Гонщик Формулы-1 протестировал спорткар из Lego
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис решился прокатиться на McLaren P1, полностью состоящем из Lego — пожалуй, за исключением колёс. Для создания этого автомобиля понадобилось 8433 часа и 342 тысячи деталей.
Ощущения Ландо Норриса
Гонщик рассказал, что это был его самый необычный опыт на трассе, и предположил, что теперь ни один гоночный симулятор не сможет сравниться с этим заездом!
«Макларен» собрал из Lego настоящий спорткар, его протестировал гонщик Ф-1. Видео
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