Что будет с капотником «КАМАЗ-мастер» и думают ли в Челнах о гибриде? Отвечает команда

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» перевела дух после ралли-марафона «Шёлковый путь» и готовится к финишу сезона. Руководитель команды Эдуард Николаев в интервью «Чемпионату» объяснил, как камазовцы формировали состав на финальный этап чемпионата России по ралли-рейдам и раскрыл свежие планы по развитию гоночной техники.

— Эдуард, какие основные «технические» выводы были сделаны по итогам разбора «Шёлкового пути»?

— Так как мы спортивная команда, наша задача — всегда шагать вперёд, придумывать что-то новое, лучше, чем у наших соперников. Хорошо, что в наших экипажах те люди, кто и создаёт эти грузовики. Мы планируем на следующий год строить новый автомобиль и, конечно же, модернизировать имеющиеся, причём значительно. Есть куда развиваться, и это очень здорово. Соревнования показали, куда нужно двигаться.

— Принято ли финальное решение о будущем капотного грузовика? Будет ли строиться новая модель — уже без кабины «Мерседеса»?

— По капотной версии — мы остаёмся с прежним автомобилем, но, как я уже сказал ранее, будет проведена модернизация этой машины. Кабина останется прежней.

— Какие у «КАМАЗ-мастер» планы до конца текущего сезона?

— 19-21 сентября проедем гонку в Ульяновске — это завершающий этап чемпионата России, именно он подведёт итоги нынешнего чемпионата. Гонка обещает стать очень интересной и, как говорят организаторы, насыщенной новыми маршрутами и форматами.

Также планируем съездить на тренировочные сборы — посмотрим, какого они будут формата, но в голове это держим. Ещё примем участие в двух соревнованиях по багги. Там мы активно ведём тренировки начинающих пилотов и штурманов. Больше, конечно, при работе с этим классом нацеливаемся на подготовку штурманов.

Ну и, конечно же, начнём подготовку к следующему сезону. Так что у нас получаются три соревнования и тренировочные сборы.

Состав экипажей «КАМАЗ-мастер» на баху «Холмы России» в Ульяновске:



1. Николаев Эдуард, Яковлев Евгений, Глухов Владислав

2. Сотников Дмитрий, Ахмадеев Руслан, Ахметзянов Ильгиз

3. Каримов Богдан, Никитин Дмитрий, Ахмедов Алмаз

4. Шибалов Антон, Кренев Сергей, Бигашев Айдар

5. Авдеев Дмитрий, Мальков Иван, Каргинов Андрей.

— По какому принципу формировался состав экипажей «КАМАЗ-мастер» на этап чемпионата России в Ульяновске?

— В первую очередь он формировался под результат. Будет интересная борьба в категории грузовиков, потому что много новых лиц, а «МАЗ» будет стараться выиграть. «Урал» тоже будет стремиться показать хорошие результаты, тем более что за них поедет сын легендарного Владимира Геннадьевича Чагина — Игорь Чагин. Это здорово, мы это приветствуем: команда «Урал» подтянется и составит нам серьёзное соперничество.

Так что при формировании мы делали так, чтобы были и проверенные сильные экипажи, которые поедут на результат и параллельно будут испытывать какие-то новые элементы и агрегаты автомобиля, и «молодые». В частности у нас будет экипаж Дмитрия Авдеева, с которым поедут два опытных члена команды, которые будут помогать и подсказывать Дмитрию в процессе езды. У них, естественно, программа будет носить тренировочный характер, ведь для Дмитрия это первая гонка. Его задача — безошибочно довезти грузовик до финиша, проехать все тестовые дни, пролог и сами спецучастки.

— Организаторы «Дакара» некоторое время назад объявили о новом техническом регламенте с сильным упором на экологию. Появилась ли с тех пор какая-то конкретика?

— Насколько мы знаем, такой упор на «Дакаре», к сожалению, не делается. На сегодняшний день там ездит всего один электрогибридный грузовик. Его создатель — инженер-конструктор Марио Кресс. И пока больше ничего: все понимают, что реализация таких планов очень дорогостоящая.

— Ведёт ли «КАМАЗ-мастер» какую-то работу в данном «эконаправлении»?

— Для нас сейчас тоже непростые времена, что связано и с импортозамещением, и с мировой ситуацией. Так что сейчас сложно двигаться в этом направлении. Но мысли есть, и, как только появятся какие-то возможности шагать по этому пути, команда «КАМАЗ-мастер» этим займётся. В то же время не забывайте, что наш проект газодизельного грузовика – это тоже из разряда «зелёных» тем.

— В целом как вы считаете, насколько правы организаторы «Дакара»? Например, в Формуле-1 уже начинают осторожно говорить, что гибриды, возможно, не нужны — достаточно просто синтетического «чистого» топлива.

— Сложно здесь говорить, ведь, как я уже сказал, мы сами только начали делать наработки в этом направлении. Но мы ещё не ездили на такой машине, не знаем её. Вот в Формуле-1 уже используют гибридные двигатели, так что команды понимают, как подобная техника себя ведёт. Видимо, их не очень удовлетворяет её поведение на асфальте. Нам же ещё нужно это попробовать, прежде чем отвечать на такой вопрос.

Вот нам много раз задавали вопрос, для чего «КАМАЗ-мастер» построил капотный грузовик. И мы отвечаем — на капотнике едут наши соперники, и нам важно понимать, что это за машина. Понятно, что никто из конкурентов не даст на нём проехать, поэтому мы построили собственный. То же самое с гибридами или моторами, работающими на синтетическом топливе. Но на сегодняшний день в классе грузовиков таких примеров практически нет, поэтому пока что-то говорить сложно.