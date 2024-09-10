Супертрансфер в Формуле-1: инженер-гений переходит в команду Алонсо. LIVE

Долгая сага о поиске знаменитым инженером Эдрианом Ньюи новой команды после решения покинуть «Ред Булл» подходит к концу. Все инсайдеры мира уже сообщили, что Ньюи договорился о многолетнем соглашении с «Астон Мартин». Сегодня, 10 сентября, об этом должны объявить официально: команда Лоуренса Стролла созвала пресс-конференцию, которая начнётся в 13:00 мск (11:00 по лондонскому времени).

Что скажут все главные действующие лица? Когда Ньюи сможет приступить к работе? И почему он выбрал именно «Астон Мартин», а не, например, «Феррари»? Давайте следить вместе за объявлением, которое повлияет на будущее Формулы-1.

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