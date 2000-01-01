Гонщик «Феррари» угодил в нелепое ДТП
Шарль Леклер в родном Монако на Ferrari Purosangue врезался в автомобиль, который находился перед ним. Удивительно, но в мае 2024 года он на этой же трассе стал лучшим на Гран-при Ф-1.
Леклер попал в глупую аварию в родном Монако. Видео
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