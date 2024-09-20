«Макларен» оказался нелегальным? Лидеры Ф-1 уже пообещали убрать спорное антикрыло

После Гран-при Азербайджана в паддоке активно обсуждали видео с бортовых камер «Макларенов». Команду из Уокинга уже некоторое время подозревали в излишне гибких элементах аэродинамики, и на трассе в Баку с её гигантской прямой отклонение заднего антикрыла было наиболее явно. Более того, в момент максимального разгона под давлением набегающего воздуха отклонялись в том числе уголки верхней плоскости, создавая эффект, как его прозвали в прессе, «мини-DRS».

И вот теперь в «Макларене» заявили, что после обсуждения с Международной автомобильной федерацией (ФИА) Уокинг откажется от использования спорного антикрыла. Получается, у лидеров Кубка конструкторов была нелегальная машина?

«Говорят почему-то только о нас»

После гонки в Баку многие усомнились в том, что «Макларены» соответствуют регламенту. «Это решение очевидно не соответствует правилам, и я удивлён, что их машина легальна», — сказал Серхио Перес. «Это выглядит, мягко говоря, спорно», — соглашается с Чеко Шарль Леклер.

Жестче высказался руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр: «Есть допустимое максимальное отклонение, и тут нет серых зон, тёмно-серых зон, светло-серых зон. Для меня тут всё ясно». У ФИА же никаких претензий к «Макларену» не было: судьи повторяли, что все машины благополучно прошли все проверки на гибкость.

Тем более удивительным стало заявление «Макларена», сделанное в пятницу в Сингапуре. «Несмотря на то что в Баку наше заднее антикрыло соответствовало всем требованиям ФИА и прошло все проверки, команда по своей инициативе в рамках обсуждений с ФИА предложила небольшие изменения в конструкцию, — сказано в заявлении. — Мы также ожидаем, что ФИА также обсудит вопрос соответствия задних крыльев регламенту и с другими командами».

«Мы сотрудничаем с ФИА, и пока они всем довольны — другие мнения нас не интересуют, — сказал в интервью The Race шеф-дизайнер «Макларена» Роб Маршалл. — Мы в постоянном диалоге с федерацией, мы общались и после Баку, но я не хотел бы уточнять, о чём именно. Все разрабатывают антикрылья тем образом, который считают наилучшим, а говорят почему-то только о нас. Не думаю, что изучают только нас».

В «Макларене» намекают на то, что в той или иной степени гибкие крылья используют и другие команды — что, к слову, не секрет. В то же время только у «Макларена» антикрылья изгибались таким образом, чтобы увеличивалась щель между краями верхней плоскости и базовой поверхностью — та самая «мини-DRS». У других команд подобного замечено не было — расстояние между закрылками остаётся стабильным.

Как бы там ни было, на Гран-при Сингапура «Макларен» в любом случае использует другое антикрыло, а в конфигурации с меньшим уровнем прижимной силы в этом сезоне пройдёт лишь один этап — Гран-при Лас-Вегаса во второй половине ноября. Вот там «Макларен» обещает использовать какое-то иное оперение.

Так легален ли «Макларен»?

Формально — да. И команда, и ФИА подчёркивают, что машина успешно прошла все проверки, и у судей нет повода кого-либо наказывать. На записях с бортовых камерах отчётливо видно и отклонение антикрыла, и увеличение зазора между его пластинами. Однако видеозапись не может служить доказательством — в правилах чётко прописана процедура оценки гибкости элементов, и ФИА может действовать лишь в её рамках. Проще говоря, нет формального повода.

Почему тогда «Макларен» отказался от этого антикрыла? Точный ответ на этот вопрос знают лишь в Уокинге — и, возможно, в ФИА. Однако же следует подчеркнуть, что команда, по сути, легко отделалась. В ситуации, когда весь паддок уверен в нарушении «Маклареном» правил, Уокингу всё сошло с рук. И совсем не факт, что в Лас-Вегасе антикрылья оранжевых машин не будут отгибаться каким-то ещё хитрым способом. Кто, в конце концов, может команде помешать?