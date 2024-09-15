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Формула-1, Гран-при Азербайджана 2024 года 15 сентября — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Жуткий завал на старте гонки Ф-2 — три машины уничтожены. Гран-при Азербайджана — LIVE
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Азербайджана Ф-1
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Старт Гран-при Азербайджана Формулы-1 — в 14:00 мск.

Когда казалось, что вторая половина чемпионата превратится в погоню «Макларена» за «Ред Булл» (а конкретно – Ландо Норриса за Максом Ферстаппеном), на авансцену вдруг вернулся Шарль Леклер и его «Феррари». После победы в Монце монегаск сохранил блестящую форму и в Баку, где завоевал поул-позишен. Теперь Леклер выглядит фаворитом гонки – с учётом, что Ферстаппен стартует только шестым, а провалившийся Ландо Норрис – 17-м. Главным соперником Шарля видится его сосед по первому ряду Оскар Пиастри, но бакинские Гран-при всегда непредсказуемые, так что предвкушаем неожиданности!

Все подробности Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона-2024, а также основной гонки Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!

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Жуткий завал на старте гонки Формулы-2
Live Дмитрий Захарченко

Столкновение Антонелли и Мэлоуни! Кими уезжает вперёд, а Зейн утыкается в отбойник и пытается задним ходом вернуться на трассу — мимо тем временем проезжает буквально весь пелотон.

Ошибся Мэлоуни на торможении, заблокировал колёса и фактически налетел на Антонелли.

Тем временем в конце десятого круга в боксах останавливается Мини. На пит-стопах не побывали лишь Фиттипальди и Хаджар — они лидируют в гонке.

11:27 Дмитрий Захарченко

В конце седьмого круга Дюрксен, Кроуфорд и Браунинг первыми сворачивают на обязательные пит-стопы.

Кругом спустя останавливаются Мартинс, Версхор, Антонелли, Арон, Хаугер и Мията. Механики Prema и ART замешкались — и первым с пит-лейна из этой тройки выезжает Версхор!

В лидеры гонки временно выходят Мэлоуни и Бортолето, но и они останавливаются — на девятом круге. И Мэлоуни выезжает на трассу вторым — позади Версхора, но впереди Антонелли и Мартинса!

Пит-стопы ещё не совершили Мини, Фиттипальди и Хаджар — они возглавляют пелотон в данный момент.

11:26 Дмитрий Захарченко

Мартинс атакует Версхора с помощью DRS на главной прямой и в первом повороте выходит в лидеры гонки!

Кроме того, Мэнселл опередил Дюрксена и поднялся на шестую позицию.

7-й круг: 1 Мартинс — 2 Версхор — 3 Антонелли — 4 Мэлоуни — 5 Бортолето — 6 Мэнселл — 7 Дюрксен — 8 Мини — 9 Арон — 10 Кроуфорд.

11:26 Дмитрий Захарченко

Антонелли отбирает у Мартинса лучший круг гонки — 1.57,754.

Тем временем Арон опередил Кроуфорда и вышел на девятое место.

6-й круг: 1 Версхор — 2 Мартинс — 3 Антонелли — 4 Мэлоуни — 5 Бортолето — 6 Дюрксен — 7 Мэнселл — 8 Мини — 9 Арон — 10 Кроуфорд.

11:25 Дмитрий Захарченко

Виктор Мартинс уже прессингует Рихарда Версхора в борьбе за лидерство! Антонелли немного отстал от пары лидеров, но всё равно рядом. Правда, Кими сам находится под прессингом со стороны Зейна Мэлоуни.

Пять кругов позади.

11:22 Дмитрий Захарченко

Мартинс на главной прямой проходит Антонелли и выходит на вторую позицию! Виктор также ставит лучший круг гонки — 1.59,985.

4-й круг: 1 Версхор — 2 Мартинс — 3 Антонелли — 4 Мэлоуни — 5 Бортолето — 6 Дюрксен — 7 Мэнселл — 8 Мини — 9 Кроуфорд — 10 Арон.

