дни стал одной из самых дорогих машин в истории!

Alfa Romeo, Bugatti, Cadillac, Citroen, Fiat, Jaguar, Mercedes-Benz, MG, Peugeot, Porsche, Plymouth, Renault, Rolls-Royce, Volkswagen — за рулём моделей этих марок Делона можно было увидеть в кадре, но за пределами съёмочной площадки актёр отдавал предпочтение машинам трёх прославленных итальянских брендов: Lancia, Maserati и Ferrari, причём это был одновременно «брак» и по расчёту, по любви.

Уже будучи звездой, француз мог позволить себе самые престижные автомобили и, как и многие коллеги по цеху, отдавал предпочтение элегантным моделям из Италии. Но в какой-то момент актёр смог конвертировать свою славу и тягу к итальянским спорткарам в дополнительный способ заработка. Французский импортёр Fiat Андре Шардонне, который питал невероятную страсть к продукции итальянского концерна, через свою помощницу смог познакомиться с Делоном, и то, что должно было стать работой по контракту, вылилось в прочную дружбу двух любителей автоспорта и марки Lancia — Ален стал лицом рекламной кампании бренда в Пятой республике.

К тому времени Делон выставлял собственную гоночную команду на среднемоторных спорткарах Lancia Stratos HF. А в «24 часах Ле-Мана» (в 1996 году, кстати, именно Ален Делон стал первым в истории суточного марафона официальным стартёром, который взмахом национального флага Франции давал старт гонке) под эгидой прославленного актёра выходили на старт Lancia Monte Carlo Turbo, так что для Алена марка была не чужой. И когда Шардонне выводит бренд на французский рынок, к рекламе Андре сразу же подключает тяжёлую артиллерию в лице кинозвезды. Если задаться целью и пересмотреть все фильмы с участием Алена Делона эпохи 1970-1980-х, то в каждой картине герои француза будут неизменно использовать различные модели Lancia. В каком-то роде легендарный актёр стал одним из пионеров продакт-плейсмента, продвигая через широкий экран сначала автомобили Lancia, а потом и модели прочих брендов из гаммы концерна Fiat.

Но самым знаковым автомобилем в жизни Алена Делона стал Ferrari 250 GT California Spyder SWB, который в 2015 году продали за € 14,2 млн (＄16,2 млн), что поместило открытый итальянский спорткар на четвёртое место в списке самых дорогих машин в мировой истории и на первое — среди всех когда-либо проданных экземпляров этой модели из Маранелло. Однако примечателен родстер не только своей ценой, но и историей, которая вполне могла бы лечь в основу киносценария с одним из своих прежних владельцев в главной роли.

Ferrari 250 GT California Spyder SWB Алена Делона Фото: Artcurial

Выпускавшаяся с 1952 по 1964 год модель Ferrari 250, получившая массу модификаций и исполнений, стала одной из самых успешных гоночных машин марки. «Милле Милья», «12 часов Себринга», «1000 км Нюрбургринга», «24 часа Ле-Мана», автомобильный «Тур де Франс» и масса других гонок покорились спорткарам на основе Ferrari 250. И именно модификация Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, известная также как Long Wheelbase Berlinetta (LWB), легла в основу открытого спорткара 1957 года, который стал далеко не первой, но одной из самых дорогих и известных моделей этого семейства.

Идея новой машины пришла в голову Джону фон Нейману — дилеру Ferrari на Западном побережье в США. Фон Нейман, работавший в Калифорнии, предложил итальянской марке идею открытого спорткара, на котором можно было бы приехать на гоночную трассу, погонять на ней, а затем своим ходом вернуться домой. Официальный импортер Ferrari в Нью-Йорке Луиджи Чинетти поддержал эту идею, так что под нажимом двух продавцов в Маранелло вскоре появился California Spider — спроектированный и построенный легендарным Серджио Скальетти открытый спорткар на шасси Tour de France Berlinetta, получивший имя в честь региона, для которого он и был создан.

Машина оказалась успешной, поскольку уже в 1959 году новая 250 GT California Spyder выиграла «12 часов Себринга» в своём классе, а затем стала пятой в общем зачёте на «24 часах Ле-Мана». Машина оснащалась 3,0-литровым атмосферным V12 конструкции легендарного Джоаккино Коломбо — агрегат развивал 240 л.с. и 265 Н•м, чего хватало для динамичной езды по дорогам общего пользования и успешных выступлений на гоночной трассе.

Тираж версии LWB составил полсотни экземпляров, прежде чем на смену ей в 1960 году пришла модификация Short Wheelbase Berlinetta (SWB). Машину, как и купе Ferrari 250 GT Berlinetta SWB, перевели на укороченную ради улучшения управляемости колёсную базу. Колею сделали чуть шире, установили регулируемые амортизаторы Koni, дисковые тормоза поставили на все колёса, а мощность двигателя, сочетавшегося с четырёхступенчатой механической коробкой передач, увеличили до 280 л.с. Как и у базовой модификации, кузов создал прославленный итальянский дизайнер Джованни Баттиста Фарина, а производством спорткаров занималось ателье Carrozzeria Scaglietti в Модене, которое каждый автомобиль собирало вручную по тем же технологиям, что и гоночные Ferrari тех лет.

Мощный двигатель и аэродинамичный кузов обеспечивали родстеру массой около 1100 кг отличную динамику, а независимая подвеска гарантировала отточенную управляемость, что привлекало обеспеченных фанатов автоспорта, которые выводили «один из самых красивых Ferrari и кабриолетов в истории автомобилестроения» на гоночную трассу. Естественно, не могли проигнорировать такую модель и состоятельные ценители роскошных автомобилей. Самый мощный открытый автомобиль своей эпохи, выпущенный тиражом в 56 экземпляров, имели в гараже режиссёр Роже Вадим, певцы Джонни Холлидей и Николас Рейнольдс, а также актёры Джеймс Коберн, Питер Хелм, Брижит Бардо и Ален Делон.

