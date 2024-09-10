Шок-сезон российского дрифта: дебютант взял титул за этап до конца! Ему помог Царь

Российская Дрифт Серия за последние сезоны приучила к тому, что судьба титула решается на самом последнем в году этапе и чуть ли не в финальном заезде, но кульминация юбилейного турнира наступила немного раньше. За этап до финиша сезона-2024 RDS GP стал известен чемпион в личном зачёте — титул досрочно взял сенсационный дебютант Гран-при Российской Дрифт Серии Артём Шабанов! Причём сделал это москвич в ярком стиле, поставив точку в титульном сражении на территории сибиряков — в Красноярске на культовой трассе «Красное кольцо».

Противостояние москвича Артёма Шабанова и красноярца Дамира Идиятулина, которые после пяти этапов оставались двумя реальными претендентами на звание сильнейшего пилота в сезоне-2024, стало главной интригой уикенда в Красноярске. На стороне новобранца TimeUp была стабильность — пять подиумов подряд и две победы кряду, а на руку представителю Fresh Racing играло отличное знание «Красного Кольца», где его сопернику предстояло выступать впервые.

На первый взгляд ситуация складывалась в пользу Идиятулина, который с проездом на 98 баллов в лучшей попытке стал пятым, тогда как Шабанов, проехавший «всего» на 94 балла, оказался 13-м. В топ-32 Артём взял верх над Владиславом Ерофеевым, а Дамир смог победить Евгения Иванчея, участвующего на этапе по уайлд-кард. Так что в топ-16 вышли оба лидера чемпионата сезона, причём оба расположились в левой сетке заездов и получили реальный шанс в очередной раз встретиться друг с другом уже в топ-8. И там уже всё зависело от результатов каждого: Артёму для досрочного чемпионства достаточно было пройти в полуфинал, тогда как Дамиру, чтобы отложить вопрос о титуле до финала, нужно было во что бы то ни стало побеждать (при этом Шабанов должен был остановиться на стадии топ-8). Условий было слишком много, чтобы все они сложились воедино, тем более что в борьбу вмешалась погода.

Воскресные дуэли проходили в непростых условиях: дождь то начинался, то прекращался, трасса то подсыхала, то вновь становилась влажной, что повлияло на ход заездов. В топ-16 Шабанов взял верх над Андреем Астаповым из LUKOIL Racing Drift Team, который протаранил его Toyota Supra A80, а Идиятулин победил в заезде с Никитой Шиковым из Carville Racing. В итоге в топ-8 соперником Дамира стал Артём! В этой принципиальной дуэли сибиряк оказался сильнее москвича, получив путёвку в полуфинал, а лидер личного зачёта RDS GP 2024 впервые в сезоне оказался вне тройки призёров! И тем самым отдал судьбу своего досрочного чемпионства в руки соперника.

В полуфинале Дамир оставил не у дел победителя квалификации Георгия Чивчяна (Takayama Forward Auto), а в решающей дуэли этапа встретился с Аркадием Цареградцевым. Лидер «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» в условиях капризов природы оказался сильнее — Царь одержал вторую в сезоне победу в парных заездах, а Идиятулин стал серебряным призёром этапа.

Аркадий Цареградцев и Дамир Идиятулин в финале Фото: Пресс-служба RDS GP

Второго места на «Красном Кольце» Дамиру не хватило, чтобы достаточно сократить отставание в чемпионской гонке — Артём Шабанов с преимуществом в 280 баллов по итогам уикенда стал чемпионом Гран-при Российской Дрифт Серии — 2024! Впервые с 2021 года, когда титул завоевал ирландец Джек Шанахан, сильнейшим пилотом RDS GP стал дебютант турнира, установивший по ходу своего победоносного чемпионата исторический рекорд: до москвича никто не завершал пять подряд этапов Гран-при Российской Дрифт Серии на подиуме. И пусть серия прервалась в Красноярске, главную свою задачу пилот выполнил и обеспечил себе титул.

И хотя TimeUp пока не гарантировала себе чемпионство в командном зачёте, поводов для радости на домашнем этапе у неё было много. Во-первых, досрочный титул Артёма Шабанова. Во-вторых, первый для Максима Гроссмана подиум в RDS GP. Сибиряк блестяще взял верх над Денисом Мигалем (Fresh Racing), затем смог превзойти вице-чемпиона 2023 года Антона Козлова (Carville Racing), а в сражении за третье место оказался хладнокровнее четырёхкратного чемпиона Российской Дрифт Серии Георгия Чивчяна.

