Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Пресс-конференция Астон Мартин о подписании контракта с Эдрианом Ньюи — онлайн-трансляция

Супертрансфер в Формуле-1: инженер-гений переходит в команду Алонсо. LIVE
Дмитрий Захарченко
«Астон Мартин» подпишет контракт с Ньюи
Комментарии
Официально: Эдриан Ньюи теперь в «Астон Мартин» и станет совладельцем команды.

Долгая сага о поиске знаменитым инженером Эдрианом Ньюи новой команды после решения покинуть «Ред Булл» подходит к концу. Все инсайдеры мира уже сообщили, что Ньюи договорился о многолетнем соглашении с «Астон Мартин». Сегодня, 10 сентября, об этом должны объявить официально: команда Лоуренса Стролла созвала пресс-конференцию, которая начнётся в 13:00 мск (11:00 по лондонскому времени).

Что скажут все главные действующие лица? Когда Ньюи сможет приступить к работе? И почему он выбрал именно «Астон Мартин», а не, например, «Феррари»? Давайте следить вместе за объявлением, которое повлияет на будущее Формулы-1.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Ньюи — о переходе в «Астон Мартин» Официально: Ньюи присоединяется «Астон Мартин»
Live Дмитрий Захарченко

«Переходить в новую команду это всегда большая ответственность. Ты должен включиться в работу команды, если необходимо — изменить её. Это требует времени. Хорошая новость в том, что, будучи в автоспорте довольно долгое время, ещё с 1980-х, почти без перерыва, и смогу приступить к новой работе только в марте. Отдохнувший и полный сил», — отвечает Ньюи на вопросы журналистов из зала.

13:27 Дмитрий Захарченко

«Как уже сказано, мы многие годы гонялись друг с другом, и благодаря Эдриану, его таланту и созданному им машинами, мы все, даже его соперники, стали лучше, стараясь быть лучше, чтобы сражаться с ним. Это потрясающий день. Благодаря Лоуренсу это здание приобрело форму. С нами Эдриан, „Хонда“ и „Арамко“, это потрясающая команда. Я благодарен за эту возможность поработать с Эдрианом. Это уникальный шанс — работать с этими людьми, у них так многому можно научиться, в том числе в личном плане», — добавляет Фернандо Алонсо.

13:25 Дмитрий Захарченко

«Это важный день. Многое уже сказано, но я считаю, что это самый большой день в истории нашей команды. Эдриан выиграл больше чемпионатов, чем кто-либо в паддоке, и теперь он будет носить зелёное. Сезон-2026 — не так далеко, в нашей команде огромное количество талантливых людей — а теперь и Эдриан, и это здорово», — говорит Стролл-младший.

13:24 Дмитрий Захарченко

«Мы столько лет с Фернандо сражались друг с другом, были очень близки к тому, чтобы пригласить его в „Ред Булл“ в 2008-м, но не случилось — и мы продолжили сражаться. Он — легенда, и я буду очень рад с ним поработать», — говорит Ньюи.

Алонсо находится в зале, слушает Эдриана с улыбкой и поднимается на сцену. Вместе с испанцем на сцену выходит Лэнс Стролл.

13:23 Дмитрий Захарченко

Также Стролл отметил, что Ньюи будет на ежедневной основе работать на базе «Астон Мартин», сосредоточится именно на проекте Формулы-1 и будет направлять команду. То есть пока нет планов привлечь инженера к созданию дорожных гиперкаров типа Aston Martin Vakyrie или недавно представленного гиперкара Red Bull.

13:21 Дмитрий Захарченко

«В 2023 году мы начали сезон очень здорово, но сейчас машина явно выглядит не так сильно. Мы вложим все силы в то, чтобы в сезоне-2025 вернуться на былые позиции, однако наш главный фокус — следующий сезон, сезон-2026», — отмечает Стролл, говоря о главных целях команды в обозримом будущем.

13:18 Дмитрий Захарченко

«Я также очень рад продолжить работу с „Хондой“ — я наслаждался годами сотрудничества с этой компанией во время работы в „Ред Булл“. Регламент будет опубликован в январе и где-то через два месяца я смогу включиться в работу. Новый регламент в 2026 году — это хорошая возможность для команды, всем придётся строить машины с чистого листа, и это шанс. Нам необходимо убедиться, что отделы аэродинамики и механического дизайна, а также специалисты „Хонды“ будут работать как единое целое, чтобы добиться успеха. И, конечно, мы бы хотели, чтобы сезон-2025 сложился для нас удачно», — говорит Ньюи.

