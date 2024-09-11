Миллиардер был посмешищем Ф-1, а теперь его боятся. Папа Стролл тащит середняка в топы

Объявление о переходе Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» не наделало слишком много шума — о нём все догадывались ещё за несколько дней до официального подтверждения. Тем не менее эта пресс-конференция была громким событием — «Астон Мартин» фактически заявил о претензиях сражаться за чемпионский титул 2026 года.

Да, Лоуренс Стролл с самого начала говорил, что его цель — победа в чемпионате. Тогда словам канадского миллиардера никто не верил, но теперь ясно, что это не было пустой бравадой.

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Лэнс и Лоуренс Строллы появились в паддоке в 2017 году — отец-миллиардер финансово поддерживал выступления сына, типичная для Формулы-1 история. Когда в следующем сезоне под руководством Падди Лоу в «Уильямсе» вместо машины построили кривое корыто, стоившее в том числе шанса Сергею Сироткину, Строллы решили купить дышавшую на ладан «Форс Индия» и сделать всё по-своему. Такое в паддоке встречается не так часто, но тоже в принципе не новость.

По-настоящему Стролл удивил в 2020-м, когда закупил для своей «Рейсинг Пойнт» (откровенно дурацкое название — ещё один повод для насмешек) чертежи прошлогоднего чемпионского «Мерседеса». Для мультимиллиардера Лоуренса это было самое логичное решение проблем с машиной, он знал, что так в Формуле-1 не принято. Это выглядело смело — и «розовые Мерседесы», как прозвали их в паддоке, дважды привели Лэнса на подиум и принесли команде победу на Гран-при Сахира.

Серхио Перес на Гран-при Сахира 2020 года Фото: Giuseppe Cacace — Pool/Getty Images

Проблемы покупки чужого шасси стали более очевидны в 2021 году, когда инженеры не знали, что дальше делать с «розовым Мерседесом», а команда откатилась на седьмое место Кубка конструкторов. Зато в тот момент «Рейсинг Пойнт» превратилась в «Астон Мартин» — и именно тогда Стролл-старший стал собирать свой чемпионский проект.

В первую очередь Стролл пригласил в команду высококлассных инженеров во главе с Дэном Фэллоузом, который учился у Эдриана Ньюи, и привлёк мощного спонсора в лице «Арамко». Практически сразу началось строительство новой базы в Сильверстоуне, а затем команда приступила к созданию собственной аэродинамической трубы — самой современной в Формуле-1. Лоуренс обеспечил команде всё необходимое — финансирование, инфраструктуру, опытных специалистов.

Приглашение Эдриана Ньюи — это в каком-то смысле последний элемент мозаики. Британский инженер должен обеспечить гладкую работу всей команды — причём в роли управляющего технического партнёра он волен всё сделать по-своему. Инженерное чутьё и организационный опыт — это то, что позволит добиться от собранного Строллом механизма эффективности.

В 2026 году «Астон Мартин» перейдёт на двигатели «Хонды», которая три года подряд выигрывает титулы с «Ред Булл». Команда Стролла наконец получит заводскую поддержку и перестанет полагаться на клиентские моторы. И теперь «Астон Мартин» — если и не фаворит сезона-2026, то по меньшей мере одна из пятёрки топ-команд…

Фернандо Алонсо, Эдриан Ньюи с Лоуренсом и Лэнсом Строллами Фото: Zak Mauger/Getty Images for Aston Martin

Как бы ни сложился для «Астон Мартин» сезон-2026, Лоуренс Стролл уже сделал немыслимое — фактически на пустом месте (от «Форс Индия» к концу 2010-х осталось уже не так много) создал современную команду с мощнейшей инфраструктурой. Успех его детищу не гарантирован — могут возникнуть проблемы с новыми моторами, инженеры могут что-то напутать или Ньюи поведёт их в неверном направлении.

Впрочем, как бы ни сложился для «Астон Мартин» сезон-2026, это уже команда чемпионского калибра. И дело здесь не только в инженерных талантах Ньюи. Таким «Астон Мартин» сделал его владелец, который чётко и планомерно создал для команды всё необходимое. Как следует из слов Эдриана, он едва ли согласился бы на переход, если бы не Лоуренс и его страсть. Так что когда зелёные машины начнут выигрывать Гран-при, постараемся не забывать, что это заслуга не только Ньюи, но и Стролла.