5 причин, почему «Астон Мартин» может провалиться даже с Ньюи

Переход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин», а также тот факт, что знаменитый инженер приступит к работе уже в марте 2025 года и намерен работать полноценно, а не в режиме «суперконсультанта», делает его новую команду одним из фаворитов Формулы-1 с сезона-2026, когда вступит в силу новый технический регламент. Новая суперсовременная база со свеженькой аэродинамической трубой, другие звёздные инженеры, заводская поддержка «Хонды», мощные финансовые влияния владельца со спонсорами и неувядающий Фернандо Алонсо за рулём — всё это серьёзные аргументы в пользу «Астон Мартин».

И всё же светлое будущее команды из Сильверстоуна зависит от очень многих факторов — не исключено, что в том же 2026 году мы будем говорить о таком же неудачном сезоне, что и сейчас. Что же может пойти не так?

1. Как справится «Хонда»?

Напомним, в 2026-м нас ждёт как новый технический регламент по шасси, так и обновление требований к двигателям. Если совсем не вдаваться в детали, то теперь из силовых установок выкинут генератор тепловой энергии, в то время как генератор кинетической энергии будет отвечать уже за 50% мощности, оставляя двигателю внутреннего сгорания оставшуюся половину. При этом новые ДВС будут работать на углеродно-нейтральном экотопливе.

В общем, вроде бы многие прежние компоненты на месте, однако инженерам предстоит действительно серьёзный вызов по переработке нынешних силовых блоков и их развитию. Никто не даст гарантий, что «Хонда» справится с этим упражнением лучше конкурентов вроде «Мерседеса» и «Феррари». И если японцы плохо начнут, то уже никакие технические решения Ньюи и компании не спасут. При серьёзном дефиците лошадиных сил о борьбе за чемпионство придётся забыть.

2. Как сработается технический штаб «Астона»?

До марта 2025 года у Ньюи есть достаточно времени, чтобы продумать структуру технического штаба команды. Напомним, сейчас за всё отвечает бывший коллега Эдриана по «Ред Булл» Дэн Фэллоуз, который сохранит пост технического директора, однако взамен прежней свободы получит сразу двух начальников — помимо Ньюи, это ещё и нынешний технический директор «Феррари» Энрике Кардиле, у которого будет должность главного технического директора.

Как будут поделены зоны ответственности? Сработают ли теоретические решения на практике? Не уязвлён ли Фэллоуз своим фактическим понижением до прежнего статуса зама и не попробуют ли воспользоваться этим конкуренты и переманить Дэна? Ответы на все эти вопросы даст только время.

Материалы по теме Фэллоуз отреагировал на переход Ньюи. Ранее сообщалось, что два инженера не общаются

3. Что по пилотам?

Даже если «Астон» получит технику, позволяющую сражаться за титулы, возникнет ещё одно опасение: потянут ли новый уровень гонщики? Ну, про Лэнса Стролла подробно говорить не будем. Есть консенсус, что канадец — пилот нормальный, достойный уровня Ф-1, но не орёл. Как сказал бы откровенный Джеймс Ваулз, «не особенный». Если возникнет драка за титул, сомнительно, что Лэнс в ней победит.

Что же до Фернандо Алонсо, то к его уровню и регалиям вопросов нет, но все прекрасно помнят про возраст испанца. На старте сезона-2026 двукратному чемпиону мира будет 44 с половиной года, и никто, включая самого Алонсо, не знает, как долго он сможет поддерживать свой нынешний уровень. Уже в этом сезоне Фернандо выглядит чуть хуже, чем в 2023-м, но это можно списать на падение уровня машины, а с ней и мотивации гонщика. Так или иначе, повод для тревоги есть.

Фернандо Алонсо и Эдриан Ньюи Фото: Andrew Ferraro/Getty Images

4. Не «постареет» ли Ньюи?

Если мы говорим про возраст, то, увы, не обойти стороной и самого Эдриана. В декабре Ньюи стукнет 66 лет — как долго его гениальный мозг ещё будет способен генерировать великие идеи? Есть повод для оптимизма: доминирующий болид «Ред Булл» был создан при активном участии Эдриана совсем недавно.

И всё-таки не стоит считать, что участие Ньюи в работе над болидом — гарантия успеха. Давайте вспомним, как «Макларен» вечно проигрывал «Феррари» в начале 2000-х, да и у «Ред Булл» был долгий период относительного спада. Да, львиная доля вины была на слабых моторах «Рено», но «быки» признавались, что и их первые шасси после смены правил были не «вау».

5. Не испортит ли всё Стролл-старший?

Закольцуем все сомнения фигурой владельца команды. Считается, что Лоуренс Стролл хоть и крутой бизнесмен (и, что важно, достаточно богатый, чтобы реализовывать собственные планы), но вот спокойствия и терпения его хватает не всегда. Из стана «Астон Мартин» уже неоднократно доносились слухи, что когда результаты оказываются хуже ожиданий, то Стролл-старший быстро свирепеет, и атмосфера становится токсичной.

Вот представьте, что «Хонде» будет не хватать мощности или надёжности, а Ньюи и компания с ходу не построят самовоз — в такой ситуации Строллу потребуется выдержка, чтобы банально дать команде время и не начать её разваливать претензиями и резкими шагами.

Успокаивает авторит Ньюи и то, что он становится акционером команды — можно предположить, что Лоуренс будет достаточно обходителен с Эдрианом и прислушается к его рекомендациям. А иначе все масштабные приготовления «Астона» не помогут.