11:20 Дмитрий Захарченко

Сейфти-кар после двух кругов возвращается в боксы, а заезд начинается в боевом режиме. Пелотон без проблем преодолевает первый поворот. Версхор лидирует, Антонелли готовит на него атаку, следом идёт Мартинс, который в любой момент может включиться в борьбу.

В глубине пелотона за 11-е место сражаются Браунинг и Хаугер, и последний одерживает верх.

11:13 Дмитрий Захарченко

Пит-лейн открыт, пелотон выезжает на трассу за автомобилем безопасности.

Отсчёт гонки перешёл на таймер — 34 минуты до финиша заезда.

10:52 Дмитрий Захарченко

Судьи объявляют, что на рестарте Мини будет седьмым, впереди Мэнселла, а Кроуфорд — девятым, впереди Арона.

01/29: 1 Версхор — 2 Антонелли — 3 Мартинс — 4 Мэлоуни — 5 Бортолето — 6 Дюрксен — 7 Мини — 8 Мэнселл — 9 Кроуфорд — 10 Арон.

Рестарт будет дан с хода, процедура начнётся в 11:13 по московскому времени.

10:40 Дмитрий Захарченко

Жуткий завал на старте гонки Формулы-2

Завал на старте Формулы-2! Несколько машин разбиты, одна перевёрнута, болид Куша Майни разрушен почти на молекулы — от задней части осталась лишь груда металла.

Завал на старте гонки Формулы-2

Завал на старте гонки Формулы-2

Фото: x.com/formula2

На повторе видно, что Майни заглох на старте, и в его стоящую машину на разгоне врезались Оливер Гёте и Хосеп-Мария Марти — именно его машину подбросило в воздух. Кроме того, повреждены машины Рафаэля Виллагомеса и Нильса Колена. Лишь 17 машин доехали до первого поворота.

Гонка тут же остановлена красными флагами. Все пилоты, к счастью, в порядке.

Разбитая машина Марти

Разбитая машина Марти

Фото: x.com/formula2

01/29: 1 Версхор — 2 Антонелли — 3 Мартинс — 4 Мэлоуни — 5 Бортолето — 6 Дюрксен — 7 Мэнселл — 8 Мини — 9 Арон — 10 Кроуфорд.

10:36 Дмитрий Захарченко

Пилоты отправляются на прогревочный круг. В Баку 26 градусов тепла, температура асфальта — 41 градус.

10:27 Дмитрий Захарченко

С поул-позиции стартует Рихард Версхор, он разделит первый ряд с Андреа Кими Антонелли. Следом расположились Виктор Мартинс и Зейн Мэлоуни, а Куш Майни и Габриэл Бортолето разделят третий ряд.

Исак Хаджар после вылета в первом повороте во время квалификации стоит на решётке лишь 20-м.

Стартовая решётка гонки Формулы-2

Стартовая решётка гонки Формулы-2

Фото: x.com/formula2

10:15 Дмитрий Захарченко

Большой автоспортивный день в Баку начинается с гонки Формулы-2 — он стартует в 10:35 по Москве, и перед этим вспомним положение в чемпионате.

Возглавляет турнирную таблицу Исак Хаджар, однако идущий вторым Габриэл Бортолето накануне сократил отставание от протеже «Ред Булл» до 6,5 очка. Следом идут Зейн Мэлоуни, Пол Арон и Джек Кроуфорд — все трое сохраняют шансы на титул, но сегодня до Хаджара точно не дотянутся.

Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Исак Хаджар (Campos) — 165 очков.
2. Габриэл Бортолето (Invicta) — 158,5.
3. Зейн Мэлоуни (Rodin) — 135.
4. Пол Арон (Hitech) — 127.
5. Джек Кроуфорд (DAMS) — 113.
6. Андреа Кими Антонелли (Prema) — 101.
7. Франко Колапинто (MP) — 96.
8. Деннис Хаугер (MP) — 83,5.
9. Виктор Мартинс (ART) — 79.
10. Куш Майни (Invicta) — 74.

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