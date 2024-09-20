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Сириус Автодрому (бывшему Сочи Автодрому) исполнилось 10 лет — тест про историю трассы и Гран-при России

Единственной российской трассе Ф-1 — 10 лет. Насколько хорошо вы её знаете?
Евгений Кустов
Тест по истории ГП России и «Сириус Автодрома»
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Помните, что было во время Гран-при России, и знаете, что с «Сириус Автодромом» сейчас?

Сегодня трасса «Сириус Автодром» (до переименования — «Сочи Автодром») празднует свой первый юбилей: её открыли 20 сентября 2014 года, незадолго до первого в истории Гран-при России Формулы-1. В честь 10-летия трассы предлагаем вам пройти небольшой тест, посвящённый истории автодрома и Гран-при России, а также современному состоянию трассы. Благо вопреки опасениям «Сириус Автодром» продолжает работать — пусть и с урезанной трассой и без крупных гоночных соревнований.

Так всё-таки — как много вы знаете про автодром в Сириусе? В нашем квизе есть как совсем простые вопросы, так и задачи посложнее.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:
Тест по истории Гран-при России и «Сириус Автодрома»

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