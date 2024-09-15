Боевик на финише гонки Ф-1 в Баку: «Феррари» и «Ред Булл» в стене, Пиастри обыграл Леклера

Уличная гонка в Баку максимально интриговала. Было непонятно, кто же фаворит: обладатель поула Леклера, Пиастри на сверхбыстром «Макларене» или, быть может, такой быстрый в Баку Перес на «Ред Булл». Дополнительный нюанс — не вмешается ли в борьбу сейфти-кар? В общем должно было получиться весело…

Леклер показал пример Норрису

На старте гонки Леклер показал Норрису, как надо реализовывать преимущество поул-позишен: монегаск уверенно остался впереди, Пиастри сохранил вторую позицию, а вот Сайнс не сдержал Переса. Такой же размен произошёл в паре Расселл — Ферстаппен. Единственным происшествием на первом круге стало столкновение между Цунодой и атаковавшим его Строллом. Лэнс заработал прокол, а Юки — огромную дыру в понтоне, из-за которой японец позже сошёл в боксах.

После старта Пиастри некоторое время держался в DRS Леклера, прежде чем пилоту «Феррари» удалось сбросить «Макларен» и оторваться. Шарль начал наращивать отрыв, Пиастри и Перес формировали первую тройку, а Ферстаппен жаловался на работу мышины и ехал пятым, отставая от того же Чеко — какая же нетипичная ситуация!

Волна пит-стопов с массовой заменой «медиума» на «хард» пошла довольно рано — исключением стали немногочисленные гонщики, изначально выбравшие более жёсткие шины. В их числе были Албон и прорывавшийся из второй половины пелотона Норрис.

Неожиданный выпад Пиастри

Что же до лидеров, то Пиастри остановился на круг раньше Леклера, и этого внезапно хватило, чтобы после слишком спокойного первого круга Шарля на «харде» пилот «Макларена» вернулся в зону DRS. Более того, Оскар смело атаковал в первом повороте и вырвался в лидеры гонки! А ведь до пит-стопов казалось, что соперники уже не в силах навязать борьбу Шарлю…

В итоге оставшаяся часть гонки превратилась в двойное, а иногда и тройное сражение: Леклер давил на Пиастри, а сзади к ним местами приближался Перес. Сайнс постепенно догонял неожиданного лидера «Ред Булл», а у Ферстаппена всё вновь было плохо — настолько, что Макс в итоге пропустил Расселла на пятую позицию. Более того, голландцу угрожал ещё один обгон: Норрис после своего оттянутого пит-стопа с переходом на «медиум» погнался в погоню за Максом

Позади первой семёрки тоже была плотная борьба. Во время стартового отрезка на очки претендовал Франко Колапинто, однако после перехода на «хард» дела у аргентинца пошли хуже. Временный гонщик «Уильямса» подпустил к себе Хюлькенберга и пропустил его, после чего обнаружил позади себя пару Берман-Хэмилтон. Оливер, до этого без борьбы пропустивший напарника, ожесточённо сражался с семикратным чемпионом мира — достойная замена Магнуссену! В итоге Льюис оставил «Хаас» позади только после долгих мучений.

Шины Леклера «кончились»

Казалось, что на последних кругах гонки Леклер рискнёт по-настоящему и всё-таки попробует оставить Пиастри позади. Вышло совсем по-другому: Шарль выпал из зоны DRS и после этого пожаловался по радио, что у него «кончилась» задняя резина — на этом борьба монегаска за победу была завершена! Более того, на Леклера наседал Перес, а позади Чеко в зеркалах был Сайнс — тройная борьба за два места на подиуме.

На предпоследнем круге Перес атаковал Леклера, Шарль занял внутреннюю траекторию и отбил место, а сам мексиканец из-за плохо выхода из первого поворота оказался позади Сайнса. Тут же партнёра попробовал обойти уже Карлос — тоже не вышло, и теперь уже «Феррари» оказалась на неоптимальной траектории, а рядом ехал Перес. А дальше — авария Сайнса и Чеко! То ли испанец чуть повернул влево, то ли просто траектории двух гонщиков сходились — так или иначе, «Феррари» и «Ред Булл» оказались в стене, и оставшиеся полтора круга прошли в режиме виртуального сейфти-кара.

Пиастри спокойно доехал до клетчатого флага, Леклер финишировал-таки вторым, а на третью ступеньку подиума неожиданно для себя самого поднялся Расселл — будем считать это частичной компенсацией за потерю победы в Спа.

Норрис на свежей резине успел догнать и легко обогнать Ферстаппена — все думали, что это борьба за шестое место, а выяснилось, что за четвёртое. И в том числе благодаря этому обгону «Макларен» уже опережает «Ред Булл» в Кубке конструкторов — 476 очков против 456.

Фернадо Алонсо и Алекс Албон финишировали шестым и седьмым. Дальше по идее должен был оказаться Нико Хюлькенберг, однако под финиш он неожиданно потерял темп и пропустил сначала Франко Колапинто (четыре очка для аргентинца!), а затем и Хэмилтона и Берманом. Таким образом, Олли за один сезон набрал очки в составе сразу двух команд! Уф, яркая концовка гонки.

Следующий Гран-при Формулы-1 состоится совсем скоро — уже 20-22 сентября пройдёт Гран-при Сингапура на уличной трассе «Марина Бей».