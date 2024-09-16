Кто больше виноват в аварии Сайнса и Переса и возьмёт ли «Макларен» титул? Разбор Баку

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Азербайджана Формулы-1, который выиграл Оскар Пиастри.

Видите ли вы какие-то ошибки Леклера, из-за которых он потерял победу?

Думаю, Шарль не ожидал атаки Оскара. Мне кажется, что в момент, когда Оскар полез, Леклер тормозил не на пределе возможного. Не поверю, что такая разница может быть по «держаку» на торможении. Моё предположение: Шарль уже следил за резиной и тормозил с запасом — и просто не ожидал атаки Оскара.

Впечатлены ли вы такой гонкой от Пиастри? Или ждёте от него такого уровня?

Пожалуй, я ожидал подобного. И Оскар провёл блестящую гонку.

Как относитесь к проблемам Норриса в квалификации? Просто не повезло или нет?

Не повезло. Окон долго ехал в боксы, и на некоторых постах не было жёлтых флагов, а вот Ландо не повезло. Он, конечно, сам тоже смазал выход из последнего поворота на поребрике. Из-за этого Норрис много потерял бы на прямой, но, думаю, всё равно прошёл бы в Q2.

Насколько критично мы должны относиться к результатам Ферстаппена и Хэмилтона?

Макс явно страдал и не мог справиться с балансом машины. Чтобы Чеко ему привёз 20 секунд к концу гонки… Явно где-то сильно промахнулись по настройкам. Пусть это и одна из любимых трасс Чеко. Но не 20 секунд же! Про Льюиса мне сложно что-то сказать, однако темпа у него не было. Думаю, с шестого места на старте всё бы было по-другому.

Кто всё-таки виноват в аварии на предпоследнем круге?

На мой взгляд, Чеко. Карлос очень плавно смещался на протяжении всей прямой до контакта. У Чеко было много места слева, а он решил ехать прямо. Оба ловили слипстрим — доловились. На месте Сайнса я бы делал всё так же. А вот на месте Переса я бы сдвигался. Понятно, что тебя сейчас будут зажимать. Глупо быть упёртым и ехать до контакта.

Как оцениваете выступления Колапинто и Бермана?

По-моему, оба провели отличные гонки. Особенно Колапинто — меня он впечатлил. Надеюсь, и дальше нас порадует.

Авария Цунода-Стролл — кто виноват?

С одной стороны, Юки: места не оставил. С другой стороны, есть места, куда не стоит лезть, потому что высока вероятность контакта. И это было одно из них. Но по правилам — вина Юки.

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С чем связываете сильные проигрыши Хэмилтона Расселлу в квалификациях?

Я как-то уже отвечал на этот вопрос, так что повторюсь: один — молодой, другой — постарше! В следующем году Шарль укатает Льюиса — может быть, не всухую, но будет даже не близко!

«Макларен» уже точно возьмёт Кубок конструкторов или есть варианты?

Хельмут Марко очень рекламирует апдейт «Ред Булл» в Остине. Если там что-то поменяется, то шансы вновь появятся. Я в это не верю, если честно. Так что, пожалуй, да: «Макларен» — главный фаворит.