Мотористы «Рено» организуют митинги — а их моторы Ф-1 в этот момент глючат один за другим

На проходящем в эти дни Гран-при Азербайджана запланированы новые акции протеста мотористов из Вири-Шатийона — они требуют от «Рено» отказаться от закрытия департамента и перехода «Альпин» на клиентские двигатели. Протестующих поддержал профсоюз «Рено», да и в целом призыв сберечь производство Формулы-1 во Франции смотрится трогательно и вызывает сочувствие.

И именно в этот уикенд двигатели, спроектированные и построенные в Вири-Шатийоне, выглядят особенно плохо. За два дня двигатели «Альпин» в той или иной степени ломались четыре раза, из-за чего Гасли и Окон оказались в квалификации худшими.

Нужны ли Франции такие моторы?

Проблемы посыпались на французскую команду с начала уикенда: уже после трёх кругов в начале первой тренировки отказала силовая установка Эстебана Окона — он потерял мощность и простоял всю сессию в боксах. Во второй тренировке уже на машине Пьера Гасли засбоила батарея, из-за чего тот чуть не впечатал в стену Ландо Норриса, находившегося на быстром круге.

В субботу проблемы продолжились: двигатель на машине Окона теперь не выдержал и одного круга, отказав сразу после выезда из боксов. Подготовиться к квалификации Эстебан толком не смог и в финальной попытке в первом сегменте он задел стену. Окон в итоге замкнул протоколы, уступив даже постоянно обретающимся позади пилотам «Кик-Заубера».

Пьер Гасли на Гран-при Азербайджана Фото: Clive Mason/Getty Images

Пьер Гасли во второй сегмент прошёл, однако в последней попытке его двигатель снова засбоил: произошло превышение допустимого лимита на мгновенный расход топлива в 100 кг/ч. В команде признали вину, объяснив это именно сбоем силовой установки, Гасли же был исключён из протоколов — он в гонке стартует последним.

Бриаторе разгребает бардак

Команда из Энстоуна, ранее известная как «Бенеттон» и «Рено», переживает очередную трансформацию — при том что предыдущая даже не успела толком начаться. Теперь за команду отвечает Флавио Бриаторе, который дважды приводил её к чемпионству — сначала с Михаэлем Шумахером, потом — с Фернандо Алонсо. Он же, к слову, однажды её и уничтожил, подстроив аварию Пике в Сингапуре в 2008-м.

Кристиан Хорнер и Флавио Бриаторе на Гран-при Нидерландов Фото: Mark Thompson/Getty Images

Бриаторе назначил руководителем команды Оливера Оукса, экс-пилота, сделавшего себе имя в молодёжных гонках. Флав рассчитывает, что Оукс станет новым Кристианом Хорнером, а сам Оливер говорит, что готов принять за команду пулю. Это похвально, но не то чтобы Бруно Фамен до него как-то отказывался брать на себя ответственность. Непохоже, чтобы проблема команды была именно в этом.

За последнее время Энстоун покинули все ключевые специалисты последних лет, и Бриаторе с Оуксом теперь предстоит собирать команду заново. Хорошая новость в том, что у них практически полная свобода, есть возможность принимать смелые решения. И теперь принять решение о закрытии базы в Вири-Шатийоне стало немного проще.