Георгий Чивчян и Максим Гроссман Фото: Пресс-служба RDS GP

Для Гочи самым ярким моментом домашнего этапа стала, пожалуй, квалификация. Борьба в Красноярске развернулась невероятно острая: в неофициальный «клуб 90+» по итогам квалификации вошли 18 пилотов из 29 заявленных на этап, а путёвку в стадию парных заездов топ-32 смогли обеспечить себе все спортсмены. Другое дело, что плотность результатов оказалась такой, что неплохого проезда на 90,5 балла на «Красном Кольце» хватило только для позиции в конце второго десятка. Лидеры сессии отметились сверхплотностью проездов. Первым заявку на победу в квалификации сделал Максим Гроссман — пилот TimeUp проехал на 99 баллов и до последних минут сессии держался во главе турнирной таблицы.

Ситуация изменилась, когда чемпион RDS GP 2022 Аркадий Цареградцев проехал на 99 баллов, что в сочетании со второй попыткой на 95,5 балла позволило лидеру «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» опередить Гроссмана. Но вскоре в квалификации появился новый лидер. Чивчян, проехав первую попытку на 96 баллов, во второй смог собраться и выдать проезд на 99 баллов — лидеру Takayama Forward Auto этого хватило для победы в сессии. Таким образом, Гоча одержал первую в сезоне RDS GP 2024 победу в квалификации, которая стала и первым квалификационным успехом для его нового спорткара Forward Racing RZ34-001, построенного на базе Nissan Z.

Георгий Чивчян в победной квалификации Фото: Пресс-служба RDS GP

Как подчеркнул Чивчян по итогам квалификации, с каждым этапом он всё лучше и лучше понимал машину, от уикенда к уикенду улучшались настройки нового купе, а в Красноярске на базе Takayama Forward Auto двухдверку полностью обслужили и дополнительно облегчили, что в сочетании позволило добиться исторического для отечественной новинки успеха. Не исключено, что свой вклад внесла и работа партнёров из Takayama, которые разработали для дрифтового «Ниссана» спортивное масло Takayama Racetec — обкатав новинку на Forward Racing S15-006 Романа Тиводара в Нижнем Новгороде, на следующих этапах команда перевела все свои машины на это моторное масло. И у красноярской команды ещё есть возможность порадовать себя и своих поклонников победой — в запасе у участников RDS GP остался ещё один этап, на котором у Гочи и Forward Racing RZ34 будет реальный шанс сразиться за победу в парных заездах.

Но у фанатов сибирских пилотов в Красноярске был повод для радости. Вторую в сезоне победу одержал Царь, который хоть и заявлен как представитель Сочи, но все прекрасно знают, откуда на самом деле родом пилот. Победа Аркадия Цареградцева на сибирском этапе тоже была непростой — сначала чемпиона RDS GP 2022 в топ-16 едва не вынес представитель «АВТОБАН AIMOL» Сергей Сак. В четвертьфинале Царь продемонстрировал сверхплотные проезды с Романом Тиводаром (Takayama Forward Auto), а потом выиграл две решающие дуэли уикенда с Максимом Гроссманом и Дамиром Идиятулиным. Победа в Красноярске позволила лидеру «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» подняться на третье место в турнирной таблице личного зачёта. И хотя титул от Аркадия уже ускользнул, он не теряет надежды зацепиться за вице-чемпионство.

Аркадий Цареградцев празднует победу Фото: Пресс-служба RDS GP

«Это один из самых ярких, таких центровых, системообразующих этапов: сейчас весь топ пилотов, кроме чемпиона Шабанова, — красноярский. Я сейчас внезапно третий в личном зачёте, и мне хотелось бы закрепиться. Я выиграл первый этап, мы забрали «три кола», думаю — всё, поехали! И потом всю дорогу отваливался в топ-16. И на «Красное кольцо» уже приехал вообще без ожиданий. А так и «квала» получилась, и гонка сама проехалась — я даже ни на что не настраивался. Поэтому надо быть третьим в сезоне точно, а ещё можно побороться за второе место», — подчеркнул Царь.

После уикенда в Красноярске Артём Шабанов уже гарантировал себе титул, так что весь вопрос в том, кто возьмёт серебро и бронзу по итогам сезона. Вероятность потери вице-чемпионского титула Дамиром Идиятулиным невелика, однако не исключено, что Аркадий Цареградцев сможет его подвинуть. Хотя Царю самому необходимо защищать своё третье место от притязаний Евгения Лосева и Георгия Чивчяна.

Подиум RDS GP 2024 в Красноярске Фото: Пресс-служба RDS GP

В командном зачёте борьба намного острее. TimeUp хоть и сохраняет лидерство, но Fresh Racing находится на дистанции атаки и ещё может отнять титул у амбициозной молодёжи. А вот Takayama Forward Auto на защиту своего чемпионства шансов лишилась, и сейчас главной задачей коллектива будет отнять третью строчку у «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», которые с минимальным преимуществом, но всё же пока впереди.

Седьмой этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдёт в Санкт-Петербурге — 21 и 22 сентября трасса «Игора Драйв» в своей классической скоростной конфигурации поставит точку в ярчайшем сезоне и определит чемпиона RDS GP в командном зачёте.