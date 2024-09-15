Когда казалось, что вторая половина чемпионата превратится в погоню «Макларена» за «Ред Булл» (а конкретно – Ландо Норриса за Максом Ферстаппеном), на авансцену вдруг вернулся Шарль Леклер и его «Феррари». После победы в Монце монегаск сохранил блестящую форму и в Баку, где завоевал поул-позишен. Теперь Леклер выглядит фаворитом гонки – с учётом, что Ферстаппен стартует только шестым, а провалившийся Ландо Норрис – 17-м. Главным соперником Шарля видится его сосед по первому ряду Оскар Пиастри, но бакинские Гран-при всегда непредсказуемые, так что предвкушаем неожиданности!

Все подробности Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона-2024, а также основной гонки Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!

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