Слабая квалификация Ферстаппена в Баку. Но у Норриса всё гораздо хуже!

Q1: жуткое невезение Норриса

Сильное улучшение состояния трассы в Баку привело к тому, что практически всё в стартовом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана зависело от финальных быстрых кругов — в безопасности себя не могли чувствовать даже представители «Феррари» и «Макларена». И в итоге Ландо Норриса ждал кошмар. Команда напрасно решила выпустить его одним из последних, что увеличивало шанс поймать какой-нибудь жёлтый флаг — так в итоге и вышло. Перед британцем в боксы медленно возвращалась подбитая «Альпин» Эстебана Окона, и Норрису пришлось поднять ногу с педали газа. Итог — кошмарное 17-е место! Да уж… При этом позднее появились видеоповторы, согласно которым жёлтых флагов не было — возможно, команда и пилот напрасно перестраховались.

Позади Ландо оказались два представителя «Кик-Заубера» (на сей раз Боттас привёз Чжоу шесть десятых) и, разумеется, Окон, познакомившийся с бакинскими отбойниками. На самой обидной 16-й позиции расположился Даниэль Риккардо — он оказался медленнее Цуноды на две десятые секунды.

Q2: Берман с ходу победил Халка, Колапинто — в десятке!

Второй сегмент превратился в бенефис новичков — Франко Колапинто и Оливера Бермана. «Уильямс» смотрится в Баку замечательно, но нельзя списывать высокие результаты аргентинца на «самовоз»: в Q2 Колапинто оказался быстрее Албона! Если вчерашний гонщик Ф-2 уверенно прошёл дальше, то Алекс добрался туда с 10-м временем, уступив напарнику три с лишним десятые — ну дела!

Что же до Бермана, то он хоть и стал 11-м, но при этом уверенно опередил Нико Хюлькенберга. Немец, всю квалификацию жаловавшийся на плохое поведение машины во втором повороте, проиграл молодому британцу две десятые и будет стартовать только 14-м. Два «Хааса» разделили Юки Цунода и Пьер Гасли (видимо, объективный уровень «РБ» и «Альпин» в Баку), а замкнул протокол сегмента Лэнс Стролл. Канадец проехал на секунду медленнее Фернандо Алонсо — полный провал!

Q3: уверенная победа Леклера

В решающем сегменте квалификации свои претензии на поул моментально предъявила «Феррари»: на пока ещё виртуальном первом ряду Леклер опережал Сайнса, дальше шли Пиастри и Расселл, а вот Макс Ферстаппен уступал более шести десятых после серьёзной ошибки на первом быстром круге. Впрочем, и без неё нидерландец не выглядел фаворитом в борьбе за поул — это подтвердила концовка сегмента.

Сайнс во второй раз улучшить не смог, а вот Леклер ещё ускорился и комфортно опередил испанца на четыре с лишним десятые — есть поул монегаска! Карлос в итоге еле сохранил третью позицию, опередив Серхио Переса всего на восемь тысячных. Ну а второе место завоевал Оскар Пиастри — единственный оставшийся «Макларен» уступил быстрейшей «Феррари» три десятые. При этом сам австралиец назвал свой круг «грязным» — мол, резерв ещё был. Но нет уверенности, что даже при чистом прохождении Оскар вырвал бы поул.

А что же Ферстаппен? Макс проиграл Пересу две десятые и уйдёт в бой шестым позади Джорджа Расселла. Британец в очередной раз оказался в квалификации быстрее Льюиса Хэмилтона — семикратный чемпион уступил напарнику аж четыре десятые и будет стартовать седьмым.

Замкнули десятку Алонсо, Колапинто и Албон. Это триумф новичка, но опередить Алекса ему помогли механики «Уильямса», которые… забыли достать фен из верхнего воздухозаборника! Таиландцу пришлось извлекать его самостоятельно — Алекс справился, но понятно, что подготовка к финальной попытке получилась так себе. Так или иначе, оба «Уильямса» на пятом ряду — отличный результат для команды, где-то радуется Карлос Сайнс.

Воскресная гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 должна получиться как всегда яркой. Она стартует 15 сентября в 14:00 по московскому времени, не пропустите!