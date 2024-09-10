Супертрансфер в Формуле-1: инженер-гений переходит в команду Алонсо. LIVE

Долгая сага о поиске знаменитым инженером Эдрианом Ньюи новой команды после решения покинуть «Ред Булл» подходит к концу. Все инсайдеры мира уже сообщили, что Ньюи договорился о многолетнем соглашении с «Астон Мартин». Сегодня, 10 сентября, об этом должны объявить официально: команда Лоуренса Стролла созвала пресс-конференцию, которая начнётся в 13:00 мск (11:00 по лондонскому времени).
Что скажут все главные действующие лица? Когда Ньюи сможет приступить к работе? И почему он выбрал именно «Астон Мартин», а не, например, «Феррари»? Давайте следить вместе за объявлением, которое повлияет на будущее Формулы-1.
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«Переходить в новую команду это всегда большая ответственность. Ты должен включиться в работу команды, если необходимо — изменить её. Это требует времени. Хорошая новость в том, что, будучи в автоспорте довольно долгое время, ещё с 1980-х, почти без перерыва, и смогу приступить к новой работе только в марте. Отдохнувший и полный сил», — отвечает Ньюи на вопросы журналистов из зала.
«Как уже сказано, мы многие годы гонялись друг с другом, и благодаря Эдриану, его таланту и созданному им машинами, мы все, даже его соперники, стали лучше, стараясь быть лучше, чтобы сражаться с ним. Это потрясающий день. Благодаря Лоуренсу это здание приобрело форму. С нами Эдриан, „Хонда“ и „Арамко“, это потрясающая команда. Я благодарен за эту возможность поработать с Эдрианом. Это уникальный шанс — работать с этими людьми, у них так многому можно научиться, в том числе в личном плане», — добавляет Фернандо Алонсо.
«Это важный день. Многое уже сказано, но я считаю, что это самый большой день в истории нашей команды. Эдриан выиграл больше чемпионатов, чем кто-либо в паддоке, и теперь он будет носить зелёное. Сезон-2026 — не так далеко, в нашей команде огромное количество талантливых людей — а теперь и Эдриан, и это здорово», — говорит Стролл-младший.
«Мы столько лет с Фернандо сражались друг с другом, были очень близки к тому, чтобы пригласить его в „Ред Булл“ в 2008-м, но не случилось — и мы продолжили сражаться. Он — легенда, и я буду очень рад с ним поработать», — говорит Ньюи.
Алонсо находится в зале, слушает Эдриана с улыбкой и поднимается на сцену. Вместе с испанцем на сцену выходит Лэнс Стролл.
Также Стролл отметил, что Ньюи будет на ежедневной основе работать на базе «Астон Мартин», сосредоточится именно на проекте Формулы-1 и будет направлять команду. То есть пока нет планов привлечь инженера к созданию дорожных гиперкаров типа Aston Martin Vakyrie или недавно представленного гиперкара Red Bull.
«В 2023 году мы начали сезон очень здорово, но сейчас машина явно выглядит не так сильно. Мы вложим все силы в то, чтобы в сезоне-2025 вернуться на былые позиции, однако наш главный фокус — следующий сезон, сезон-2026», — отмечает Стролл, говоря о главных целях команды в обозримом будущем.
«Я также очень рад продолжить работу с „Хондой“ — я наслаждался годами сотрудничества с этой компанией во время работы в „Ред Булл“. Регламент будет опубликован в январе и где-то через два месяца я смогу включиться в работу. Новый регламент в 2026 году — это хорошая возможность для команды, всем придётся строить машины с чистого листа, и это шанс. Нам необходимо убедиться, что отделы аэродинамики и механического дизайна, а также специалисты „Хонды“ будут работать как единое целое, чтобы добиться успеха. И, конечно, мы бы хотели, чтобы сезон-2025 сложился для нас удачно», — говорит Ньюи.
Эдриан Ньюи и Лоуренс Стролл
Фото: Aston Martin Aramco F1 Team
«Мы начали короткие переговоры где-то три года назад. Но по-настоящему финальный раунд переговоров начался, когда стало известно, что Эдриан покидает свою команду. Эдриан разделяет моё видение, он очень умный парень, и так всё в итоге произошло», — вспоминает Стролл переговоры.
Стролл отмечает, что здание, в котором проходит пресс-конференция, команда закончила строить совсем недавно и лишь накануне в него переехала.
«То, что Лоуренс и Мартин построили здесь, это восхищает. Построить совершенно новую базу — это очень непросто. В команде выстроены отличные связи, всё очень продумано. Мне не терпится приступить к работе и познакомиться со всеми в команде», — добавляет Эдриан Ньюи.
Ньюи — о переходе в «Астон Мартин»
Следующим на сцену выходит сам Эдриан. Ньюи обнимает Стролла и садится на стул.
«Что меня убедило? Лоуренс, очевидно! Я хотел найти новый вызов, сделать что-то новое. Мне повезло добиться того, чего я добился в автоспорте, но ты всегда должен искать новые вызовы. Мы уже много лет общаемся с Лоуренсом — порой даже в спортзале пересекаемся. После ухода из предыдущей команды я общался с разными командами, но страсть, самоотдача и самоотдача Лоуренса произвели впечатление. Раньше командами руководили их владельцы — Фрэнк Уильямс, Эдди Джордан и другие. В наше время Лоуренс — единственный владелец команды, который по-настоящему руководит командой. Для меня сотрудничество с „Астон Мартин“ — особенное, ведь я также стал владельцем акций. Так что для меня выбор был вполне естественным», — говорит Эдриан.
Официально: Ньюи присоединяется «Астон Мартин»
Первым на сцену поднимается владелец команды «Астон Мартин» Лоуренс Стролл. «Это самые большие новости в истории „Астон Мартин“, и, возможно, всей Формулы-1. Эдриан Ньюи присоединяется к команде „Астон Мартин“ как совладелец команды и управляющий технический партнёр нашей команды», — говорит Стролл.
«Эдриан, возможно, величайший в том, что он делает. Он выигрывал чемпионаты и гонки, он джентльмен, победитель и боец, а его страсть к победе, вероятно, превосходит всех в этом здании. Мы начали наше путешествие шесть лет назад, и мы собрали в команде блестящих управляющих, отличную команду. Теперь у нас новая база, в которой мы можем делать всё необходимое, мы построили новую аэродинамическую трубу. Нет в Формуле-1 другой команды, которая настолько вкладывалась бы в своё будущее», — отмечает Стролл.
Пресс-конференция начинается с тизера, на котором кто-то карандашом что-то проектирует на кульмане. Интересно, к чему бы это?
Пресс-конференция «Астон Мартин»
Фото: x.com/ianparkesf1
Порядка десяти минут остаётся до начала пресс-конференции. Сообщают, что Лоуренс Стролл прибыл на мероприятие на вертолёте. Тем временем в зале практически всё готово…
Напомним, что, по разным данным, Эдриан Ньюи заключил с «Астон Мартин» контракт на 4 или 5 лет, а его зарплата составит от 25 до 40 млн долларов (возможно, часть — в виде акций гоночной команды).
Ранее стало известно, что из переговоров с инженером вышла «Феррари». По одним данным, итальянцев не устроили запросы по зарплате, по другой — требование право вето со стороны Ньюи на изменения в техническом департаменте.
Добрый день! До пресс-конференции остаётся ещё примерно час, но «Астон Мартин» уже сейчас запустит видеотрансляцию. Если у вас работает YouTube, велком!