13:15 Дмитрий Захарченко
Эдриан Ньюи и Лоуренс Стролл

Эдриан Ньюи и Лоуренс Стролл

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

«Мы начали короткие переговоры где-то три года назад. Но по-настоящему финальный раунд переговоров начался, когда стало известно, что Эдриан покидает свою команду. Эдриан разделяет моё видение, он очень умный парень, и так всё в итоге произошло», — вспоминает Стролл переговоры.

13:14 Дмитрий Захарченко

Стролл отмечает, что здание, в котором проходит пресс-конференция, команда закончила строить совсем недавно и лишь накануне в него переехала.

«То, что Лоуренс и Мартин построили здесь, это восхищает. Построить совершенно новую базу — это очень непросто. В команде выстроены отличные связи, всё очень продумано. Мне не терпится приступить к работе и познакомиться со всеми в команде», — добавляет Эдриан Ньюи.

13:10 Дмитрий Захарченко

Ньюи — о переходе в «Астон Мартин»

Следующим на сцену выходит сам Эдриан. Ньюи обнимает Стролла и садится на стул.

«Что меня убедило? Лоуренс, очевидно! Я хотел найти новый вызов, сделать что-то новое. Мне повезло добиться того, чего я добился в автоспорте, но ты всегда должен искать новые вызовы. Мы уже много лет общаемся с Лоуренсом — порой даже в спортзале пересекаемся. После ухода из предыдущей команды я общался с разными командами, но страсть, самоотдача и самоотдача Лоуренса произвели впечатление. Раньше командами руководили их владельцы — Фрэнк Уильямс, Эдди Джордан и другие. В наше время Лоуренс — единственный владелец команды, который по-настоящему руководит командой. Для меня сотрудничество с „Астон Мартин“ — особенное, ведь я также стал владельцем акций. Так что для меня выбор был вполне естественным», — говорит Эдриан.

13:01 Дмитрий Захарченко

Официально: Ньюи присоединяется «Астон Мартин»

Первым на сцену поднимается владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл. «Это самые большие новости в истории „Астон Мартин“, и, возможно, всей Формулы-1. Эдриан Ньюи присоединяется к команде „Астон Мартин“ как совладелец команды и управляющий технический партнёр нашей команды», — говорит Стролл.

«Эдриан, возможно, величайший в том, что он делает. Он выигрывал чемпионаты и гонки, он джентльмен, победитель и боец, а его страсть к победе, вероятно, превосходит всех в этом здании. Мы начали наше путешествие шесть лет назад, и мы собрали в команде блестящих управляющих, отличную команду. Теперь у нас новая база, в которой мы можем делать всё необходимое, мы построили новую аэродинамическую трубу. Нет в Формуле-1 другой команды, которая настолько вкладывалась бы в своё будущее», — отмечает Стролл.

13:01 Дмитрий Захарченко

Пресс-конференция начинается с тизера, на котором кто-то карандашом что-то проектирует на кульмане. Интересно, к чему бы это?

12:48 Дмитрий Захарченко
Пресс-конференция «Астон Мартин»

Пресс-конференция «Астон Мартин»

Фото: x.com/ianparkesf1

Порядка десяти минут остаётся до начала пресс-конференции. Сообщают, что Лоуренс Стролл прибыл на мероприятие на вертолёте. Тем временем в зале практически всё готово…

Материалы по теме
Видео
«Астон Мартин» показал тизер в преддверии возможного анонса контракта с Ньюи
12:02 Евгений Кустов

Напомним, что, по разным данным, Эдриан Ньюи заключил с «Астон Мартин» контракт на 4 или 5 лет, а его зарплата составит от 25 до 40 млн долларов (возможно, часть — в виде акций гоночной команды).

Ранее стало известно, что из переговоров с инженером вышла «Феррари». По одним данным, итальянцев не устроили запросы по зарплате, по другой — требование право вето со стороны Ньюи на изменения в техническом департаменте.

11:58 Евгений Кустов

Добрый день! До пресс-конференции остаётся ещё примерно час, но «Астон Мартин» уже сейчас запустит видеотрансляцию. Если у вас работает YouTube, велком!

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android