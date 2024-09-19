В «Ред Булл» нашли корень проблем с машиной. Надо было слушать провалившегося пилота

Проблемы «Ред Булл» с машиной — один из главных сюжетов сезона. Сначала австрийские болиды стали ехать медленнее «Макларенов», а теперь Ферстаппен с трудом пробивается в топ-5, и его победа в чемпионате уже не так очевидна.

В Милтон-Кинсе отчаянно ищут причины проблем — и они оказались глубже, чем кто-либо мог себе представить! И, судя по всему, дело действительно в Эдриане Ньюи.

Вышли на самих себя

В Баку Серхио Перес впервые за много месяцев сражался за подиум и держался на трассе уверенно — в последний раз подобное было в начале сезона в мае. Это, казалось бы, хороший знак, однако Макс Ферстаппен тем временем почти всю гонку ехал вне топ-5 и проиграл три очка стартовавшему 15-м Ландо Норрису. Как позже признался лидер чемпионата, перед квалификацией он решился рискнуть с настройками – и ошибся.

«Уже в Q1 стало понятно, что что-то не так. Машина стала непредсказуемой, управлять ею было очень трудно. На входе и выходе из поворота задняя часть начала подпрыгивать, сильно не хватало поворачиваемости. В медленных поворотах колёса отрывались от земли — трудно вести машину, когда у тебя нет контакта с асфальтом, — сказал нидерландец. — Думаю, это наша расплата за изменение настроек перед квалификацией».

Макс Ферстаппен после квалификации в Баку Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Проблемы с машиной начались давно — речь о проблемах с балансом, из-за которых даже Ферстаппену не удаётся совладать с болидом. После Гран-при Италии Хельмут Марко, автоспортивный советник «Ред Булл», так описывал поведение шасси: «Машина не позволяет Максу пилотировать на пределе. Она реагирует непредсказуемо. В какой-то момент возникает избыточная поворачиваемость, в другие моменты — недостаточная. Она даже на торможении нестабильна».

Всё это время в «Ред Булл» искали причину таких перемен в поведении машины — и вышли на самих себя! «Мы проследили историю развития шасси, и выяснилось, что первая ошибка была допущена при обновлении днища к Гран-при Испании 2023 года, — рассказал изданию Auto Motor und Sport руководитель команды Кристиан Хорнер. — Тогда у Чеко начались проблемы, но мы не воспринимали их всерьёз, потому что Макс побеждал». «В этом году мы пошли не туда в Имоле», — добавил Марко.

При чём тут Ньюи

Буквально полторы недели назад на пресс-конференции, посвящённой переходу Эдриана Ньюи в «Астон Мартин», английский инженер рассказал, что активно участвовал в разработке лишь RB18, машины 2022 года. RB19 и RB20, по его словам, были эволюцией первого шасси с граунд-эффектом, и ими занимались уже другие люди. Это подтверждает слова Хорнера, который ранее говорил, что автомобиль в основном проектируют Пьер Ваше и его команда, а роль Ньюи скромнее.

Сильная сторона Ньюи, рассказывал недавно Марко, в его концептуальном видении. Каким-то образом инженер быстрее других понимает, какие решения будут эффективны, а какие — нет. Кроме того, перед уходом Эдриана из «Ред Булл» в этом году ходили слухи, что он недоволен рядом инженерных решений. Можно предположить, что при более активном вовлечении Ньюи «Ред Булл» если и не избежал бы проблем с шасси, то по крайней мере быстрее их выявил бы.

Эдриан Ньюи на Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Mark Thompson/Getty Images

В пользу этого говорят и слова Марко о том, что в этом году команда пошла не тем путём в Имоле. Эта гонка была в мае — через месяц после Гран-при Японии, на котором Эдриан Ньюи решил уйти из «Ред Булл», и через две с небольшим недели после официального объявления о расставании. Кроме того, бросается в глаза, что до Гран-при Эмилии-Романьи Перес стабильно финишировал в каждой гонке в топ-5, а после Имолы ни разу не поднимался выше шестого места.

Конечно, это может быть лишь совпадением, да и на Гран-при Испании 2023-го, когда в «Ред Булл» впервые поставили то злополучное днище, Ньюи всё-таки в Милтон-Кинсе работал. Но со стороны всё выглядит так, что именно с отходом Эдриана проблемы в команде начали нарастать как снежный ком. При этом в прошлом году их не замечали даже в «Ред Булл», но теперь, когда в плотной борьбе необходимо использовать машину на пределе, ошибки проявились в полной мере.

Судьбоносный момент для Хорнера

Проблемы с машиной происходят на фоне конфликта в руководстве команды — Йос Ферстаппен, отец Макса, ведёт открытую войну против Кристиана Хорнера. В одном из недавних интервью Ферстаппен-старший дословно сказал, что не верит в то, что Хорнер сможет решить накопившиеся проблемы и вернуть «Ред Булл» в борьбу за титул. И с Йосом трудно спорить — потому что мало кому в принципе по силам решить возложенную на Кристиана задачу.

Если даже инженеры найдут проблему с машиной, не факт, что в условиях ограничения расходов её удастся решить. А если и получится, итоговый вариант шасси всё равно может оказаться медленнее «Макларенов». Лидерство в командном зачёте «Ред Булл» уже упустил, и Хельмут Марко заявил, что шансов на Кубок конструкторов у австрийцев в нынешних условиях нет.

Кристиан Хорнер Фото: Clive Rose/Getty Images

Ферстаппен продолжает бороться — его запас в чемпионате составляет почти 60 очков. Но если Макс и дальше не сможет дотягиваться до топ-3 (в пяти последних гонках лидер чемпионата лишь один раз был на подиуме), то даже при всех ошибках Норриса и «Макларена» имеющегося преимущества нидерландцу надолго не хватит. В то же время темп Переса в Баку должен вселять некоторый оптимизм.

Но даже если Ферстаппен затащит четвёртый подряд титул — что дальше? С уходом Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли это будет во многом другая команда, ей предстоит создать с нуля собственный двигатель и разработать совершенно новое шасси для сезона-2026. Справится ли Милтон-Кинс, если инженеры не могут разобраться с машиной, которая уже принесла два титула? Такого вызова в карьере Кристиана Хорнера ещё не было.