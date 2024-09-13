На стиле! Азербайджанские маршалы Гран-при стали героями дня в Формуле-1

В пятницу одними из главных героев Гран-при Азербайджана стали трековые маршалы, эвакуировавшие разбитую в первой сессии свободных заездов «Феррари» Шарля Леклера.

Шарль Леклер после аварии в первой тренировке Фото: x.com/f1

С работой маршалы справились, как всегда, быстро и оперативно, но обратили они на себя внимание необычным головным убором — у троих сотрудников поста на головах вместо привычных шлемов были стильные кепки.

Неизвестно, как это сказалось на безопасности волонтёров, но колорита азербайджанской гонке придало точно.

Селфи Шарля Леклера с маршалами после аварии Фото: Из личного архива Леклера

«Почему-то на нашей гонке и на многих других каска необязательна. А про кепки — их в простонародье называют «аэродром» — ребята и не спрашивали», — приводит слова одного из маршалов по имени Тарлан телеграм-канал First Places.

Отметим, что для Леклера это уже далеко не первая авария в Баку, и в этот раз столкновение с отбойником вновь не прошло бесследно. Шарль, во-первых, пропустил почти всю первую тренировку, а затем столкнулся с проблемами во второй: отремонтированную машину на трассе тянуло в сторону.

Леклер во второй сессии тренировок Фото: Clive Mason/Getty Images

Леклер вернулся в боксы, механики поработали с машиной, после чего гонщик вновь выехал на трассу и даже показал лучшее время дня, опередив Серхио Переса на 0,006 секунды.

На фоне не самого высокого темпа «Макларена» и неясной формы «Ред Булл» у «Феррари» в этот раз может появиться реальный шанс на победу. Если, конечно, Леклер будет пересекаться с бакинскими маршалами исключительно вне трассы.