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Скандал в Макларене на Гран-при Бельгии Ф-1 2012: Льюис Хэмилтон опубликовал телеметрию Баттона

Однажды Хэмилтон со злости слил секретную телеметрию. Оказывается, он всё перепутал!
Дмитрий Захарченко
Скандал в «Макларене» на Гран-при Бельгии
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Экс-пиарщик «Макларена» вспомнил один из главных скандалов в карьере Льюиса.

Льюис Хэмилтон выступает в Формуле-1 уже почти 20 лет, и за это время британец не раз оказывался в центре скандалов. Один из таких произошёл в 2012 году, когда, будучи недовольным своим «Маклареном», Льюис внезапно запостил в Twitter (сейчас — X) телеметрию с болида своего напарника Дженсона Баттона. Так Хэмилтон пытался доказать, что уступил партнёру по команде из-за машины, а не по своей вине…

12 лет спустя тот случай вспомнил Мэтт Бишоп, который в те годы возглавлял пресс-службу «Макларена».

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Хэмилтон и его 0,4 секунды

Тот Гран-при Бельгии шёл в календаре первым после летнего перерыва. Перед паузой Хэмилтон победил в Будапеште и занимал четвёртое место в чемпионате, пытаясь вместе с Уэббером и Феттелем догнать оторвавшегося на 40 очков Алонсо. В пятницу в Спа шёл дождь, а потому настройки к квалификации пилоты готовили в субботу утром. Быстрейшим в тренировках стал Алонсо, Баттон показал пятое время, уступив испанцу полсекунды, а Хэмилтон остался лишь 12-м — и Льюис, в отличие от напарника, настройками доволен не был.

В квалификации Баттон начал атаковать в полной мере: второе время в Q1, лучшее — в Q2 и поул-позиция с преимуществом в 0,3 секунды в Q3. Это, к слову, был первый поул Дженсона в составе «Макларена» и последний в его карьере. Хэмилтон же продолжал испытывать проблемы: в финале он показал лишь восьмое время, уступив напарнику более 0,8 секунды. Это к тому же было уже вторым поражением Льюиса в трёх последних квалификациях — до этого он уступил Баттону в Хоккенхайме. Положением дел Хэмилтон явно был недоволен.

Хэмилтон в квалификации Гран-при Бельгии 2012 года

Хэмилтон в квалификации Гран-при Бельгии 2012 года

Фото: Clive Mason/Getty Images

«Я сидел в моторхоуме и набирал пресс-релиз, когда мне позвонил друг из Sky Sports F1 и спросил, видел ли я твит Льюиса. Я заглянул в «Твиттер» — и это было совсем нехорошо», — вспоминает в журнале Motor Sport Magazine Мэтт Бишоп. На своей странице Хэмилтон опубликовал скриншот телеметрии с подписью: «У Дженсона новое заднее крыло, у меня — старое. Мы голосовали, чтобы изменить это, но не сработало. Только на прямой я потерял 0,4 секунды».

«Я поспешил в комнату Льюиса, постучал — ответа не было. Подождал пару секунд, вошёл сам и вижу его на кровати с айфоном в руках, — рассказывает Бишоп. — Говорю ему: ты должен удалить этот твит». После небольших пререканий Хэмилтон удалил сообщение, однако было уже поздно: скриншот успели сохранить, и он мгновенно распространился по новостным сайтам и форумам. Руководство «Макларена» было в ярости. «Я бы хотел, чтобы наши пилоты вообще не пользовались этим чёртовым «Твиттером», — сказал Бишопу Мартин Уитмарш.

Опубликованный Хэмилтоном скриншот

Опубликованный Хэмилтоном скриншот

Фото: Социальные сети

На следующий день гонщикам пришлось отвечать на вопросы. Хэмилтон признал, что был неправ, выложив телеметрию, но продолжил настаивать, что его машина слишком медленная. «Конечно, я разочарован, что наши секретные данные были опубликованы, но что сделано, то сделано, — рассудил Баттон. — Я не злюсь на него, в этом не было чего-то личного. И, кстати, один момент. Меня не беспокоит то, что он проиграл 0,4 секунды на прямых. Если бы дело было в этом, он отыгрывал бы в поворотах, а я в общей сложности был на 0,8 секунды быстрее».

Воскресный Гран-при Бельгии завершился для Хэмилтона уже в первом повороте: на входе в «Ля Сурс» Ромен Грожан прижал «Макларен» к бровке, продолжил давить и в итоге налетел на его колесо. Затем пара неуправляемых болидов снесла с трассы Алонсо и гонщиков «Заубера». Баттон же одержал уверенную победу, лидируя от старта до финиша и опередив Феттеля на 13 секунд. В общем зачёте Дженсон поднялся на шестую строчку, Хэмилтон откатился на пятую, а Феттель почти вдвое сократил отставание от Алонсо в борьбе за титул.

Завал на старте Гран-при Бельгии 2012 года

Завал на старте Гран-при Бельгии 2012 года

Фото: Mark Thompson/Getty Images

***

«В лаунже аэропорта Брюсселя в ожидании вылета я присел за столик к группе наших инженеров, сделал глоток пива, улыбнулся и выдохнул, — заканчивает свой рассказ Бишоп. — «Может, скажем ему?» — спросил вдруг один из них. «Скажем что?» — переспросил я. Возникла пауза, и тут один из них говорит: «Это вообще была не телеметрия Дженсона. Мы проверили — Льюис ошибся. Он твитнул телеметрию Оливера (Тёрви, тест-пилота „Макларена“ в то время. — Прим. Чемпионата) с сессии на симуляторе на прошлой неделе».

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