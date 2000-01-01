Впечатляющие достижения Эдриана Ньюи в Формуле-1
Легендарный Эдриан Ньюи переходит из «Ред Булл» в «Астон Мартин». Британская команда заполучила по-настоящему гениального инженера!
Великолепная статистика
За годы своей работы Ньюи спроектировал множество болидов, на которых пилоты впоследствии выиграли более 200 Гран-при Формулы-1. Созданный Эдрианом RB19 стал самым успешным автомобилем в истории турнира, одержав победы в 21 из 22 гонок, в которых участвовал.
Титулы
Также Ньюи завоевал с тремя командами 12 Кубков конструкторов и с семью гонщиками выиграл 13 личных зачётов.
Опытнейший специалист
Британский конструктор присоединится к «Астон Мартин» в 2025 году. За спиной Ньюи уже есть опыт работы в «Лейтон Хаус» (1988-1990), «Уильямсе» (1991-1996), «Макларене» (1997-2005) и «Ред Булл» (2006-2024).
Легендарный Эдриан Ньюи принял новый вызов в Формуле-1. Его достижения впечатляют
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