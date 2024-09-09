Сложный тест про Ф-1: назовите последнего гонщика в зачёте каждого из сезонов XXI века

В списке есть даже победитель Гран-при. У вас восемь минут, чтобы назвать всех.

В этом году в Формуле-1 может сложиться интересная ситуация. В личном зачёте можно отыскать с треском провалившегося Логана Сарджента, никогда ранее не котировавшегося на уровне будущего пилота Ф-1 новичка Франко Колапинто, а также Оливера Бермана, который, судя по всему, проведёт в этом сезоне не больше двух Гран-при. Но при всём при этом худшим гонщиком по итогам чемпионата с большой долей вероятности станет многократный победитель Гран-при Валттери Боттас — так вышло, что даже уступающий ему по всем статьям напарник Гуаньюй Чжоу идёт в общем зачёте выше благодаря 11-му месту на Гран-при Бахрейна.

А помните ли вы гонщиков, занимавших последние места по итогам предыдущих сезонов в XXI веке? Учитываем всех, кто в протоколах ФИА — даже если человек провёл всего один Гран-при.

В вашем распоряжении есть восемь минут, чтобы справиться с квизом «Чемпионата». Поехали!

Если у вас не грузится квиз, вы можете пройти его по ссылке:

Вспомните всех, кто занимал последнее место в чемпионате Ф-1 в XXI веке.