Опять катастрофа. Норрис вместе с «Маклареном» просто сам отдаёт титул!

Квалификация Гран-при Азербайджана завершилась полнейшим провалом одного из претендентов на чемпионство — Ландо Норрис не вышел из первого сегмента и стартует в воскресной гонке лишь 17-м. Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен тоже выступил не лучшим образом — он квалифицировался шестым, и на этом фоне у Норриса имелся шанс разом отыграть у нидерландца 10-15 очков. Теперь же ситуация обратная: у Ферстаппена появилась отличная возможность поправить сократившийся было отрыв.

Разбираемся, что произошло с Ландо…

Ошибка или жёлтые флаги?

После первых попыток в первом сегменте Пиастри и Норрис расположились в топ-6. Обычно этого достаточно, чтобы пройти в Q2, однако это был случай особый. Асфальт уличной трассы в Баку куда менее прорезинен, на нём больше пыли, и потому с каждым кругом состояние покрытия улучшается быстрее, чем на стационарном автодроме. То есть сразу было понятно, что показанных результатов гонщикам «Макларена» может не хватить.

На финальные попытки в Q1 Пиастри и Норрис отправились в числе последних — к этому моменту соперники уже улучшились и отбросили гонщиков «Макларена» в зону вылета. Оскар шёл по трассе первым, завершил круг с третьим временем и благополучно прошёл в следующий раунд. Однако в тот момент, когда австралиец заканчивал быстрый круг, судьи вывесили жёлтые флаги на финишной прямой после финального поворота — возникли проблемы у Эстебана Окона.

Норрис в этот момент выходил из последнего поворота — и допустил в нём небольшую помарку, налетев на поребрик и выехав чуть шире. В следующее мгновение на руле у Ландо загорелся сигнал о жёлтых флагах. Кроме того, перед ним жёлтым цветом засветилось электронное табло. Норрис отпустил педаль газа, не закончил круг и остался лишь 17-м, хотя уже буквально через секунду жёлтые флаги были сняты.

«Машина была хороша, но все проехали вторые круги, а я — нет. Не повезло. На том круге я бы легко показал второе время. Жаль, что я ничего не мог с этим поделать. Что есть, то есть, но завтрашняя гонка будет длинной, у нас осталось много свежих шин. Сделаем всё, что в наших силах, и посмотрим, что нам удастся», — выдавил из себя после сессии Норрис.

Ошибка Норриса в последнем повороте Фото: Кадр трансляции

Важно заметить: очень вероятно, что и без жёлтых флагов, которые действительно были в момент его проезда, круг Норрису не засчитали бы. В том самом злополучном повороте, где Ландо выбросило шире, он, судя по всему, пересёк границу трассы всеми четырьмя колёсами. По кадрам телетрансляции сложно судить однозначно, но похоже, если бы Норрис закончил этот круг, его аннулировали бы судьи.

Однако если «Макларен» в том эпизоде остался в пределах трассы хотя бы на миллиметр, то в Q2 Ландо прошёл бы. Да, он испортил себе выход на главную прямую и тем самым потерял какое-то время, но вряд ли потеря была очень большой. Из слов Норриса следует, что он ехал примерно в темпе Пиастри, а Оскар был на 0,439 секунды быстрее занявшего 15-е место Алонсо. Едва ли на ошибке в последнем повороте британец потерял так много.

Тут возникает вопрос: а не ошиблись ли в «Макларене», когда бросили круг, увидев жёлтые флаги? Судя по тому, что уже через секунду сигнализация исчезла, гонщик мог продолжать атаковать. Но кто же знал, что флаги снимут через секунду? Если бы Норрис не отпустил педаль газа, то мог бы затем нарваться на штраф за игнорирование жёлтых флагов. Хотя даже в таком случае Ландо наверняка стартовал бы выше 17-го места.

Но есть и ещё один вопрос, и на него ответ найти куда труднее. Почему в «Макларене» отправили своих пилотов на решающие попытки последними? Да, трасса улучшалась, но темп «Макларена» всё равно позволял уверенно пройти в топ-15. Когда выезжаешь в середине пелотона, риск попасть под красные или жёлтые флаги ниже — впереди попросту меньше пилотов, которые могли бы допустить ошибку… Тут же риск был максимальный — и в итоге Норрис нарвался-таки на жёлтые флаги.

И что теперь?

В последний раз Норрис стартовал так низко в Мехико в прошлом году. Тогда, к слову, Ландо допустил ошибку во второй попытке, а третью потерял из-за жёлтых флагов после разворота Алонсо. Тем не менее на следующий день британец прорвался на пятое место.

Шанс отыграться у Ландо есть и сейчас — в Баку очень эффективная DRS, обгонять здесь проще, чем на большинстве других трасс чемпионата. Однако в этот уикенд «Макларен» не так силён, как в предыдущих гонках, а потому прорываться будет не так и просто.

Но главная проблема в том, что Ферстаппен далеко впереди — он стартует шестым. «Ред Булл» продолжает испытывать проблемы с балансом, Максу явно непросто пилотировать автомобиль, и если бы Норрис был впереди, нидерландец вынужден был бы атаковать — и мог допустить ошибку. Но теперь такого прессинга нет, Макс может спокойно провести гонку и даже упрочить отрыв в чемпионате.

Главным же фаворитом гонки после квалификации выглядит «Феррари». «Скудерия» демонстрировала высокий темп на длинных отрезках и будет сражаться впереди двумя машинами, в то время как Оскар Пиастри в лидирующей группе остался в одиночестве. Тем не менее битва обещает быть непредсказуемой.