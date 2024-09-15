Как Леклер проиграл гонку и из-за чего Перес испортил уикенд? Итоги Гран-при в Баку

В Баку прошёл крайне напряжённый уличный Гран-при Азербайджана. Заезд прошёл в постоянной борьбе и завершился мощным столкновением в борьбе за подиум. Подводим итоги 17-го этапа сезона-2024.

Почему проиграл Леклер

В четвёртый раз подряд с поула в Баку стартовал Шарль Леклер — и уже в четвёртый раз подряд монегаск упускает победу в гонке. На старте Леклер устоял впереди и даже создал на первом отрезке разрыв в шесть секунд — всё, казалось, идёт к успеху «Феррари».

На пит-стоп первым свернул Пиастри, в «Скудерии» ответили кругом спустя — и за счёт тех шести секунд не позволили соперникам провести андеркат. Правда, от преимущества Шарля осталось только полторы секунды — часть времени была потеряна из-за небольшой заминки механиков.

Пиастри и Леклер бок о бок входят в первый поворот Фото: James Sutton/Getty Images

Тем не менее, как и в начале гонки, Леклер шёл впереди Пиастри и, согласно логике первого отрезка, должен был от него оторваться. Но на свежем «харде» у «Макларена» возникло небольшое преимущество — австралиец не отставал от «Феррари» и в нужный момент проскочил вперёд в первом повороте. Отчасти разобраться с «хардом» «Скудерии» помешали авария в первой тренировке и проблемы с машиной во второй.

Кроме того, Леклер позже сожалел, что так легко пропустил соперника, но у него оставалось ещё 30 кругов на контратаку. Увы, провести её так и не удалось: у «Макларена» за счёт меньшей прижимной силы была более высокая максимальная скорость, и Шарль каждый раз оставался впереди.

Пиастри пересекает линию финиша Фото: James Sutton/Getty Images

Наконец, ближе к финишу из-за постоянной борьбы в грязном воздухе резина на машине Леклера начала сдавать — Шарль отстал от Пиастри и чуть не пропустил Переса. Шины были так плохи, что монегаск мог вообще не попасть на подиум. Это, впрочем, не вина пилота — на месте Леклера австралиец столкнулся бы с такими же проблемами.

Для Оскара эта победа стала второй в Формуле-1, и если успех в Венгрии был немного омрачён командной тактикой, то в данном случае его триумф полностью заслуженный. Пиастри на протяжении всей дистанции контролировал шины, не поддавался на прессинг и действовал зрело и уверенно.

Столкновение на последних кругах

Одним из главных событий гонки стала авария сражавшихся за место на подиуме Карлоса Сайнса и Серхио Переса. Эпизод начался с того, что в первом повороте Леклер отбил атаку Чеко, немного выдавив соперника за пределы трассы, чем помог обогнать «Ред Булл» шедшему следом Сайнсу.

Более того, уже во втором повороте Карлос обозначил атаку на Леклера, но был на невыгодной траектории и лишь потерял скорость. Этим воспользовался Перес и контратаковал — из поворота они вышли бок о бок, «Феррари» чуть впереди «Ред Булл». Сайнс, оказавшийся чуть шире оптимальной траектории, плавно смещался влево — держа при этом руль прямо. Перес тоже ехал прямо и не менял направления, и траектории двух пилотов пересеклись. Оба сошли с дистанции, но хотя бы избежали штрафов на следующую гонку — судьи признали произошедшее гоночным инцидентом.

Столкновение Сайнса и Переса в конце гонки Фото: x.com/f1

Кому должно быть обиднее после такой аварии? Пожалуй, Пересу. Мексиканец проводил отличный уикенд, по делу опережал действующего чемпиона мира (на такой же машине) и должен был подняться на подиум — первый с Гран-при Китая в конце апреля. Впрочем, справедливо и то, что у Чеко было достаточно места слева, чтобы избежать столкновения и вернуть себе третье место. А в итоге излишняя настойчивость привела мексиканца в стену.

Сайнс, отмечается в решении судей, знал, что слева от него Перес, однако он следовал своей обычной траектории и не совершал каких-либо действий. Карлос был впереди и совершенно логично возвращался на траекторию с неудобной части трассы — иначе пришлось бы фактически без боя отдать третье место. В то же время испанец знал, что сбоку «Ред Булл», и мог бы отступить. Он набрал бы не 15, а 12 очков, но это всё же лучше, чем 0.

