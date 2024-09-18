Место в «Ауди» уплывает от россиянина? Последние расклады по составам команд Ф-1

После долгожданного подтверждения Карлоса Сайнса в «Уильямсе» и Андреа Кими Антонелли в «Мерседесе» в Формуле-1 остались всего три вакансии на 2025 год. Вернее, формально две (в «РБ» и «Кик-Заубере»), однако всё ещё нет 100-процентной гарантии, что Серхио Перес отработает собственный контракт с «Ред Булл». Какие последние новости из паддока?

Падение «Ред Булл» поднимает шансы Переса

Ещё совсем недавно казалось, что мексиканец обречён. Новый контракт с «Ред Булл», по слухам, включал в себя целый ряд условий, при несоблюдении которых «быки» получали право выгнать Переса — причём даже по ходу сезона. Однако Серхио удержался в летнюю паузу, а сейчас его акции скорее выросли.

Продолжающиеся проблемы «Ред Булл» с машиной дошли до того, что на Гран-при Азербайджана Серхио смотрелся даже лучше Макса Ферстаппена, плюс в команде наконец признали: ещё с прошлого сезона они неверно развивали болид, на что Чеко сразу им указал. Тогда Переса не послушали, а получается, что он из-за особенностей пилотажа и — будем честны — чуть менее высокого уровня просто раньше Ферстаппена ощутил проблемы с техникой.

Сейчас, когда «Ред Булл» теряет скорость и ценных сотрудников, для команды было бы странно, помимо прочего, устраивать революцию и с составом пилотов. К тому же готовой замены для Переса нет: Даниэль Риккардо в «РБ» не сверкает, Юки Цуноду боссы упорно не рассматривают, а Лиаму Лоусону не хватает опыта, чтобы с ходу отправить его в основную команду. В общем, на данный момент всё говорит о том, что следующий сезон Перес начнёт в «Ред Булл». А дальше всё будет зависеть от результатов — его и Лоусона во второй команде.

Риккардо на выход уже после Сингапура?

Улыбчивый австралиец, похоже, проиграл гонку за место в «Ред Булл», а раз так, то и его нахождение в «РБ» имеет не так много смысла. В этом сезоне Риккардо и Цунода примерно равны по уровню, и это очень плохая новость для пилота, которого ещё несколько сезонов назад относили к топ-гонщикам. Сейчас же Риккардо — 35-летний ветеран, который не смог восстановить репутацию после провала в «Макларене».

Вот и пошли слухи, что Дэн не просто уступит место Лоусону по окончании сезона-2024, а сделает это досрочно — чуть ли не после Гран-при Сингапура. Якобы в контракте Лиама есть пункт, который гарантирует новозеландцу пять этапов Ф-1 в 2024 году (после Сингапура в календаре останется шесть Гран-при).

Лиам Лоусон ждёт боевого места в Ф-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Честно говоря, в существование подобного пункта не верится. Лиам и так был в «Ред Булл» на долгосрочном контракте, плюс это соглашение гарантировало ему или место боевого гонщика в сезоне-2025, или свободу — с возможностью перейти в «Ауди» или досрочно с кем-то договориться на 2026-й. Зачем «Ред Булл» в такой ситуации расщедриваться на какие-то гарантии уже по ходу нынешнего сезона?

Так или иначе, волна слухов не утихает. Скорее всего, в Сингапуре «РБ» официально объявит о контракте с Лоусоном на 2025 год — тогда же, вероятно, мы поймём, завершит ли младшая команда «быков» текущий сезон в прежнем составе. «РБ» всего на пять очков опережает «Хаас» в Кубке конструкторов в споре за шестое место — так себе условия для экспериментов.

«Ауди»: Боттас или молодёжь?

Маттиа Бинотто продолжает рассуждать, кто ему нужен в напарники Нико Хюлькенбергу — ещё один опытный пилот (читай — Валттери Боттас) или кто-то из молодых гонщиков. Таковых хватает: Габриэл Бортолето, стрельнувший в «Уильямсе» Франко Колапинто, отработавший с командой одну практику давний знакомый Бинотто Роберт Шварцман, собственные воспитанники Тео Пуршер и Зейн Мэлоуни.

Вот что о муках выбора говорил сам Бинотто: «Мы выбираем опыт или что-то ещё? Это проект с долгосрочными целями, так что вопрос, что для нас лучше сейчас, если держать в голове конечную задачу. Лучше ли выбрать опыт и более краткосрочный вариант, а затем перейти к чему-то другому? Определённо, мы выслушиваем всех потенциальных гонщиков. Мы оцениваем все «за» и «против», чтобы найти лучший компромисс».

Маттиа Бинотто продолжает думать Фото: Clive Rose/Getty Images

И действительно, у каждого из претендентов есть свои аргументы «за» и «против». Боттас, к примеру, требует многолетнее соглашение, при этом всё равно вряд ли дождётся момента, когда «Ауди» сможет бороться хотя бы за подиумы — не лучше ли начать растить молодую звезду? Но и тут есть проблема: Бортолето и Колапинто связаны с «Маклареном» и «Уильямсом», и обе команды хотели бы отдать пилотов в аренду, а не потерять на них все права. Очевидно, Бинотто и «Ауди» это не устроит, так что если стороны не договорятся о компенсации, это резко ударит по шансам нового лидера Формулы-2 и неожиданно шустрого новичка Ф-1.

Шварцман тоже связан (с «Феррари»), но тут, вероятно, ситуация попроще. Очевидно, что «Скудерия» уже не рассматривает Роберта как своего потенциального пилота Ф-1, так что итальянцы спокойнее расстанутся с обладателем российского и израильского паспортов. Вот только в последнее время Шварцман почти не мелькает в инсайдах, связанных с «Кик-Заубером» — куда больше говорят про Бортолето и Колапинто. Знак не слишком хороший, но посмотрим. В пользу Роберта всё ещё говорят больший опыт работы с болидом Ф-1, чем у Бортолето, и более высокие результаты в младших сериях, чем у Колапинто.

Бинотто обещал определиться к концу сентября — в принципе, логичный срок. В Формуле-1 после Сингапура будет длинная пауза, вот во время неё и следует ждать ответа.