В 1961 году на международном автосалоне в Париже одной из самых ярких машин стала Ferrari 250 GT California Spyder SWB с номером шасси 2935GT. 21 октября 1961 года, через шесть дней после окончания выставки, автомобиль был продан актёру Жерару Блену, который через пару лет перепродал спорткар своему другу Алену Делону. Французская звезда зарегистрировала родстер на себя в Монако 23 мая 1963 года — Делон в то время был в непростых отношениях с актрисой Роми Шнайдер, но на обнародованных фотографиях Алена чаще можно увидеть в этой машине с другой кинозвездой, Джейн Фондой. А во время жизни в США француз активно эксплуатировал открытый Ferrari вместе со своей женой Натали Бартелеми.

Ален Делон и Джейн Фонда Фото: Ferrari

Впрочем, долго в руках Делона 250 GT California Spyder SWB не задержался — в июле 1965 года Ален продал машину дилеру Michel Maria Urman Automobiles в Париже. 2 августа 1965 года за 30 000 франков спорткар с пробегом 37 000 км приобрёл глава отдела дизайна Peugeot Поль Буво, но владел родстером он недолго. Менее чем через год автомобиль — уже с пробегом почти 40 000 км — вновь был продан ради покупки другого экземпляра этой же модели с номером шасси 2175GT, ранее принадлежавшим французскому режиссеру Роже Вадиму. Просто потому, что эта Ferrari имела на 40 л. с. более мощный мотор.

Родстер сменил ещё двух владельцев, прежде чем в ноябре 1971 года он оказался в руках Рожера Байона. Бизнесмен, сколотивший состояние на транспортных перевозках, на протяжении двух десятков лет собирал коллекцию роскошных машин, собираясь открыть впоследствии собственный музей. Но история распорядилась иначе — сначала из-за финансовых трудностей Байон продал полсотни экземпляров, а оставшиеся 100 автомобилей остались наследнику Роже после смерти бизнесмена в начале 2000-х.

Легендарные авто в самодельных «гаражах» Роже Байона Фото: Artcurial

Впрочем, сын особого интереса к собранию машин не проявлял, так что после его ухода из жизни коллекция досталась внукам. Те, не имея ни малейшего представления о том, что это за автомобили и какова их цена, обратились к Artcurial — ведущему аукционисту Франции по продаже произведений искусства и антиквариата. И в 2014 году Матье Лямур и Пьер Новикофф обнаружили сотню уникальных машин в поместье на западе Франции.

«До 1977 года Роже Байон имел транспортный и грузовой бизнес на западе Франции. Он сделал своё состояние на производстве грузовиков в эпоху послевоенного расцвета транспортного бизнеса. Байон имел монополию на транспортировку опасных жидких химикатов благодаря конструкции надёжного водонепроницаемого резервуара, а также созданного им в 1950 году революционного по конструкции грузовика.

Бо́льшую часть моделей Байон собрал в период с 1955 по 1965 год. Хотя коллекционные автомобили и особенно послевоенные французские модели сегодня продаются в автосалонах и на аукционах, так было не всегда. В то время Роже Байон спас многие из этих машин со свалки. Этот человек был одним из первых коллекционеров. Он хотел прославить искусство автомобилестроения и купил недвижимость, чтобы превратить её в автомобильный музей. Он начал скупать ключевые модели во Франции и в Европе.

Имея транспортный бизнес, он без труда доставлял свои сокровища в имение, которое он купил в 1953 году специально для этой цели. Байон даже приобрёл небольшой поезд, на котором планировал совершить экскурсию по музею, проезжая мимо всех вагонов. Когда машины прибывали, он без особой суеты расставлял их одну рядом с другой. Некоторые он восстанавливал, а другие оставлял такими, какими они были на момент покупки», — говорит Пьер Новикофф.

Матье Лямур и Пьер Новикофф Фото: Artcurial

Проблема была в том, что оставшиеся на 50 лет (!) без присмотра автомобили хранились в самодельных «гаражах», которые не защищали машины от стихии. В итоге из 100 машин четыре десятка были признаны не подлежащими восстановлению, но из оставшихся 60 почти все были невероятно ценными с точки зрения истории!

В заброшенных сараях под грудами мусора десятилетиями оставались забытыми редкие экземпляры Bugatti, Delahaye, Delage, Ferrari, Hispano-Suiza, Lorraine Dietrich, Maserati, Panhard-Levassor, Talbot-Lago и многие другие с кузовами работы Million & Guiet, Frua, Chapron и Saoutchik. Сами представители аукционного дома назвали свою находку «гробницей Тутанхамона».

250 GT California Spyder SWB в музее Роже Байона Фото: Artcurial

На аукционе Retromobile Salon в начале 2015 года с молотка были пущены 10 машин из собрания Роже Байона, самой дорогой из которых стал родстер Алена Делона. Правда, сам актёр, которого неоднократно запечатлевали за рулём этой машины с Джейн Фондой в 1964 году во время съёмок фильма «Хищники», остался недоволен торгами. По мнению легендарного француза, его имя использовали просто для того, чтобы поднять цену. «Я владел этой Ferrari всего два года», — ворчал Делон.

Но исправить уже ничего не получится — выпущенный в 1961 году чёрный кабриолет Ferrari 250 GT California Spyder SWB с номером шасси 2935GT навсегда войдёт в историю как автомобиль французской кинозвезды и никак иначе.