Норрис минимизировал потери

Отлично в воскресенье смотрелся и Ландо Норрис. После кошмарной субботы британец стартовал 15-м и выбрал альтернативную стратегию со стартом на «харде» и поздним пит-стопом. К моменту остановки Ландо создал достаточный отрыв от середняков, чтобы выехать впереди Алонсо и сосредоточиться на атаке Ферстаппена. Вернувшись на трассу, Норрис проигрывал Максу 15 секунд, но на свежем «медиуме» Ландо сожрал этот разрыв за 10 кругов и легко проехал мимо «Ред Булл» на прямой.

Да, отыграть у Ферстаппена три очка в гонке, в которой Макс был только пятым — не лучший исход для британца. С другой стороны, в субботу дела Ландо выглядели настолько скверно, что почти все были уверены — действующий чемпион в этот уикенд увеличит отрыв в чемпионате. Сложно представить более успешный исход гонки для Ландо, если учитывать, что автомобиль безопасности, который мог бы сильно ему помочь, так и не выехал.

Норрису удалось опередить Ферстаппена Фото: James Sutton/Getty Images

Однако даже такой оптимистичный взгляд на гонку не отменяет того факта, что Норрис всё ещё проигрывает 59 очков. При этом, если бы не тот злополучный круг в квалификации, почти наверняка именно Ландо был бы на месте Пиастри — и тогда он уступал бы Ферстаппену лишь 46 баллов. Тоже многовато, но сколько потерь было до этого? Проведи «Макларен» и его пилоты идеальный сезон — и команда лидировала бы не только в командном, но и в личном зачёте.

Ещё одна плохая новость для Норриса — темп Серхио Переса. Ферстаппен весь уикенд испытывал проблемы и в этот раз был стабильно медленнее напарника — когда последний раз такое было и было ли вообще? Тем не менее машина «Ред Булл» в этот день на равных боролась с «Феррари» и «Маклареном», а значит, в Милтон-Кинсе на правильном пути и постепенно понимают, как решить проблемы с болидом. В общем, фаворитом сезона остаётся действующий чемпион.

Вернулась ли «Феррари» в лидеры

«Феррари» второй этап подряд сражается за победу, однако это пока не значит, что проблемы с машиной позади. Трассы в Монце и Баку достаточно специфические и требуют настроек с невысокой прижимной силой. На следующей неделе Гран-при Сингапура пройдёт на совершенно иной трассе, и она покажет истинный уровень машины. Как бы там ни было, у Маранелло, кажется, наконец появился повод смотреть в будущее с оптимизмом.

Леклер на Гран-при Азербайджана Фото: Clive Mason/Getty Images

Большие надежды на гонку в Сингапуре возлагают и в «Мерседесе», но по другим причинам. Перед летним перерывом дела немецкой команды стали налаживаться, гонщики одержали три победы, но теперь машине вновь не хватает скорости. По числу набранных очков в трёх последних гонках «Мерседес» оказался худшим в четвёрке топ-команд. Это при том, что Расселлу повезло попасть в Баку на подиум — до столкновения Сайнса и Переса он шёл пятым и уступал им больше 10 секунд.

Новички блестяще справились

Для новичков Франко Колапинто и Оливера Бермана уикенд в Баку сложился просто блестяще. В первой тренировке аргентинец заставил понервничать «Уильямс», приложив машину об стену. После этого Франко блестяще квалифицировался и в воскресенье оказался восьмым на финише. В своей второй гонке Колапинто набрал в четыре раза больше очков, чем Логан Сарджент — за всю свою карьеру.

Оливер Берман и Франко Колапинто Фото: Clive Rose/Getty Images

Не обошлось без аварий и у Бермана. Оливер неудачно ошибся в первом повороте, слишком поздно это понял, не успел правильно среагировать и разбил о заграждения переднюю часть. Механикам удалось починить машину к квалификации — и новичок оказался быстрее опытнейшего Хюлькенберга, хотя был по-прежнему собой недоволен. Если бы не авария Сайнса и Переса, британец не набрал бы очков, но порадуемся за него, раз уж он оказался рассудительнее опытных пилотов.