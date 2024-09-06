Норрис не тянет борьбу за титул — хороший шанс для Пиастри стать лидером «Макларена»

Последние несколько лет гоночная общественность живёт с установкой, что «Макларен» в лице Ландо Норриса обрёл лидера на дальнюю перспективу. Долгое время британец действительно производил сильное впечатление, однако текущий сезон с частыми ошибками Норриса и первыми успехами его напарника Пиастри заставил задуматься: а действительно ли позиции Ландо внутри команды настолько незыблемы?

Долгие годы Норрис ходил в статусе молодого и перспективного пилота, который когда-то в обозримом будущем обязательно станет чемпионом, но не сегодня – статус «Макларена» не позволял рассуждать о подобных вещах по-настоящему серьёзно. Однако в этом году «оранжевые» наконец-таки дотянулись до статуса топ-команды. К середине сезона «Макларен» вплотную подобрался к «Ред Булл» по чистой скорости, а во второй части чемпионата и вовсе ушёл в отрыв, став самой грозной силой.

Так впервые за шесть лет выступлений в Формуле-1 Ландо Норрис стал регулярным участником сражений за победы. Да что уж за победы – перед британским пилотом замаячила вполне реальная перспектива побороться за титул. Ввиду новых обстоятельств Норрису пришлось в одночасье трансформироваться из подающего надежды гонщика в человека, который должен вести за собой команду.

И нельзя сказать, что Ландо здорово справляется с ролью реального лидера команды. Да, прежде Норрис действительно был главной надеждой и опорой «Макларена», но, как только британцу выпал реальный шанс побороться за титул, он несколько сник. Первое, что бросается в глаза – неудачные старты. В этом сезоне Ландо четырежды стартовал с поула и ровно 0 раз завершал первый круг в статусе лидера. И если в Зандворте Норрису в дальнейшем удалось отвоевать обратно первую строчку, то вот на «Каталунье» и «Хунгароринге» неудачный старт стоил ему победы, а в «Монце» – второго места.

Ещё один неудачный старт провёл британец на «Спа-Франкоршам»: настолько широко вышел из первого поворота, что аж попылил по гравию, из-за чего разом потерял три позиции. Напомним, всё это происходило в гонке, в которой Ферстаппен стартовал 11-м. Представьте, сколько очков в теории мог отыграть Норрис у главного соперника. Но в реальности Ландо и вовсе финишировал позади нидерландца.

Если обратиться к сухим цифрам, положение Норриса выглядит ещё печальнее. В последних четырёх гонках «Макларен» обладал быстрейшей машиной – казалось бы, отличный шанс приблизиться к Ферстаппену в личном зачёте. Однако Ландо не сказать, что прям воспользовался сложившейся ситуацией. В активе Норриса числится лишь одна победа в четырёх Гран-при, хотя потенциал машины явно позволял рассчитывать на большее. Чтобы вы понимали, на этом отрезке Ландо набрал 70 очков – всего лишь на три больше Леклера и на три меньше Пиастри!

В своё время многих нейтральных болельщиков бесило доминирование Ферстаппена, Хэмилтона и Шумахера. Некоторые даже называли их титулы «самовозными», но только вот Макс, Льюис и Михаэль, в отличие от Норриса, использовали техническое преимущество на все сто. И если хорошего гонщика определяет способность выжать максимум из машины, то для топ-пилота главным критерием при оценке его выступлений является именно способность реализовывать техническое преимущество, то есть выжать максимум в условиях борьбы за победы. Использует ли Норрис свой «Макларен» на полную? Вряд ли.

Если Норрис всё же упустит титул в этом году, его позиции внутри команды могут серьёзно пошатнуться, а поспособствует этому, конечно же, его напарник. Пиастри проводит всего второй сезон в Ф-1, но уже производит крайне приятное впечатление. Да, в пассиве австралийца также имеются неудачные гонки, но в случае с Оскаром отдельные провалы можно списать на неопытность – у Норриса такой роскоши уже нет.

Кто станет лидером «Макларена» в 2025 году? Фото: Mark Thompson/Getty Images

Самое ценное, что есть у Пиастри (помимо скорости, конечно же) – это потенциал. Оскара ещё рано нарекать сформировавшимся пилотом, поэтому мы вправе ожидать от него дальнейшего прогресса. При том что уже сейчас австралиец вполне прилично смотрится на фоне более опытного напарника. Пиастри был быстрее на пилотажной городской трассе в Монако, выиграл старт на «Хунгароринге», жёстко, но в пределах правил опередил Норриса в Монце.

Опять же вернёмся к цифрам. Оскар лучше Ландо провёл последние четыре этапа – те самые, на которых «Макларен» обладал быстрейшей машиной пелотона. Говорит ли это о том, что куда более молодой Пиастри в ментальном плане лучше напарника готов к борьбе за победы? Вполне возможно. Ну а точный ответ мы узнаем по итогам этого чемпионата. И если Норрис завалит финал сезона, в следующем году в чемпионской гонке «Макларен» может представлять уже совсем другой пилот.