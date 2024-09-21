Ферстаппен восстал из пепла, а «Феррари» резко провалилась — сюрпризы Ф-1 в Сингапуре

Поул снова у Ландо Норриса, но его соперник по борьбе за титул совсем рядом.

Три тренировки на трассе «Марина Бей» не дали однозначного ответа о раскладе сил перед квалификацией: «Макларен» то отрывался от конкурентов, то получал серьёзных соперников в лице «Феррари». Опять же, загадкой оставалась форма «Ред Булл» и «Мерседеса» — в общем, интриг хватало…

Q1: Риккардо не отреагировал на слухи как следует

Стартовый сегмент обошёлся без совсем уж неожиданностей, хотя сюрпризом можно назвать 16-е место Даниэля Риккардо. Форма болида «РБ» позволяла австралийцу пройти дальше, но Дэн допустил ошибку, проиграл Юки Цуноде более трёх десятых и завершил выступление. Так себе результат на фоне слухов, что уже на Гран-при США место Риккардо может занять Лиам Лоусон. Сегодня Даниэль не сделал ничего, чтобы подобное решение далось боссам «Ред Булл» сложнее.

На 17-м месте Лэнс Стролл — он проиграл Фернандо Алонсо четыре десятые, ничего выдающегося. Похоже, трасса в Сингапуре и местная влажность просто не подходят канадцу. На 18-м месте Пьер Гасли, который проехал существенно хуже Эстебана Окона, ну а последний ряд традиционный — Боттас впереди Чжоу. Китаец при этом проиграл напарнику полсекунды — очередное неубедительное выступление в, очевидно, последнем сезоне Гуаньюя в Ф-1.

Q2: новый провал Переса

Чуть-чуть понервничать пришлось болельщикам Макса Ферстаппена: на первом быстром круге болид голландца повело в финальном повороте — чемпион машину поймал, но пришлось уехать на обочину, круг аннулировали. Впрочем, Макс пораньше выехал из боксов во второй раз и благодаря сильной попытке уверенно оформил проход в третий сегмент. А вот у Серхио Переса просто катастрофа: мексиканец проиграл напарнику чудовищные девять десятых (проехал даже медленнее, чем в Q1) и стал только 13-м.

Обидный шестой ряд достался «Уильямсу». После первой попытки Албон жаловался на работу шин, предполагая, что команда как-то неправильно их готовит. К повторному выезду ситуация чуть исправилась, и всё-таки Алексу не хватило 24 тысячные, чтобы опередить Фернандо Алонсо. При этом таиландец оказался всего на семь тысячных шустрее Франко Колапинто — в каком же порядке новичок, а мы не верили!

Кевин Магнуссен стал только 14-м, проиграв полсекунды Нико Хюлькенбергу — немцу хватило бы даже первого быстрого круга. Наконец, предсказуемая 15-я позиция у Эстебана Окона — при форме «Альпин» в Сингапуре даже проход в Q2 являлся успехом.

Q3: двойная неудача «Феррари» и новый поул Норриса

Первые — условно пристрелочные — попытки решающей части квалификации оказались сорваны у большинства пилотов по вине Карлоса Сайнса. Уходя на быстрый круг, испанец потерял контроль над «Феррари» в предпоследнем повороте и ускользил в стену. Теперь Карлос стартует в лучшем случае десятым, если «выжили» двигатель и коробка передач — это далеко не факт, ведь машина врезалась в отбойник задом.

До аварии Карлоса успел завершить круг Пиастри, но по секторам его сильно опережали Ферстаппен и Норрис. Причём Макс даже успел закончить круг, но затем его время аннулировали из-за двойных жёлтых флагов. Ферстаппен тут же на всякий случай сказал по радио, что он поднял ногу с педали газа в месте аварии, а болид Карлоса не было видно до последнего момента — привет стюардам.

После возобновления сегмента поул уверенно взял Норрис — как и на первых попытках, он собрал сильный круг и привёз Ферстаппену две десятые. Думаем, с учётом кошмарных результатов в пятницу Макса вполне устроила и вторая позиция. Наверняка довольны и два гонщика «Мерседеса», занявшие третье и четвёртое места — причём на этот раз Хэмилтон опередил Расселла на 26 тысячных.

А что же герой последних Гран-при Пиастри? А вот у Оскара получился слабый финал: после ошибки на последнем круге австралиец проиграл Норрису больше четырёх десятых и стал только пятым. Соседом Пиастри по третьему ряду окажется Нико Хюлькенберг, который провёл очень сильную сессию.

На седьмом и восьмом местах Алонсо с Цунодой, а вот Леклер провалился и теперь разделит пятый ряд с Сайнсом. Формально монегаск показал седьмое время, чуть уступив Хюлькенбергу, но Шарль при этом нарушил границы трассы и потерял круг, так что Леклер оказался ещё на две позиции ниже — провальная квалификация для «Феррари»!

Воскресная гонка Гран-при Сингапура Формулы-1 стартует в 15:00 по московскому времени.