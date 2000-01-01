За что отстранили гонщика Ф-1?
Кевин Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана из-за 12 штрафных баллов за пять нарушений. Вот как всё было.
Гран-при Саудовской Аравии, 3 балла
Датчанин «бортанул» Алекса Албона, сломав тому переднее антикрыло. Судьи признали Магнуссена виновным в провоцировании аварии.
Гран-при Китая, 2 балла
При смелой атаке на Юки Цуноду за 13-е место Магнуссен задел заднее колесо «РБ», что привело к развороту Юки, проколу и последующему сходу.
Гран-при Майами, 3 балла
Отчаянно защищаясь от Льюиса Хэмилтона, датчанин многократно нарушал границы трассы и был сурово наказан. По крайней мере, Кевин гарантировал напарнику Хюлькенбергу седьмую позицию в спринте.
Гран-при Майами, 2 балла
Уже в основной гонке Магнуссен врезался в «Уильямс» Лоагана Сарджента, отправив американца в отбойник. К слову, та авария вызвала сейфти-кар, который помог Норрису победить.
Гран-при Италии, 2 балла
Кевин атаковал Гасли, но заблокировал колесо и не смог вписаться в поворот. Машины лишь слегка ударились колёсами, однако контакт был, а он и привёл к роковому штрафу. Заступничество Гасли тут уже не спасло.
За что дисквалифицировали гонщика Ф-1? Вот все «грехи»
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