Целый месяц в паддоке твердили, что Уокингу пора сосредоточить усилия на Норрисе. Не стало ли уже слишком поздно?

«Макларен» прибегнет к командной тактике ради чемпионства. Где же вы были раньше?

После Гран-при Италии на «Макларен» обрушились с критикой — даже упустив победу, на командном мостике могли бы лучше распорядиться ситуацией, поменять своих пилотов местами и дать Ландо Норрису три дополнительных очка в борьбе за титул с Максом Ферстаппеном.

В «Макларене» на протяжении всех последних сезонов царило равенство, но ещё ни разу за это время команда не боролась за чемпионство. И вечером в паддоке Монцы её руководитель Андреа Стелла признал, что пора выставить приоритеты и предоставить наилучшие возможности тому гонщику, у которого больше шансов на победу.

Решение пусть и запоздалое, но логичное. Хотя и у него, конечно, будут последствия.

Сколько уже потеряно

Гонка в Монце — это ещё не самый яркий пример равенства между пилотами. На этапе в Венгрии, когда Норрис завалил очередной старт с поула и пропустил вперёд Пиастри, команда настояла на том, чтобы австралиец на финише остался впереди. Это был 13-й этап сезона, Ландо перед стартом уступал Ферстаппену 84 очка, Оскар — 131.

Уже тогда шансы Пиастри существовали только на бумаге — по-настоящему в возможность австралийца побороться за титул в этом году никто не верил ни тогда, ни сейчас. Тогда, впрочем, и столь резкий спад скорости «Ред Булл» трудно было себе представить — и то отставание Норриса выглядело непреодолимым. А раз так, то зачем отбирать у молодого пилота заслуженную (первую в карьере!) победу и создавать лишние трения в команде?

Ландо Норрис поздравляет Оскара Пиастри с победой в Венгрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ещё в Будапеште в паддоке говорили, что это решение аукнется «Макларену», если Норрис проиграет чемпионство с разницей менее чем в семь очков. При этом в Монце нежелание Уокинга расставлять приоритеты, по некоторым раскладам, стоило Ландо не трёх, а гораздо большего количества очков.

Если бы ещё перед стартом в команде договорились, что Пиастри не мешает Норрису побеждать, и Оскар не пошёл бы в атаку в «Родже», то мог бы сдерживать «Феррари» и помогать Ландо отрываться. В таком случае сам британец наверняка избежал бы проблем с резиной и получил бы достаточное преимущество, чтобы контратаковать остановившихся по одному разу соперников.

Обгон Оскара Пиастри в «Родже» Фото: Lars Baron/Getty Images

Если бы Норрис победил в Венгрии и Италии, то уступал бы Ферстаппену не 62 очка, а 45, и в такой ситуации его шансы на титул выглядели бы предпочтительнее. Более того, если бы не упущенная победа в Монце, «Макларен» уже лидировал бы в Кубке конструкторов.

Впрочем, даже с нынешним разрывом позиции Ферстаппена явно под угрозой, хотя он всё ещё считается фаворитом сезона. Однако если «Ред Булл» не решит проблемы с машиной, а действующий чемпион не сможет бороться даже за подиумы, его эти 62 очка не спасут. С другой стороны, и Норрису следует перестать ошибаться — ведь тема командной тактики стала актуальной, потому что Ландо не смог устоять впереди молодого напарника.

А что Оскар Пиастри?

Решение команды задвинуть молодого пилота на вторые роли может показаться несправедливым по отношению к нему, однако в паддоке верно отмечают: шанс побороться за титул может быть лишь один, нет гарантии, что машина следующего года будет так же хороша, а потому необходимо использовать все возможности.

Выбор команды тем более понятен, если взглянуть на квалификационную дуэль: в своём втором сезоне в Формуле-1 Пиастри проигрывает Норрису со счётом 3:13. Оскар не раз в этом году терял темп в конце отрезка и даже в день своей первой победы под финиш гонки отстал от напарника. Если бы Ландо тогда сразу пропустил австралийца, а не пререкался по радио, то почти наверняка смог бы его опередить позднее.

Оскар Пиастри Фото: Clive Rose/Getty Images

В каком-то смысле решение «Макларена» Пиастри даже на руку. В Спа и Монце он опережал Норриса и если теперь будет вынужден помогать напарнику, то наверняка припомнит это Уокингу при продлении контракта. И абсолютно точно потребует себе таких же преференций, если в сезоне-2026 будет реально претендовать на чемпионство.

При этом нельзя исключать, что Пиастри вовсе на захочет играть по правилам команды. «Макларен» совсем недавно почти всю гонку буквально умолял Норриса подчиниться приказу, с чего бы Оскару быть более сговорчивым? Едва ли в случае приказа Пиастри будет испытывать какие-то сентиментальные чувства — особенно на фоне того, как легко он когда-то бросил «Альпин» ради «Макларена».