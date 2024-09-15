Когда казалось, что вторая половина чемпионата превратится в погоню «Макларена» за «Ред Булл» (а конкретно – Ландо Норриса за Максом Ферстаппеном), на авансцену вдруг вернулся Шарль Леклер и его «Феррари». После победы в Монце монегаск сохранил блестящую форму и в Баку, где завоевал поул-позишен. Теперь Леклер выглядит фаворитом гонки – с учётом, что Ферстаппен стартует только шестым, а провалившийся Ландо Норрис – 17-м. Главным соперником Шарля видится его сосед по первому ряду Оскар Пиастри, но бакинские Гран-при всегда непредсказуемые, так что предвкушаем неожиданности!
Все подробности Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона-2024, а также основной гонки Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!
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Столкновение Антонелли и Мэлоуни! Кими уезжает вперёд, а Зейн утыкается в отбойник и пытается задним ходом вернуться на трассу — мимо тем временем проезжает буквально весь пелотон.
Ошибся Мэлоуни на торможении, заблокировал колёса и фактически налетел на Антонелли.
Тем временем в конце десятого круга в боксах останавливается Мини. На пит-стопах не побывали лишь Фиттипальди и Хаджар — они лидируют в гонке.
В конце седьмого круга Дюрксен, Кроуфорд и Браунинг первыми сворачивают на обязательные пит-стопы.
Кругом спустя останавливаются Мартинс, Версхор, Антонелли, Арон, Хаугер и Мията. Механики Prema и ART замешкались — и первым с пит-лейна из этой тройки выезжает Версхор!
В лидеры гонки временно выходят Мэлоуни и Бортолето, но и они останавливаются — на девятом круге. И Мэлоуни выезжает на трассу вторым — позади Версхора, но впереди Антонелли и Мартинса!
Пит-стопы ещё не совершили Мини, Фиттипальди и Хаджар — они возглавляют пелотон в данный момент.
Мартинс атакует Версхора с помощью DRS на главной прямой и в первом повороте выходит в лидеры гонки!
Кроме того, Мэнселл опередил Дюрксена и поднялся на шестую позицию.
7-й круг: 1 Мартинс — 2 Версхор — 3 Антонелли — 4 Мэлоуни — 5 Бортолето — 6 Мэнселл — 7 Дюрксен — 8 Мини — 9 Арон — 10 Кроуфорд.
Антонелли отбирает у Мартинса лучший круг гонки — 1.57,754.
Тем временем Арон опередил Кроуфорда и вышел на девятое место.
6-й круг: 1 Версхор — 2 Мартинс — 3 Антонелли — 4 Мэлоуни — 5 Бортолето — 6 Дюрксен — 7 Мэнселл — 8 Мини — 9 Арон — 10 Кроуфорд.
Виктор Мартинс уже прессингует Рихарда Версхора в борьбе за лидерство! Антонелли немного отстал от пары лидеров, но всё равно рядом. Правда, Кими сам находится под прессингом со стороны Зейна Мэлоуни.
Пять кругов позади.
Мартинс на главной прямой проходит Антонелли и выходит на вторую позицию! Виктор также ставит лучший круг гонки — 1.59,985.
4-й круг: 1 Версхор — 2 Мартинс — 3 Антонелли — 4 Мэлоуни — 5 Бортолето — 6 Дюрксен — 7 Мэнселл — 8 Мини — 9 Кроуфорд — 10 Арон.
Сейфти-кар после двух кругов возвращается в боксы, а заезд начинается в боевом режиме. Пелотон без проблем преодолевает первый поворот. Версхор лидирует, Антонелли готовит на него атаку, следом идёт Мартинс, который в любой момент может включиться в борьбу.
В глубине пелотона за 11-е место сражаются Браунинг и Хаугер, и последний одерживает верх.
Пит-лейн открыт, пелотон выезжает на трассу за автомобилем безопасности.
Отсчёт гонки перешёл на таймер — 34 минуты до финиша заезда.
Судьи объявляют, что на рестарте Мини будет седьмым, впереди Мэнселла, а Кроуфорд — девятым, впереди Арона.
01/29: 1 Версхор — 2 Антонелли — 3 Мартинс — 4 Мэлоуни — 5 Бортолето — 6 Дюрксен — 7 Мини — 8 Мэнселл — 9 Кроуфорд — 10 Арон.
Рестарт будет дан с хода, процедура начнётся в 11:13 по московскому времени.
Жуткий завал на старте гонки Формулы-2
Завал на старте Формулы-2! Несколько машин разбиты, одна перевёрнута, болид Куша Майни разрушен почти на молекулы — от задней части осталась лишь груда металла.
Завал на старте гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
На повторе видно, что Майни заглох на старте, и в его стоящую машину на разгоне врезались Оливер Гёте и Хосеп-Мария Марти — именно его машину подбросило в воздух. Кроме того, повреждены машины Рафаэля Виллагомеса и Нильса Колена. Лишь 17 машин доехали до первого поворота.
Гонка тут же остановлена красными флагами. Все пилоты, к счастью, в порядке.
Разбитая машина Марти
Фото: x.com/formula2
01/29: 1 Версхор — 2 Антонелли — 3 Мартинс — 4 Мэлоуни — 5 Бортолето — 6 Дюрксен — 7 Мэнселл — 8 Мини — 9 Арон — 10 Кроуфорд.
Пилоты отправляются на прогревочный круг. В Баку 26 градусов тепла, температура асфальта — 41 градус.
С поул-позиции стартует Рихард Версхор, он разделит первый ряд с Андреа Кими Антонелли. Следом расположились Виктор Мартинс и Зейн Мэлоуни, а Куш Майни и Габриэл Бортолето разделят третий ряд.
Исак Хаджар после вылета в первом повороте во время квалификации стоит на решётке лишь 20-м.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
Большой автоспортивный день в Баку начинается с гонки Формулы-2 — он стартует в 10:35 по Москве, и перед этим вспомним положение в чемпионате.
Возглавляет турнирную таблицу Исак Хаджар, однако идущий вторым Габриэл Бортолето накануне сократил отставание от протеже «Ред Булл» до 6,5 очка. Следом идут Зейн Мэлоуни, Пол Арон и Джек Кроуфорд — все трое сохраняют шансы на титул, но сегодня до Хаджара точно не дотянутся.
Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Исак Хаджар (Campos) — 165 очков.
2. Габриэл Бортолето (Invicta) — 158,5.
3. Зейн Мэлоуни (Rodin) — 135.
4. Пол Арон (Hitech) — 127.
5. Джек Кроуфорд (DAMS) — 113.
6. Андреа Кими Антонелли (Prema) — 101.
7. Франко Колапинто (MP) — 96.
8. Деннис Хаугер (MP) — 83,5.
9. Виктор Мартинс (ART) — 79.
10. Куш Майни (Invicta) — 74.