Кто худший гонщик Гран-при Азербайджана Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Баку редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Лэнс Стролл
Канадский пилот пошёл в слишком смелую атаку на Цуноду и стремительно испортил себе гонку. Да, без риска в Формуле-1 никуда, а на первом круге — тем более. Но попытка Лэнса сунуться внутрь и атаковать гонщика «РБ» именно в том месте трассы смотрелась уж очень оптимистично. Конец оказался немного предсказуемым.
Валттери Боттас
Может, финн и не сделал в гонке чего-то ужасного, но своими постоянными разгромами Гуаньюя Чжоу Валттери задрал планку, так что когда на сей раз финн финишировал позади напарника, то это автоматом говорит о так себе выступлении. Да, отчасти виной тому тактическая лотерея «Кик-Заубера», но факт есть факт: в гонке Боттас оказался хуже.
Макс Ферстаппен
Абсолютно нетипичный уикенд для Ферстаппена: весь Гран-при нидерландец смотрелся хуже Серхио Переса, и воскресенье не стало исключением. Пилоты стартовали неподалёку друг от друга и после первого круга шли третьим и пятым соответственно — как же так вышло, что перед аварией Чеко их разделяло 20 секунд в пользу Переса? Конечно, Макс кивал на ужасное поведение машины, но ровно то же самое про автомобиль обычно говорит Перес. Раз мексиканца мы не оправдываем, то и нидерландца не будем.
Льюис Хэмилтон
Да, британец стартовал с пит-лейна, но достаточное ли это оправдание тому, что гонщик «Мерседеса» с огромным трудом попал в очковую зону? Льюис долго мучился с двумя гонщиками — Пьером Гасли и Оливером Берманом. И если проблемы с обгоном «Альпин» ещё можно объяснить DRS-паровозиком, то почему семикратный чемпион так долго не мог объехать юного соотечественника, вообще непонятно.
Нико Хюлькенберг
Эх, немцу отменить бы концовку гонки! Всё шло хорошо, у Халка был небольшой запас от Колапинто и, с учётом аварии Переса с Сайнсом, он должен был финишировать восьмым. Однако сначала Нико слегка задел стену и подпустил к себе аргентинца на «Уильямсе». А уже после этого немец не сориентировался в месте аварии Серхио и Карлоса, не среагировал на зелёные флаги и выпустил вперёд пару Хэмилтон — Берман. Жирная клякса и 0 очков на финише.
Юки Цунода
Японский пилот сошёл из-за последствий столкновения с Лэнсом Строллом на первом круге. Конечно, Юки обвинил в инциденте соперника, но логично поинтересоваться — а точно стоило так захлопывать калитку? Возможно, Цуноде стоило действовать в том эпизоде мудрее, просто взяв шире. Тем более и так он вряд ли бы пропустил канадца вперёд.