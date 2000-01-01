Легендарный Эдриан Ньюи принял новый вызов в Формуле-1. Его достижения впечатляют

Великолепная статистика

За годы своей работы Ньюи спроектировал множество болидов, на которых пилоты впоследствии выиграли более 200 Гран-при Формулы-1. Созданный Эдрианом RB19 стал самым успешным автомобилем в истории турнира, одержав победы в 21 из 22 гонок, в которых участвовал.