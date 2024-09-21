Пилот «Феррари» разбил машину на прогревочном круге! Как так?

Одним из определяющих событий квалификации Гран-при Сингапура стала авария Карлоса Сайнса — из-за разбитой в последних поворотах «Феррари» заезды были прерваны на 15 минут, а у гонщиков осталось лишь по одной попытке, чтобы сразиться за поул. Вылеты пилотов в финальной связке «Марины Бей» — не новость, однако Сайнс улетел в заграждения не на быстром круге, атакуя на пределе, а на прогревочном…

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Конец круга в Сингапуре — одно из самых опасных мест. Два ходовых поворота только со стороны смотрятся просто, но, если машину хоть немного поведёт, ни времени, ни пространства, чтобы скорректировать ошибку и избежать столкновения, не будет. В прошлом году в мощную аварию здесь попал Лэнс Стролл — из-за последствий удара о стену канадец даже пропустил воскресную гонку.

Вылет Сайнса ничто не предвещало — он спокойно провёл почти весь прогревочный круг, пропустил одного из соперников и выгадал себе достаточно пространства впереди. Пилот нажал на газ, начал разгоняться к началу быстрого круга, и вдруг после апекса предпоследнего поворота «Феррари» сорвало вбок. Гонщик попытался поймать машину обратным движением руля, но в итоге стало только хуже — болид задней частью потащило в стену.

«Феррари» Карлоса Сайнса в стене Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Странный инцидент. Я пропустил на прогревочном круге много машин, и резина была холоднее, чем я думал и чем она должна была быть, — приводит слова Сайнса автоспортивный журналист Адам Купер. — Я недооценил сцепление на кочке в 17-м повороте, и меня с неё сорвало. Ошибка пилота. Начиная круг, я был под давлением, потому что сзади была другая машина. В итоге я попытался сделать то, что сцепление сделать не позволяло».

От удара разрушило заднюю левую подвеску и антикрыло, наверняка пострадал двигатель. Продолжить квалификацию Сайнс, разумеется, не смог и занял последнее место в финальном сегменте — формально испанцу предстоит стартовать 10-м. Однако если пострадали элементы силовой установки и трансмиссии или не будет аналогичных запчастей для ремонта, гонку Карлос начнёт с пит-лейна.

Повреждения задней части машины Фото: x.com/f1

В довершение к этому судьи вызвали гонщика на разбирательства — Сайнс пешком пересёк трассу, что запрещено даже в режиме красных флагов. На фоне активной борьбы ФИА за нравственность и неукоснительное соблюдение правил гонщик получил штраф в € 25 тыс. Правда, сейчас выплатить нужно будет лишь половину, вторую же федерация потребует в случае новых нарушений.

Тем временем не так далеко от напарника уехал и Шарль Леклер. Первую попытку монегаск не успел проехать — как раз из-за красных флагов после аварии Сайнса, а во второй нарушил границы трассы уже во втором повороте и лишился времени. Впрочем, даже если бы этот круг засчитали, Леклер стартовал бы седьмым — позади Нико Хюлькенберга. Теперь же Шарлю уготована 10-я позиция — хорошо хоть, что машина цела!