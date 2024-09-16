Чеко впервые в сезоне опередил напарника и должен был быть на подиуме, а оказался в стене.

Это был худший этап Ферстаппена за два года, но Перес всё равно ниже. Оценки за ГП в Баку

17-й этап Формулы-1 — в как обычно субъективных оценках автора.

Оскар Пиастри — 10

Перед пит-стопами казалось, что Леклер смог уехать от «Макларена», но не тут-то было: Пиастри провёл блестящую атаку на свежем «харде» и затем на 30 кругов запер Шарля позади себя. Оскар доказал, что его всё же не зря называют будущим чемпионом.

Фернандо Алонсо — 9

Превосходный уикенд в исполнении испанского ветерана. В квалификации Фернандо стал лучшим позади пилотов топ-команд, а на финише смог удержаться впереди Алекса Албона, хотя ни разу не использовал свежие комплекты резины.

Джордж Расселл — 8,5

Как и Алонсо, Расселл добился в гонке максимума — даже пятое место, которое Джордж занимал до столкновения Переса и Сайнса, было отличным результатом. Однако в Q3 британец потерял на первом секторе и лишился шанса стартовать в топ-4.

Леклер, Пиастри и Расселл на подиуме Гран-при Азербайджана Фото: James Sutton/Getty Images

Александер Албон — 8,5

«Уильямс» в этот уикенд смотрелся даже лучше, чем ожидали в команде, и Албону удалось по-настоящему блеснуть. Алекс отлично исполнил альтернативную тактику с длинным первом отрезком и ударной концовкой, хотя догнать Алонсо так и не успел.

Шарль Леклер — 8

Леклеру стоило решительнее отбиваться от Пиастри — на «Феррари» контратаковать «Макларен» с его «максималкой» оказалось уже невозможно. Пятничная авария тоже сыграла роль, не позволив изучить «хард». Тем не менее в целом уикенд был сильным.

Ландо Норрис — 8

Винить Ландо в неудачной квалификации мы не будем — возможно, он отпустил газ ещё до поворота, в котором вылетел с трассы. В гонке же Норрис сделал всё возможное, чтобы отыграться, обогнал Ферстаппена и даже помог Пиастри, придержав Переса.

Франко Колапинто — 8

Многие в паддоке со скепсисом отнеслись к замене Сарджента на Колапинто — аргентинец, мол, будет не лучше. Франко же уже во второй уикенд пробился в финал квалификации и набрал очки — даже без аварии Переса и Сайнса Колапинто финишировал бы в топ-10.

Колапинто уже превзошёл Сарджента по числу очков Фото: Clive Mason/Getty Images

Оливер Берман — 8

Не подвёл и Берман, хотя ему зачётный балл достался как раз из-за столкновения в группе лидеров. Зато Оливер по-настоящему опередил напарника в квалификации (а не из-за забытого вентилятора) и оказался выше Хюлькенберга на финише.

Пьер Гасли — 7,5

Из-за сбоя двигателя Гасли пришлось стартовать в самом конце пелотона, но он чётко отработал всю дистанцию и выбрался на 12-ю позицию. Претендовать на большее на фоне нынешней скорости «Альпин», увы, нереально.

Гуаньюй Чжоу — 7

Хорошо, пусть и не слишком заметно, провёл гонку и Чжоу. В квалификации китаец не атаковал, поскольку знал, что будет оштрафован за замену двигателя, а в гонке справился с износом резины и даже опередил в концовке Валттери Боттаса.

Юки Цунода — 6,5

В квалификации Цунода занял 11-е место и после неплохого старта, сохранив позицию, мог побороться за место в топ-10. Увы, уже на первом круге Юки не заметил атаку Стролла, налетел на «Астон Мартин» и в итоге сошёл с дистанции.

Юки Цунода Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Макс Ферстаппен — 6

Уикенд в Баку стал для нидерландца худшим не только в этом сезоне, но и вообще за последние пару лет — с Сингапура-2022, пожалуй. Макс ошибался в квалификации, был медленнее Переса в гонке и пропустил Норриса, пока Чеко бился в топ-3.

Льюис Хэмилтон — 6

Хэмилтон тоже разочаровал, хотя к его квалификационным поражениям в паддоке привыкли. Льюис стартовал с пит-лейна и по чистому темпу смог пробиться лишь на 11-е место — если бы не авария на предпоследнем круге, экс-чемпион остался бы без очков.

Валттери Боттас — 6

У Валттери на дистанции неожиданно возникли проблемы с износом резины — он одним из первых поехал в боксы за новыми шинами. У Чжоу при этом всё было в порядке, так что Боттас, судя по всему, сам виноват в своих бедах.

Даниэль Риккардо — 5,5

Из-за проблем с резиной страдал в Баку и Даниэль Риккардо, который на финише опередил только «Кик-Зауберы» да Эстебана Окона. Кроме того, австралиец выбыл уже в Q1, проиграв Цуноде в квалификации более 0,2 секунды.

Даниэль Риккардо на Гран-при Азербайджана Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Эстебан Окон — 5,5

Отчасти аварию Окона в квалификации можно оправдать пропущенными тренировками — на его машине дважды отказывала силовая установка. В то же время пример Гасли показывает, что Q2 был достижим, а Эстебан свой шанс упустил.

Нико Хюлькенберг — 5

Халк вплоть до последних кругов вёл отличную гонку — шёл 10-м и в свете аварии в топ-3 должен был выйти на восьмое место. Но сначала он задел стену и пропустил Колапинто, а затем замешкался во время переключения флагов и потерял ещё две позиции.

Карлос Сайнс — 5

Сайнс весь уикенд уступал Леклеру, но в концовке получил шанс подняться на подиум. После столкновения с Пересом Карлос признал, что знал о «Ред Булл» сбоку, но всё равно смещался. Расчёт на то, что Чеко уступит, оказался наивным, а хорошая гонка — полностью испорчена.

Серхио Перес — 5

Для Чеко этап в Баку был лучшим за последнее время. Он опередил Ферстаппена в квалификации, боролся за победу и мог подняться на подиум — пока не сцепился с Сайнсом. Перес упорно держал свою линию, хотя у него было больше возможностей избежать столкновения — слева было полно места. В итоге своей принципиальной неуступчивостью Серхио перечеркнул все заслуги.

Отличный уикенд Переса был разрушен за секунду Фото: Dan Mullan/Getty Images

Лэнс Стролл — 5

Гонка Стролла тоже закончилась столкновением — канадец поспешил с атакой в довольно узком месте и в итоге получил удар от «РБ». Жаль, ведь у Лэнса вновь получился неплохой старт и была возможность реабилитироваться за неудачную квалификацию.